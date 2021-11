במהלך הקרנה מיוחדת ל"משחק הדיונון" שהתקיימה הלילה בלוס אנג'לס, חשף במאי ויוצר הסדרה את הפרט החשוב מכול: תהיה עונה שנייה. בריאיון אמר היוצר וואנג דונג-היוק: "יש כל כך הרבה לחץ ואהבה מצד המעריצים לעונה שנייה שאני מרגיש שאין לנו ברירה אלא להודיע שתהיה אחת. אז הנה אני אומר - תהיה עונה שנייה". עוד הוסיף היוצר: "העונה החדשה עדיין בראש שלי, אני בתהליכי כתיבת הרעיון אז מוקדם מדי להגיד מתי תעלה או מה יהיה בה, אבל אני יכול להבטיח לכם את זה - ג'י האן יחזור ויעשה משהו גדול בשביל העולם".

לאירוע המיוחד הגיעו כל כוכבי הסדרה הקוריאנית שסיפרו גם על ההצלחה הגלובלית המפתיעה. השחקן פארק היי-סו לדוגמה שיתף כי פתח חשבון אינסטגרם לראשונה בעקבות הפופולריות וכדי להישאר מחובר למעריצים. השחקן הראשי לי יונג-ג'ה, שעובד כשחקן בקוריאה כבר 25 שנה, אמר בריאיון: "זה מדהים שמזהים אותי גם בארה"ב. אנשים באים כדי להגיד לי שלום, אני לא יודע איך להגיב לכל האהבה הזאת אבל זה נהדר לפגוש את כל המעריצים".

