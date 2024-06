18 שנים חלפו מאז התקרית הגזענית שהובילה לביטולו של כוכב "סיינפלד", מייקל ריצ'רדס, שגילם בסיטקום המיתולוגי את קריימר. השחקן הופיע אז במועדון סטנד-אפ וכששני בחורים שחורים בקהל אמרו לו שהוא לא מצחיק, התפרץ עליהם בקללות גזעניות. "תשתקו, לפני 50 שנה היינו משכיבים אתכם ותוקעים לכם מזלג בתחת", אמר הכוכב והוסיף: "אתם יכולים לקשקש, עכשיו אתה אמיץ בן זונה אחד, תעיפו אותו מכאן, הוא כושי (nigger)".

בריאיון טלוויזיוני ראשון מזה שנים ל-TODAY עם המגישה הודה קוטבי אתמול (שלישי), הסביר כמה הוא השתנה מאז אותה תקרית ולמה "הגלה את עצמו" מהוליווד. "אני כנראה יותר מודע לעצמי היום", אמר השחקן בן ה-74. "הכעס שלט בי, אז ביטלתי את עצמי. יצאתי מעסקי הבידור ובדקתי מה לעזאזל קורה בתוכי שהייתי כל כך בזוי בלילה ההוא, שאיבדתי שליטה ופגעתי באנשים".

Michael Richards speaks about taking time away from the spotlight for almost two decades following his 2006 racist rant: “I cancelled myself.” pic.twitter.com/nxOMR0brlW — TODAY (@TODAYshow) June 4, 2024

השחקן, שהתראיין כדי לקדם את ספר הזיכרונות שלו "כניסות ויציאות" (Entrances and Exits) בו הוא מספר על העליות והמורדות בחייו וגם על החוויות מ"סיינפלד", נשאל אם הוא רואה מרגיש שהוא עשה תיקון עצמי וענה: "אני חושב שכן, הגעתי למקום שבו אני יכול לסלוח לעצמי, שבו אני חייב להמשיך הלאה ולהיות כנה לגבי זה. ומה עם חזרת לקדמת הבמה? מוקדם יותר החודש סיפר השחקן בריאיון ל-People שהוא "הצטער מיד על הרגע ההוא על הבמה" והוסיף כי הוא לא מתכנן קאמבק.

"הכעס שלי היה גדול, והוא יצא במהירות ובצורה קשה", אמר הכוכב. "כעס הוא כוח גדול, וזה קרה. במקום לברוח מזה, צללתי לתוך זה וניסיתי ללמוד מתוך הדבר הזה וזה לא היה קל. מנהלי משברים רצו שאעשה מהלכים להקטנת הנזק, אבל מבחינתי הנזק היה בתוכי. זה היה זמן להבין מאיפה כל הכעס הזה מגיע. אני לא גזען, אין לי כלום נגד אנשים שחורים. האיש שאמר שאני לא מצחיק פשוט אמר את מה שאמרתי לעצמי במשך הרבה זמן. הרגשתי מושפל אז רציתי להשפיל אותו".

הכוכב סיפר גם על ההתמודדות עם סרטן הערמונית בשנת 2018, התמודדות שלדבריו עזרה לו לסיים את ספר הזיכרונות. "הבסתי את הסרטן וזה נתן לי מוטיבציה לספר כי הייתי בתקופה של ביקורת כללית על החיים שלי".

ומה הוא מקווה שאנשים יבינו מספר הזיכרונות? "שאני אנושי, שיש דרך טובה, רעה ומכוערת להתמודד עם הכל, במטרה להפוך לאדם טוב יותר. גיליתי את עצמי מחדש במסע הזה, זה עונג גדול".

מייקל ריצ'רדס וג'רי סיינפלד | צילום: Matt Winkelmeyer / Staff, getty images

בספר הזיכרונות שלו, חושף ריצ'רדס כי הוא נולד כתוצאה מאונס. הכוכב סיפר כי כשהיה ילד, אמו סיפרה לו שאביו נהרג במלחמת העולם השנייה. כשגילה חורים בסיפור, אמו סיפרה לו שאביו נהרג בתאונת דרכים וכשהחל לחקור לעומק, אמו נשברה וסיפרה לו כי נולדה כתוצאה מאונס שעברה.

אמו הסבירה לו כשזה קרה בשנת 1948, כשהפלות עדיין לא חוקיות ומסוכנות מאוד ושהיא שקלה את זה וגם אימוץ ואפילו לא לקחה אותו מבית החולים תחילה, אך בסוף החליטה לגדל אותו. "הייתי צריך להשלים עם הידיעה שאמא שלי רוצה להיפטר ממני", הוא הסביר. "זה בהחלט משהו שהייתי צריך לטפל בו במהלך השנים כדי להבין איך הכעס שלי נובע מתוך עמדת נחיתות. יש לי מזג חם, וזה נובע מהבלתי רצוי הזה, לא להיות מקובל, לא להיות מובן, לא להיות מספיק טוב כדי שיאהבו אותי".