ברביעי שעבר, היגעה השחקנית והזמרת נאיה ריברה, המוכרת לצופי הטלוויזיה כסנטנה לופז בסדרה "Glee", לאגם פירו בקליפורניה עם בנה בן ה-4, שכרה סירה ויצאה לשיט. יממה לאחר מכן דווח כי ריברה נעדרת ובנה נמצא לבדו על הסירה השכורה. כעבור שישה ימי חיפושים - אליהם הצטרפו גם מתנדבים, בני משפחתה של ריברה ומשלחת של ידידים בהובלת הת'ר מוריס (ששיחקה את בריטני, בת זוגה של סנטנה) - אותרה אמש גופתה של השחקנית, שנסחפה לגדת האגם בחלקו הצפון-מערבי.

בהצהרה מטעם לשכת השריף המקומית נאמר כי ריברה ובנה ככל הנראה שחו במים והבחינו שהסירה מתרחקת מהם. השחקנית הצליחה להעלות את הילד לסיפון בבטחה, אך כוחה לא עמד לה להציל גם את עצמה והיא טבעה למוות. "אנחנו מאמינים שבשעות אחר הצהריים המאוחרות היא יצאה לשחות", אמר שריף המחוז, וויליאם איוב, במסיבת עיתונאים שנערכה באזור. "המחשבה היא, כנראה, שהסירה החלה להיחסף הרחק ממנה. היא הצליחה לאזור כוחות ולהביא את בנה חזרה לסירה, אבל לא היה לה כוח להציל את עצמה".

לאורך ימי חוסר הוודאות, קרוביה של ריברה וכן הקולגות מ-"Glee" שידרו בעיקר מסרים של תקווה ברשתות החברתיות, וביקשו מעוקביהם להתפלל לשלומה של ריברה. לאחר מציאת הגופה, התחלפו מסרי התקווה במסרים של אבל ופרידה מהכוכבת. "נוחי, נאיה המתוקה", כתבה ג'יין לינץ', ששיחה ב"Glee" את המאמנת הקשוחה סו סילבסטר, "איזה כוח היית. אהבה ושלווה לך ולמשפחתך". כריס קולפר, ששיחק את קורט האמל, כתב באינסטגרם "איך אפשר להביע את כל הכבוד וההערכה שיש לך לאדם בפוסט אחד? איך אפשר לסכם עשור של חברות וצחוק רק במילים? (נאיה) היוותה השראה והרימה אנשים בלי לנסות אפילו. הקרבה אליה היתה עיטור כבוד וגם שריון מלחמה. נאיה הייתה באמת יחידה במינה, והיא תמיד תהיה", בליווי תמונה משותפת.

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family. — Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020

View this post on Instagram How can you convey all your love and respect for someone in one post? How can you summarize a decade of friendship and laughter with words alone? If you were friends with Naya Rivera, you simply can’t. Her brilliance and humor were unmatched. Her beauty and talent were otherworldly. She spoke truth to power with poise and fearlessness. She could turn a bad day into a great day with a single remark. She inspired and uplifted people without even trying. Being close to her was both a badge of honor and a suit of armor. Naya was truly one of a kind, and she always will be. Sending all my love to her wonderful family and her beautiful son. A post shared by Chris Colfer (@chriscolfer) on Jul 13, 2020 at 2:33pm PDT

אל הפרידות הצטרפה גם ליאה מישל, ששיחקה ב"Glee" את רייצ'ל ברי. מערכת היחסים בין ריברה ומישל הייתה מתוחה במהלך צילומי הסדרה, ולאחר הדיווחים הראשונים על היעדרותה של ריברה, מעריצי "Glee" תייגו את מישל בעשרות פוסטים בהם הוקיעו אותה על יחסהּ לריברה וטענו כי היא איננה עושה ככל יכולתה כדי לעזור במאמצי החיפוש. מישל, שמתמודדת בימים אלה גם עם אישומי בריונות שהוטחו בה על ידי שחקנים נוספים מהסדרה, מחקה את חשבון הטוויטר הרשמי שלה, ופרסמה במקום זאת מחוות כבוד לריברה ברצף סטוריז שהועלו לאינסטגרם. בין השאר, פרסמה מישל תמונות משותפות מאחורי הקלעים של "Glee", וחלקה גם צילומים של קורי מונטית' - ששיחק את פין ב"Glee", וניהל מערכת יחסים ארוכה עם מישל - ומת כתוצאה ממנת יתר לפני שבע שנים בדיוק.

“אני לא דתי בשום צורה, אבל אל תנסו אפילו לשכנע אותי שקורי לא עזר לחברה שלנו היום. במשך שנים היו השניים האלה גרסאות זכר ונקבה אחד של השנייה. כל כך נחמדים ואכפתיים, הם היו מוכשרים בצורה יוצאת דופן, הכי כיפיים שיש ואנשים טובים מאוד מאוד", כתב קווין מקהייל, ששיחק את ארטי.

I'm not religious by any means, but you'd be hard-pressed to convince me that Cory didn't help find our girl today. These 2, in many ways, were the male and female versions of one another. So nice, cared deeply, were stupidly talented, the most fun, and really really good people. https://t.co/qsvThOJxL7 — Kevin McHale (@druidDUDE) July 14, 2020