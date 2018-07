עזבו את "דניס דניס, וואט וויל בי וויט' יו" ותתקדמו אל "לילי לילי, וואט וויל בי וויט' יו". כי כבר ברגע עלייתה, הסדרה "בר מצווה" בכיכובו של אילן פלד - שתשודר בלעדית ב-makoTV - עוררה מהומה. באתר החדשות החרדי "כיכר השבת", פורסמה היום (5.7) כתבה שזכתה לכותרת "זוועה באינסטגרם", ובה הובעה שאט נפש מסרטון קידום לסדרה. "מזעזע", כתב ישראל כהן מ"כיכר השבת". "בשעות האחרונות מופץ ברשת החברתית 'אינסטגרם' פרומו של סרטון מחריד אותו ביימו והפיקו איתן פוקס ואיש התקשורת גל אוחובסקי, תחת הכותרת "בר מצווה", בו נראה זלזול ופגיעה בכל הקדוש והיקר ליהדות". בכתבה הוטמע סרטון מתוך "בר מצווה" שפרסם הכוראוגרף קלוד דדיה. בסרטון נראית מדריכת הטיולים לילי, בגילומו של פלד, יוצאת מארון קודש ופוצחת בריקוד לצלילי "Angels in the sky", שיר הנושא של הסדרה. כמיטב המסורת הפלדית (חשבו על מירי פסקל ו"חתולה שחורה"), לילי מלווה ברקדנים חתיכים, והנאמבר מגיע לשיא בו נשפך גם קונפטי מהתקרה. A post shared by Claude Dadia (@claudedadia) on Jul 4, 2018 at 10:40pm PDT גולשים אחדים הביעו תרעומת כבר באינסטגרם של דדיה, אולם תגובות הגולשים נותרו חמות ברובן. גל אוחובסקי, מיוצרי הסדרה, הגיב ל"כיכר השבת" וצוטט בכתבה: "זה כאילו בבית כנסת אבל זה לא בית כנסת אמיתי חלילה, זאת תפאורה. אם לא הייתם כל כך שונאים אותנו ונלחמים נגדנו הכל היה נראה אחרת. זאת סדרה קומית, לא היתה כוונה לפגוע, וגם לא חייבים כל הזמן להיפגע מכל דבר. אני יהודי וזה לא נראה לי שזה פוגע בי". ישראל כהן מ"כיכר השבת" אמר: "לדעתי זה סרטון פוגעני ומזלזל שמבייש בעיקר את מי שעשה אותו. אני מקבל תגובות לא רק מאנשים חרדים ודתיים אלא גם חילונים שהולכים לבית הכנסת, עושים קידוש וחשובה להם המסורת והם רואים בכך פגיעה. מאנשים שטוענים שצריך להיות ליברלי ולכבד את השונה הציפיה שלי היתה להקדיש אנרגיה להפצת אהבה ולא שנאה וודאי שלא לגרום למחלוקת ולריב ומדון בעם ישראל ולא לזלזל בדת ובמורשת, ולכן זה כואב מאוד". גל אוחובסקי אמר: "זאת תפאורה של סדרה קומית על בן של הומואים שעולה לתורה. אולי אם הרבנים של כיכר השבת לא היו נלחמים בנו כל הזמן ולא מנסים להציג אותנו כסוטים היה אפשר לנהל דיאלוג. לטעמי אין בתפאורה הזאת שום פגיעה בי כיהודי. גם קצת הומור לא יזיק". {title}





