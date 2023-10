הפוסט האחרון: ימים ספורים לפני מותו הפתאומי בגיל 54, כוכב "חברים" מת'יו פרי העלה תמונה תמימה לחשבון האינסטגרם שלו - כזו שנראית אחרת לגמרי לאחר הידיעה על נסיבות מותו. לפי הדיווחים מעבר לים, השחקן שהיה מועמד לפרס האמי נמצא ללא רוח חיים בג'קוזי בביתו הפרטי שבלוס אנג'לס, וזאת לאחר שכוחות הצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע לבבי. בתמונה המדוברת, שהועלתה ביום השני האחרון, פרי מופיע גם כן בג'קוזי, לכאורה האחד שבו מצא את מותו.

תמונות הפפראצי האחרונות של פרי צולמו ב-21 באוקטובר, שבוע בדיוק לפני מותו, ולכן סביר להניח כי הפוסט האחרון שהעלה השחקן הוא בין התיעודים המצולמים האחרונים שלו. את התמונה, שבה הוא מופיע בג'קוזי בשעת לילה, ליווה פרי בכיתוב "מים חמימים גורמים לכם להרגיש נעים? אני מאטמן" - כש"מאטמן" הוא כינוי שבו הרבה להשתמש בימיו האחרונים, בפרפרזה על שמו של גיבור העל באטמן.

במקביל, סוכנויות הפפראצי השונות פרסמו בשעות האחרונות תיעוד מזירת מותו של כוכב "חברים" - ובו נצפים הוריו, ג'ון בנט פרי וסוזן פרי, לצד בני הזוג הנוכחיים שלהם. אביו של פרי הוא שחקן בעצמו, שאף התארח באחד מפרקי הסיטקום המצליח בכיכובו של בנו, ואביו החורג הוא העיתונאי הקנדי הוותיק קית' מוריסון.

פרי נולד במסצ'וסטס שבארה"ב ב-1969, והוריו התגרשו כשעוד היה תינוק. אחרי גירושי הוריו פרי גדל והתחנך בקנדה עם אימו, ובגיל 15 עבר להתגורר עם אביו בלוס אנג'לס. זמן קצר לאחר מכן התחיל להתנסות במשחק, ובתחילה לוהק לתפקידי אורח בסדרות טלוויזיה שונות. בתחילת שנות ה-90, כשהיה בן 24, ניסה פרי להשיג אודישן לפיילוט של הסדרה "Six of One" של מרתה קאופמן ודיוויד קריין - שלאחר מכן נקראה "חברים". בשלב הראשון, היוצרים לא שקלו אותו כמועמד בגלל התחייבויות קודמות של פרי, אך כאשר התאפשר לו להיבחן הוא קיבל את התפקיד של צ'נדלר בינג. הוריו של מת'יו פרי בזירת מותו | צילום: Photo by MEGA/GC Images, Getty Images

"חברים" הפכה להצלחה כבירה ברחבי העולם ושודרה במשך עשר עונות - מ-1994 עד 2004. על תפקידו כצ'נדלר, פרי קיבל מועמדות לפרס אמי לשחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה ב-2002. במקביל לכיכובו בסדרה, פרי הופיע סרטים שונים, בהם "צריך שלושה לטנגו" ו"ללכת על הכול", והיה מועמד לפרס גלובוס הזהב על תפקידו בסרט הטלוויזיה "מורה לחיים".

לאורך השנים התמודד פרי עם שורה של התמכרויות לסמים ולאכוהול, כולל בתקופה של שיא תהילתו כשכיכב ב"חברים". פרי אושפז ונכנס למכוני גמילה מספר רב של פעמים.