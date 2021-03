פירס מורגן מעולם לא הצניע את דעתו על כל נושא שבעולם, וכשזה מגיע למייגן מרקל - בכלל. מנחה הטלוויזיה הבריטי ידוע בתחביב המפוקפק שלו לצאת נגד סלבריטאים ברשתות החברתיות, ולכן אף אחד לא הופתע כשמורגן השתולל בטוויטר לאחר שידור הראיון המדובר של הנסיך הארי ומייגן מרקל עם אופרה וינפרי. אבל הפעם, מורגן לקח את הזעם שלו צעד אחד קדימה, והביא את התלונות שלו גם למסך - בתוכנית הבוקר "Good Morning Britain" שהוא אחד ממנחיה.

אמש, לאחר שידור הראיון הנפיץ בארה"ב, מורגן גינה את המשדר - בו צפו מעל ל-17 מיליון איש בארה"ב ומעל ל-11 מיליון איש בבריטניה - והוסיף כי הוא לא מאמין לאחת האמירות של מרקל, לפיה היו זמנים בהם היא לא רצתה לחיות. "אני לא מאמין למילה שמייגן מרקל אומרת", הוא אמר. "לא הייתי מאמין לה אם היא הייתה קוראת לי את תחזית מזג האוויר".

המנחים לצדו של מורגן, מנגד, קצת פחות זרמו עם הדעות הנחרצות שלו. סוזנה ריד, שהנחתה לצדו את התוכנית אתמול, הגיבה להערה שפקפקה במצבה הנפשי של מרקל ואמרה למורגן: "זו תגובה פתטית למישהי שהביעה מחשבות מהסוג הזה", ובשידור הבוקר מי שיצא נגדו היה המגיש אלכס ברספורד, מה שהוביל את מורגן לקום מכיסאו ולעזוב בהפגנתיות את האולפן בזמן שידור.

"אני יודע שאתה לא אוהב את מייגן מרקל", אמר ברספורד בטון ענייני. "הבהרת את זה כמה וכמה פעמים. ואני מבין שהיה לך קשר אישי עם מייגן והיא התנתקה ממך, זו זכותה להתנתק ממך אם היא רוצה. האם היא אמרה עליך משהו מאז? אני לא חושב. אבל אתה ממשיך ללכלך עליה". בשלב הזה מורגן עזב את האולפן, כשהוא אומר "אוקיי, סיימתי עם זה".

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O