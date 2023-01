ווילי ספנס, פיינליסט העונה ה-19 של "אמריקן איידול", הלך לעולמו אתמול (שלישי) בגיל 23. ספנס מת מפצעיו לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים בטנסי, כך דווח היום בכלי התקשורת בחו"ל. הזמרת קתרין מק'פי, שביצעה דואט עם ספנס בזמן השתתפותם בתוכנית, אישרה את החדשות בחשבון האינסטגרם שלה, כשספדה לו בסרטונים שונים שפרסמה.

"קיבלתי חדשות טרגיות מאוד הלילה", כתבה מק'פי בת ה-38 וצירפה סרטון משותף שלה ושל ספנס. "ווילי הלך לעולמו בתאונת דרכים. רק בן 23. החיים הם כל כך לא הוגנים, ושום דבר אף פעם לא מובטח". הזמרת המשיכה וכתבה: "הנשמה שלך עכשיו עם אלוהים. זה היה תענוג לשיר לצידך ולהכיר אותך". מק'פי פרסמה גם את הסרטון האחרון ששיתף ספנס ברשתות החברתיות, שמראה אותו שר במכונית, זמן קצר לפני התאונה שהובילה למותו.

מעריציו של ספנס מימי "אמריקן איידול" ספדו לו גם הם ברשתות החברתיות. "אין לי מילים. לא אתה, ווילי. נוח על משכבך בשלום, מלך", כתב גולש אחד. המפיק רנדל אמט גם הוא ספד לזמר המנוח בחשבון האינסטגרם שלו. "הלב שלי שבור, אני מתפלל בשביל המשפחה שלו", כתב. "התמזל מזלי שזכיתי לראות אותו שר בהופעה חיה בבית שלי ובאירועים אחרים. אני אתגעגע אליך, חבר שלי. אני יודע שנגעת בכל כך הרבה מאיתנו".

ספנס, כאמור, היה פיינליסט בעונה ה-19 של ריאליטי השירה "אמריקן איידול". בגמר העונה, הוא שר את השירים "Georgia on My Mind", "A Change is Gonna Come" ו-"Stand Up". השופטים התרגשו מהופעותיו, אבל ספנס קיבל פחות קולות מצ'ייס בקהאם, שהפך לזוכה הגדול של אותה עונה.

במהלך העונה, ספנס הוזמן להופיע בפני המלכה אליזבת' השנייה בלונדון. "אני לא מאמין, אני אוכל לצאת מהמדינה", אמר אז ספנס למנחה "אמריקן איידול" ראיין סיקרסט. "אף פעם לא יצאתי מהמדינה קודם לכן". האירוע אמור היה להתקיים בלונדון ב-2023.