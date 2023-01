בימים אלה מתקיים בדאבוס, שוויץ המפגש השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) - שבו מתכנסים בכירי המגזר העסקי והפוליטי מרחבי העולם. הזמרת אחינועם ניני הוזמנה לשיר באירוע היוקרתי, ובפוקס ניוז ניצלו את ההופעה של הזמרת כדי להתנגח באותו פורום.

"זה הזמן לבדוק מה קורה עם השליטים שלנו - אנשי הלטאה", אמר בתוכנית האקטואליה שלו המגיש השמרן טאקר קרלסון, רגע לפני ששידר את ניני שרה את "Child Of Men" – והתבדח כשהוא מחקה את הזמרת: "אלה האנשים שמנהלים את העולם? הם כל כך מרשימים!", צחק וסיכם. "חבורה של פריקים".

The single funniest :57 seconds ever broadcast on live TV.



Tucker Carlson is a living legend. pic.twitter.com/LuR8SkSXHs — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 21, 2023

גם בטוויטר ניצלו את ההופעה של הזמרת כדי להתבדח על הכנס ועל הזמרת: "השיר הזה מלהיב את המיליארדרים לפתור את משבר האקלים", צייץ גולש אחד ואחר הוסיף: "זה מה שעובר כבידור לאנשי הפורום הכלכלי העולמי".

This is what passes for entertainment at the World Economic Forum pic.twitter.com/5RSUIvUIj6 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 20, 2023

This song gets billionaires hyped up to solve climate change



pic.twitter.com/IIfjDOjJCH — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) January 20, 2023

טאקר קרלסון הוא אחד המגישים הבכירים בפוקס ניוז - ויקיר הימין השמרני באמריקה. הוא מנחה את התוכנית "Tucker Carlson Tonight" כבר יותר משש שנים והיא זוכה לפופולריות רבה. הוא נחשב לתומך נלהב של טראמפ ולאורך השנים עורר לא מעט מחלוקות, בין השאר כשהמליץ על שיזוף אשכים.