110 דקות, 2021

כל קומיקאי חייב לעבור דרך תחנת ה"תפקיד הרציני" לפחות פעם אחת בחייו, ואמנם "אבהות" הוא סרט מצחיק לעתים - אבל קווין הארט מקבל בו הזדמנות להראות גם את הצד מחמם הלב שלו. הסרט מבוסס על ספר וסיפור אמיתי, והארט מגלם בו את מאט, אלמן שאשתו הלכה לעולמה זמן קצר לאחר שילדה את בתם הבכורה. מאט מוצא את עצמו לומד את תפקיד האבהות החדש במקביל להתמודדות עם אבל כבד, ולומד במהלך הדרך איך ליצור קשרים חדשים אחרי האובדן הגדול. למרות העלילה המעט צפויה, קווין הארט קיבל ביקורות חיוביות על התפקיד שלו, והשחקניות שמגלמות את בתו בגילאים שונים חמודות מדי בשביל לסרב להן.

Other People)

97 דקות, 2016

משפחה או לא - "אנשים אחרים" הוא בקלות אחד הסרטים הטובים ביותר שיש לספרייה של נטפליקס להציע. סרט הביכורים האוטוביוגרפי של כריס קלי ("סאטרדיי נייט לייב", "שני האחרים") מערבב בין דרמה משפחתית קורעת קרביים לבין הופעות קומיות משגעות של שחקני לא-איי-ליסט אהובים, כמו מולי שאנון וג'סי פלמונס. פלמונס מגלם כאן את דיוויד, בן דמותו של היוצר, שחוזר לבית הוריו אחרי שאמו מאובחנת עם סרטן. הוא מצטרף לשתי אחיותיו ואביו בזמן שהם מנסים לעכל את הבשורה, אבל גם להוציא את המיטב מהזמן שנותר להם יחד כמשפחה.

Meet the Parents)

108 דקות, 2000

הרימייק של הסרט משנת 1992 הפך ברגע להיות מצליח וזכור יותר מאשר המקור שלו. יותר מזה – הוא כבר התמקם בתור אחת מהדוגמאות המיידיות והמובהקות של ז'אנר קומדיית פגוש את ההורים. וזה לא רק בגלל השם שלו. בן סטילר וקומדיה פיזית הם צמד שהוכיח את עצמו פעם אחר פעם בקופות בתי הקולנוע, והתוספת של השחקנים המוערכים רוברט דה נירו ובליית' דאנר בתור צמד ההורים משך קהל רחב עוד יותר. "פגוש את ההורים" מייצג תקופה מאוד ספציפית בקולנוע ההוליוודי המיינסטרימי, וככזה, הוא לא סרט מתוחכם במיוחד - אבל הוא בהחלט עובד כבידור טהור. מי לא רוצה לבלות זמן איכות עם רוברט דה נירו?

Little Women)

118 דקות, 1994

זר לא יבין זאת, אבל להיות נערה מתבגרת בזמן שגרסת הניינטיז של "נשים קטנות" יצאה לקולנוע הייתה חוויה מאוד ספציפית של סערת רגשות. משפחת הנשים שבמרכז הסיפור מצליחה ללכד סביבה נשים מעריצות לאורך דורות ועיבודים שונים ((הטרי ביותר הגיע למסך ב-2019, כזכור), והסרט משנות התשעים היה עיבוד כיפי במיוחד – שכן הוא הביא איתו גם ליהוקים מרגשים. וינונה ריידר בשיא הקריירה שלה ובהופעה מסחררת, כריסטיאן בייל בימים חמודים במיוחד, קריסטן דאנסט כילדה, נסיכת הניינטיז קלייר דיינס וסוזן סרנדון בראש המשפחה. החג הוא זמן מעולה לצפייה נוסטלגית בסרט הזה, וזו הזדמנות להכיר אותו גם לדור הבא.

משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות (

The Mitchells vs. the Machines)