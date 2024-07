שדר ערוץ יורוספורט הוותיק בוב בלארד הושעה מסיקור שידורי המשחקים האולימפיים בפריז, עקב הערה סקסיסטית על השחייניות של נבחרת אוסטרליה. כך מדווח הערב (ראשון) מגזין "דדליין".

הנבחרת האוסטרלית, שזכתה אתמול במדליית זהב במשחה של 4×100 בסגנון חופשי, עשתה את דרכה אל מחוץ לאולם השחייה בפריז, כשהשדר בלארד העיר בשידור: "ובכן, הנשים בדיוק מסיימות. אתם יודעים איך זה נשים... מבזבזות זמן, מתאפרות".

Day two about to rock and roll in the swimming in Paris - every race live on @discoveryplusUK and the best action on @eurosport with @LizzieSimmonds1 and my ‘good’ self. pic.twitter.com/UUsUACEbIu — Bob Ballard (@bobballardsport) July 28, 2024

השחיינית האולימפית אליזבת סימונדס, ששידרה לצדו של בלארד, תיארה את ההערה של הפרשן כ"שערורייתית", כפי שמדווח המגזין.

בעקבות דבריו של בלארד, שלו רזומה של יותר מארבעה עשורים בתקשורת הספורט, הערוץ פרסם הצהרה ב"אינדפנדנט" הבריטי לפיה "במהלך קטע מהסיקור של יורוספורט אמש, השדר בוב בלארד העיר הערה לא הולמת. בשל כך, הוא הושעה מרשימת השדרים שלנו באופן מיידי".