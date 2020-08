הנחלה

למי: אנשים ששוקלים לחזור לגור עם ההורים

מתי: במהלך החודש

מה: שלמה בראבא מגלם בקומדיה חדשה את אריק, חקלאי שייסד את המושב (הפיקטיבי) מעלה השלושה שבגליל. אריק האלמן, שמתמודד עם קשיים כלכליים, מקבל בחזרה אל הקן את ילדיו - שנקלעו גם הם לצרות ונאלצים לחזור למושב. שני כהן היא דפנה, הבת הבכורה שעברה גירושים; נלי תגר היא שירי, החוזרת למשק כדי להציל אותו מקריסה יחד עם בן זוגה ארז (ארז שלם); ומשה אשכנזי הוא הבן הצעיר גבע, שמעולם לא עזב את המושב וגר בתוך קרוואן. מנשה נוי משתתף גם הוא בסדרה החדשה, אותה ביים רועי פלורנטין.

איפה: קשת 12

אם זה עבד ב"קיבוצניקים", זה יעבוד גם עם מושבניקים. מתוך "הנחלה" | צילום: אוהד רומנו

הביוטריות

למי: כל מי שחולם על שת"פ משתלם

מתי: 6.7

מה: אינסטגרם, יוטיוב וטיקטוק הצמיחו כאן דור שלם של של משפיענים ומשפיעניות בתחום הביוטי, והריאליטי הזה הזה עומד לבחור את הטוב מביניהם. צוות השופטים של התכנית, הכולל את אשלי בקשי וקסמן, שלי גפני ועידו גרינברג (האיש מאחורי המותג MISMAS), יציב בפני המתמודדים הצעירים אתגרים מטורללים מעולמות התוכן האינטרנטי, כשעל כל היופי הזה מנצחת המנחה אנה ארונוב.

איפה: HOT בידור

הזמר במסכה (The Masked Singer)

למי: חובבי מוזיקה, סלבס ומסכות שאינן N95

מתי: 12.7

מה: פורמט הריאליטי המשעשע ששיגע את העולם יזכה בקרוב לגרסה ישראלית (בקשת 12), אבל עד שזו תעלה, זה הזמן להשלים פערים, והגרסה האמריקאית של התכנית משיקה את רצועת הריאליטי הקיצית של yes, עם העונות השנייה והשלישית של המותג המצליח. בבסיס "הזמר במסכה" נמצאת תחרות זמר פשוטה, אבל יש לה טוויסט אחד קריטי: כל אחד מהמתמודדים הוא אדם שכולם מכירים, ולאורך כל העונה הוא מסתתר מתחת לתחפושת עצומה ומושקעת שמסתירה לחלוטין את זהותו. רק ברגע ההדחה נחשפת זהות המתמודד, מה שהופך את התכנית המופרעת למשחק ניחושים ממכר.

איפה: yes Real

מכשפת (Cursed)

למי: אנשים שעוד לא התאוששו מהחתונה האדומה

מתי: 17.7

מה: סדרת פנטזיה חדשה ורחבת יריעה המבוססת על רומן גרפי, שאולי - מי יודע - סוף סוף תצדיק את התואר "'משחקי הכס' הבאה". הסדרה היא עיבוד מחודש לאגדות המלך ארתור, ומי שעומדת במרכזה היא נימו (קתרין לנגפורד, כוכבת "13 סיבות"), נערה עם יכולות מסתוריות המעוניינת להפוך לגבירת האגם. נימו פוגשת בארתור הצעיר ויוצאת יחד איתו למסע אחר המכשף מרלין, במה שמתואר כסיפור התבגרות הנוגע בנושאים שנשארו רלוונטיים עד היום.

איפה: נטפליקס

שמיים בצבע אדום

למי: אלה שזוכרים את הכאב שנשאר בין סבב לסבב

מתי: 22.7

מה: 19 שנים חלפו מאז נחתה הרקטה הראשונה בשדרות, וסדרת הדוקו החדשה סוקרת את כל האירועים הקשים שעברו על תושבי העיר מאז. ממותו של אפיק אוחיון בן ה-4, דרך המבצעים הרבים אליהם יצא צה"ל בשטח רצועת עזה ועד הקמת מערכת "כיפת ברזל" - כל הרגעים המורכבים האלה מרוכזים לתוך שלושה פרקים, בסדרה מעוררת הזדהות שיצרו נתי דינר ואורי בר-און.

איפה: כאן 11

בפנים: אואזיס (Vis a vis: El Oasis)

למי: מעריצי היקום הקולנועי של אלכס פינה

מתי: 31.7

מה: סדרת המשך לדרמת הפשע המצליחה "בפנים", שהפכה ללהיט היסטרי בישראל ובשאר העולם בזכות הפצה בנטפליקס. בזמן שאת סדרת המקור יצר אלכס פינה ("בית הנייר", "קווים לבנים"), הפעם מי שאחראי על האירוע הוא איוואן אסקובר - כשאת הקאסט מובילות (שוב) מגי סיבנטס ונג'ווה נימרי, הלא הן מקארנה וסולמה. צמד הנוכלות מגייסות לשורותיהן ארבע נשים נוספות, ויוצאות למה שמוגדר על ידן כשוד אחד אחרון לפני שיפרשו מחיי הפשע.

איפה: נטפליקס

עונות חדשות:

משלחת חיפוש, עונה 3 - 1.7 בסלקום tv

בית ספר למוסיקה, עונה 4 - 4.7 בקשת 12

אתגר הנינג'ה, עונה 11 - 12.7 ב-yes Real

חדר 104, עונה 4 - 25.7 ב-yes VOD ,HOT VOD וסלקום tv ו-26.7 ב-HOT HBO

ילדות טובות, עונה 3 - 26.7 בנטפליקס

הסדרות של חודש יוני

להרוס אותך (I May Destroy You)

למי: אנשים שלא מפחדים ממציאות כואבת

מתי: 8.6 (yes VOD ,HOT VOD וסלקום tv) ו-9.6 (HOT HBO)

מה: מיקיילה קול, יוצרת וכוכבת הסדרה "מסטיק" שעלתה בנטפליקס, חוזרת בדרמה פרובוקטיבית חדשה של HBO. קול, שגם כאן משמשת כיוצרת וכשחקנית הראשית, מגלמת בסדרה את אראבלה אסיודו, צעירה עם עתיד מבטיח שמתעוררת יום אחד ללא זיכרון ועם עדויות לפגיעה מינית. במסגרת הניסיון להבין מה קרה לה, אראבלה יוצאת למסע גילוי עצמי, שצפוי לעסוק לא מעט בעולם ההסכמה המינית והשינויים שחלו בו עם השנים.

איפה: yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv

במרחק 100 מטר

למי: אנשים שלא יכולים לחכות עד הגל השני

מתי: 10.6

מה: פרויקט מסקרן במיוחד שנוצר במהלך ימי השיא של התפרצות הקורונה. 13 מהיוצרים המצליחים בישראל כתבו סרטים קצרים - שהופקו באופן כמעט עצמאי - המציגים, כל אחד בדרכו, סיפורים ייחודיים אודות אחת התקופות המשונות בהיסטוריה. בין הכוכבים הבולטים בפרויקט אפשר למצוא את נינט טייב, שלום מיכאלשווילי, אורנה בנאי, זוכה האוסקר גיא נתיב (שמככב לצד זוגתו ג'יימי ניומן בפרק אותו יצר) ואפילו את זוכת "האח הגדול" תקוה גדעון, שתגלם את עצמה בפרק בכתיבתו של מאור זגורי.

איפה: HOT3

ריאליטי Z

למי: מעריצי "המתים המהלכים" שהתמכרו גם לצפייה בטראש

מתי: 10.6

מה: שיתוף פעולה ראשון של נטפליקס עם אולפני קונספירסו הברזילאים, בקומדיית אימה המבוססת על "למות על הסט" (Dead Set), סדרה בריטית אותה יצר צ'ארלי ברוקר ("מראה שחורה"). סדרת הריאליטי הפיקטיבית "אולימפיו" מגיעה לערב הההדחה, כשבחוץ - בריו דה ז'נרו - כולם עסוקים בדבר אחר לגמרי: מתקפת זומבים.

איפה: נטפליקס

לאבד את אליס

למי: חובבי מותחנים פסיכולוגיים ויצירה מקומית

מתי: 18.6

מה: מנויי הוט מחכים כבר תקופה לסדרה הזו - ועכשיו היא סוף סוף מגיעה. איילת זורר היא אליס, קולנוענית ואשת משפחה (כולל בן זוג בגילומו של גל תורן), שנשאבת אל תוך עולמה האפל של סופי (ליהי קורנובסקי), תסריטאית צעירה אותה היא פוגשת במקרה. הסדרה, אותה יצרה סיגל אבין (האישה מאחורי "טלנובלה בע"מ", "האקס המיתולוגי" וגם אחד מפרקי "רדיוס 100 מטר" שעולה החודש), הייתה צפויה להשתתף בפסטיבל הבינלאומי קאן-סירייס, שנדחה לעת עתה.

איפה: HOT3

באהבה, ויקטור (Love, Victor)

למי: אנשים שלא מבינים למה הסדרה הזו "מבוגרת מדי"

מתי: 19.6

מה: קומדיה רומנטית להט"בית שמהווה ספין אוף לסרט המתוק "באהבה, סיימון". ויקטור, תלמיד חדש בבית הספר התיכון, מנסה להתמודד עם אתגרים בבית ועם נטייתו המינית, ומוצא את העזרה אותה חיפש אצל סיימון מהסרט המקורי. במקור, "באהבה, ויקטור", הייתה צפויה לעלות בשירות הסטרימינג של דיסני, אך לפי הדיווחים נזנחה בגלל תכנים "מבוגרים מדי" - כשבסך הכל מדובר בסיפור אודות נער להט"בי.

איפה: הולו

המפרץ

למי: כל מי שמודאג מהעולם שהוא משאיר אחריו

מתי: 21.6

מה: הסדרה החדשה של אורי רוזנווקס ("לוד: בין ייאוש לתקווה") עוסקת באחד המקומות הנפיצים ביותר בישראל - מפרץ חיפה. במרכז הסדרה נמצאת ליהי שחר ברמן, פעילת איכות הסביבה שנלחמת במשך שנים במפעלים הגורמים לזיהום אוויר ולתחלואה קשה בקרב תושבי האיזור. המאבק החיפאי, בו לקח חלק גם חבר הכנסת לשעבר דב חנין, כבר הצליח להוכיח שהוא לא נעשה לחינם, ובשנת 2019 משרד האוצר פרסם תכנית אשר קראה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ.

איפה: HOT8

עלייתה ונפילתה של ענבל אור

למי: אנשים שרוצים לעשות סדר בסיפור המרתק של אור

מתי: 18.6 (yes VOD) ו-21.6 (yes דוקו)

מה: מיני-סדרה בשני חלקים שעוסקת באחת הנשים המסקרנות של השנים האחרונות בישראל. הבמאית נילי טל מתחקה אחר חייה של ענבל אור, החל מהילדות המורכבת בבאר שבע, דרך ההפיכה לסוכנת הנדל"ן הכי מוכרת במדינה ועד ההתרסקות העסקית, המשפחתית והנפשית שלה. אור עצמה משתתפת בסדרה, כמו גם עיתונאים, בני משפחה ורוכשים רבים שפגשו אותה לאורך השנים.

איפה: yes דוקו

טהרן

למי: סוכנים חשאיים בעבר ולעתיד

מתי: 22.6

מה: דרמת מתח חדשה על סוכנת מוסד צעירה בשם תמר ראביניאן (ניב סולטן) שנשלחת תחת זהות בדויה לסייע לחיל האוויר בתקיפה על מתקני הגרעין באיראן. התקלות, כמובן, מגיעות, ותמר מוצאת את עצמה באמצע טהרן כשהרשויות רודפות אחריה ואחרי חבריה מהמוסד. עוד משתתפים: לירז צ'רכי, מנשה נוי ונאביד נגהאבן ("הומלנד").

איפה: כאן 11

עונות חדשות:

13 סיבות, עונה 4 - 5.6 בנטפליקס

היהודים באים, עונה 4 - 5.6 בכאן 11

המירוץ לדראג של רו פול: אולסטארס, עונה 5 - 6.6 ב-yes VOD

תאג"ד, עונה 2 - 15.6 ב-yes ACTION

הפוליטיקאי, עונה 2 - 19.6 בנטפליקס

ממי, עונה 7 - 21.6 ב-HOT קומדי סנטרל

הסדרות של חודש מאי

הוליווד (Hollywood)

למי: מעריצי ריאן מרפי וחובבי הוליווד הישנה, שתי קבוצות עם מאפיינים דומים מאוד

מתי: 1.5

מה: מ"ניפ/טאק" ועד "גלי", דרך "אימה אמריקאית" ומשם ל"הפוליטיקאי", ריאן מרפי כבר הוכיח את עצמו בתור בכיר היוצרים בטלוויזיה האמריקאית. החוזה של מרפי עם נטפליקס ממשיך לספק עוד ועוד סדרות צבעוניות, מעוצבות ומלאות בשחקנים יפים וצעירים, כשהפעם הכל קורה בהוליווד שאחרי מלחמת העולם השנייה. בין הפרצופים המוכרים אפשר למצוא כמה מהשחקנים האהובים על מרפי, בהם דארן כריס ("גלי", "הרצח של ורסצ'ה"), דילן מקדרמוט ("הפרקליטים", "אימה אמריקאית") ופטי לופון, כמו גם את קווין לטיפה וג'ים פרסונס, לנצח שלדון קופר מ"המפץ הגדול".

איפה: נטפליקס

הילרי (Hillary)

למי: כל המבקרים של דונלד טראמפ וחובבי קונספירציית "פיצה-גייט"

מתי: 3.5 (HOT8 ו-yes VOD) ו-4.5 (yes דוקו)

מה: היא הייתה הגברת הראשונה של ארה"ב, כמעט והפכה לנשיאה האישה הראשונה בהיסטוריה (עד שהגיע טראמפ) ועכשיו הילרי רודהאם קלינטון עומדת במרכזה של סדרת דוקו חדשה. בסדרה, שהוקרנה במקור כסרט באורך 4 שעות בפסטיבל סאנדנס האחרון, קלינטון חוזרת אל כל התחנות החשובות בחייה. בנוסף להילרי עצמה, גם בן הזוג ביל והבת צ'לסי מתראיינים לסדרה, יחד עם חברים ועיתונאים רבים נוספים.

איפה: HOT8 ו-yes דוקו

בלגרביה (Belgravia)

למי: אנשים שבשבילם "ווטרלו" הוא קרב היסטורי ולא שיר של אבבא

מתי: 3.5 (HOT3 ו-yes VOD) ו-8.5 (yes בידוד בשלייקס)

מה: היוצר של "אחוזת דאונטון" חוזר עם דרמה תקופתית חדשה, המבוססת על רומן פרי עטו. בבסיס הסדרה נמצאים הסודות והסקנדלים בקרב החברה הגבוהה בלונדון של המאה ה-19, עם דגש על הימים שאחרי קרב ווטרלו הידוע. בין השחקנים: טזמין גרג ("אפיזודס"), הארייט וולטר ("נקודת זינוק", "הנסיכה הספרדייה") ואלה פארנל (מתוק ומר").

איפה: HOT 3 ו-yes בידוד בשלייקס (ערוץ חדש)

ערות

למי: גברים רגישים ונשים שרוצות לראות שהן לא לבד

מתי: 3.5

מה: לפני שלוש שנים כל המדינה דיברה על ספר אחד: "ערות" של תמר מור סלע, שצלל אל תוך עולם המיניות הנשית. בסדרה החדשה מור סלע חוברת לבמאית עדי ארבל, ויחד הן פוגשות נשים המדברות על מיניות בשלבים שונים של החיים. פגיעות מיניות, גילויים חדשים וטבואים שמתנפצים - הכל מרוכז לתוך 4 פרקים אישיים ומסקרנים.

איפה: HOT8

שומר אחי (I Know This Much Is True)

למי: כל מי שלא מסתפק במארק רפאלו אחד

מתי: 11.5 (yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv) ו-13.5 (yes DRAMA)

מה: אחרי שהייתה אמורה לעלות בחודש שעבר ונדחתה, כמו לא מעט הפקות, בגלל הקורונה, אחת הסדרות המדוברות של השנה מגיעה כשבמרכזה מארק רפאלו בתפקיד כפול. רפאלו, שעלה במשקל במיוחד לכבוד צילומי הסדרה, מגלם בסדרה צמד תאומים זהים, אחד מהם סובל מסכיזופרניה פרנואידית, שמסתבכים עד מעל הצוואר בפרשת התעללות בבית חולים. החומרים מהם עשוי פרס אמי - כן או כן? לצד כוכב סרטי מארוול, משחקים בסדרה גם זוכת האוסקר מליסה לאו, רוזי או'דונל, ארצ'י פנג'בי ("האישה הטובה") וקתרין האן.

איפה: yes DRAMA ,HOT HBO וסלקום tv

קווים לבנים (White Lines)

למי: מעריצי "בית הנייר", כלומר: כולם

מתי: 11.5

מה: גופתו של די ג'יי ממנצ'סטר נמצאת עשרים שנה לאחר שנעלם באיביזה. אחותו של הדיג'יי חוזרת לאי כדי לחשוף את האמת סביב מותו של אחיה, ובדרך מציפה כמה מהסודות האפלים ביותר שלה. מה מייחד את הסדרה הזו מבין יתר דרמות המתח הבריטיות? מי שעומד מאחוריה הוא אלכס פינה, אחד היוצרים הכי מדוברים בעולם, שהפך בעקבות הצלחת "בית הנייר" לאחד התסריטאים והבמאים המבוקשים ביותר בתעשייה.

איפה: נטפליקס

עונות חדשות:

הישרדות VIP, עונה 3 - 2.5 ברשת 13

מיליארדים, עונה 5 - 4.5 ב-yes DRAMA

בשבילי אתם מתים, עונה 2 - 8.5 בנטפליקס

ברוקלין תשע-תשע, עונה 7 - 10.5 ב-HOT קומדי סנטרל

מה שקורה בצללים, עונה 2 - 16.5 ב-yes COMEDY

הסדרות של חודש אפריל

סליחה על השאלה ילדים

למי: כאלה שרוצים לראות גם ילדים של אחרים

מתי: 2.4 (בדיגיטל) ו-5.4 (כאן חינוכית)

מה: עונה מיוחדת של סדרת הדוקו עטורת השבחים, בה הפעם יהיו אלה ילדים שיתמודדו עם שאלות כנות וישירות ויענו בכנות מול המצלמות. בעונה ישתתפו בין היתר אחים לילדים עם צרכים מיוחדים, חירשים וכבדי שמיעה, בעלי הפרעות קשב וריכוז, ילדים לחללי צה"ל, עיוורים, ילדים מאומצים, ילדי עובדים זרים, ילדי עוטף עזה, עולים חדשים, תאומים, ילדים על כיסאות גלגלים, ילדים מן המגזר הערבי, וגם תלמידים מחוננים.

איפה: כאן חינוכית

לברוח (Run)

למי: מעריצי פיבי וולר-ברידג' ושאר האנשים שאוהבים את הטלוויזיה שלהם משובחת

מתי: 13.4 (yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv) ו-15.4 (yes EDGE)

מה: יוצרת "פליבג" ו"להרוג את איב" מגיעה ל-HBO עם מותחן קומי חדש. רובי (מריט וויבר, "האחות ג'קי") והאקס המיתולוגי שלה, בילי (דונל גליסון, "הארי פוטר", "מלחמת הכוכבים") נוטשים את חייהם הנוחים והשגרתיים לטובת מסע מחוף לחוף באמריקה. וולר-ברידג' מככבת אף היא בסדרה לצד ארצ'י פנג'אבי ("האישה הטובה").

איפה: yes EDGE ,HOT HBO וסלקום tv

האופה והיפה (The Baker and the Beauty)

למי: כל מי שאהב את "להיות איתה" או מתעניין ברימייקים לסדרות ישראליות

מתי: 13.4

מה: הגרסה האמריקאית המצופה של "להיות איתה", דרמת המקור הפופולרית של אסי עזר ו"קשת" בכיכובם של רותם סלע ואביב אלוש. בסדרה, שתעלה ברשת ABC האמריקאית, נועה היא עדיין נועה - אייקון אופנה וכוכבת בינלאומית, שפוגשת במקרה בעובד מאפייה ממוצא קובני בשם דניאל ומתאהבת בו למרות הפערים החברתיים ביניהם. בין הכוכבים תזהו אולי את ויקטור ראוסק ("חמישים גוונים של אפור"), נטלי קלי ("יומני הערפד", "שושלת") ודן בוקטינסקי ("סקנדל") שייכנס לנעליו של מארק איווניר.

איפה: ABC

Mrs. America

למי: אנשי טלוויזיה שלא רוצים להישאר מחוץ לעניינים בשיחת הקולר הבאה בזום

מתי: 15.4

מה: דרמה תקופתית מבית היוצר של זוכת האמי דאווי וואלר ("מד מן", "קוד שרוף"), עם קאסט עטור כוכבי קולנוע וטלוויזיה: קייט בלאנשט, רוז ביירן, שרה פולסון, אליזבת בנקס, אוזו אדובה, מרגו מרטינדייל, טרייסי אולמן, ג'ון סלאטרי והרשימה עוד ממשיכה. העלילה עוקבת אחר תנועת זכויות הנשים בשנות השבעים, ומתמקדת במאבק הנגדי והמפתיע שניהלה נציגת "המיעוט השקט" דאז, הפעילה השמרנית פיליס שלאפלי (בלאנשט).

איפה: הולו

אנחנו כאן (We're Here)

למי: צופי "רופול" שחרדים לגורל ההופעה של ביאנקה דל-ריו בארץ ביוני הקרוב

מתי: 24.4 (yes VOD ,HOT VOD וסלקום tv) ו-26.4 (HOT HBO)

מה: דוקו-ריאליטי בן שישה פרקים מבית HBO בכיכובן של בוגרות "מרוץ הדראג של רופול", מלכות הדראג הוותיקות בוב דה דראג קווין, שאנג'לה ויוריקה. בכל פרק מגיעות השלוש לעיירה אמריקאית קטנה ונידחת, בוחרות תושב אחד ומוציאות ממנו את המלכה הפנימית שבו במופע חד פעמי. אפשר לשמוע איימן?

איפה: yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv

פלמח

למי: בני נוער שמתגעגעים לשיעורי ההיסטוריה בבידוד

מתי: 28.4

מה: דרמה יומית מקורית חדשה המתרחשת בשנת 1946 ועוסקת בעלילותיהם של שני מעפילים המגיעים למחנה אימונים סודי לגיוס נוער לפלמ"ח ולמשימות נגד הבריטים. הסדרה משלבת אירועים היסטוריים אמיתיים ואפילו אישים מוכרים בציונות כמו יצחק רבין (בגילומו של גל אמיתי) או שושנה דמארי (יובל דיין). בסדרה, אותה יצרו יונתן בר אילן ("נעלמים", "קינגים") ועדן גוריון ("גאליס", "אילת") מככבים גם אברהם ארונסון, נאיה בינשטוק, עומר חזן, יעל שלביה, אלדד פריבס ועוד פרצופים מוכרים רבים.

איפה: yes VOD KIDS

עונות חדשות:

יאנגר, עונה 6 - 2.4 ב-HOT3

בית הנייר, עונה 4 - 3.4 בנטפליקס

הטובות לקרב, עונה 4 - 10.4 ב-yes VOD ו-12.4 ב-yes EDGE

לא בטוחה, עונה 4 - 13.4 ב-yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv ו-15.4 ב-yes EDGE

להרוג את איב, עונה 4 - 15.4 ב-HOT HBO

הסדרות של חודש מרץ

סקין טוק

למי: לכל מי שמפנטז על עור כמו של מירי בוהדנה

מתי: 9.3

מה: קרה לכם שעשיתם טיפול פנים, ובזמן שהוציאו לכם שחורים מהאף חשבתם לעצמכם "זה צריך להיות פורמט טלוויזיוני"? ב-HOT בידור הרימו את כפפות הלטקס והביאו את הקוסמטיקאית של הסלבס, קרן ברטוב, לראיין את הלקוחות הכי זוהרים שלה. בין האורחים אפשר יהיה למצוא את מירי בוהדנה, לירון רביבו, אלינה לוי, טום אביב, אנה ארונוב וג'ודי ניר מוזס.

איפה: HOT בידור

הקנוניה נגד אמריקה (The Plot Against America)

למי: כל מי שהספיק להתגעגע לוינונה ריידר

מתי: 17.3

מה: מיני-סדרה בת 6 פרקים של HBO מבית היוצר של דיוויד סיימון ("הסמויה", "הצמד") על פי רומן מאת פיליפ רות'. ריידר וג'ון טורטורו מגלמים בני זוג יהודים המתמודדים עם האנטישמיות הגואה באמריקה של שנות הארבעים, במציאות אלטרנטיבית בה הנשיא הנבחר הוא גזען ופאשיסט. מי יכול לדמיין דבר כזה?

איפה: yes EDGE ,HOT HBO וסלקום tv

מכתב למלך (The Letter for the King)

למי: צעירים וצעירים ברוחם שעדיין גרים עם ההורים

מתי: 20.3

מה: סדרת פנטזיה על שוליה צעיר לאביר, שנשלח למשימה מסוכנת במיוחד - מסירת מכתב סודי למלך. המסע לוקח את הגיבור דרך שלוש הממלכות ואינספור מכשולים בדרך. דיוויד ונהם ("שר הטבעות") הוא הפרצוף המוכר בחבורה, ולצדו מככבים גם שחקנים צעירים כמו איסלאם בוקאז, ג'ונה ליס ות'אופיק ברהום.

איפה: נטפליקס

הפוליטיקה של האוכל - הון, שלטון, מזון

למי: לאנשים ש"שיטת השקשוקה" רק פתחה להם את התיאבון

מתי: 23.3

מה: סדרה תיעודית ישראלית חדשה שחושפת את האינטרסים הכלכליים והמנגנונים המשומנים מאחורי תעשיית המזון. מסתבר שכסף, שליטה ובעיקר הרבה דיס-אינפורמציה מניעים את השיקולים שלנו מגיל צעיר, וקובעים כמה חלב נצרוך, איזה בשר נקנה ומה יעלה בגורל החקלאות המקומית. נשמע כמו מתכון מבטיח לשיחת הקולר הבאה שלכם במשרד.

איפה: HOT8

המורדת (Unorthodox)

למי: מעריצי "שטיסל" בגמילה

מתי: 26.3

מה: מיני-סדרה שביימה מריה שרדר ("דויטשלנד 83'") בכיכובם של הישראלים שירה האס ועמית רהב. צעירה חרדית מברוקלין נמלטת לברלין כדי לא להתחתן עם הבעל המיועד לה, אבל גם שם הדרך לא ממש מאירה לה פנים והעבר ממשיך לרדוף אותה.

איפה: נטפליקס

עונות חדשות:

המירוץ לדראג של רו פול, עונה 12 - 29.2 ב-yes VOD ו-1.3 ב-yes DRAMA

דברים טובים, עונה 4 - 11.3 ב-yes EDGE

אליטה, עונה 3 - 13.3 בנטפליקס

ווסטוורלד, עונה 3 - 16.3 ב- yes EDGE ,HOT HBO וסלקום tv

הבוזגלוס, עונה 4 - 23.3 ב-yes COMEDY

אוזרק, עונה 3 - 27.3 בנטפליקס

לשרוד את אר. קלי, עונה 2 - 29.3 ב-yes דוקו

הסדרות של חודש ינואר

דרקולה (Dracula)

למי: כל מי שהשם "ואן הלסינג" אומר לו משהו

מתי: 4.1

מה: מיני סדרה בת שלושה פרקים של 90 דקות מהיוצרים של "שרלוק". הסדרה שואבת השראה מרומן האימה המפורסם של ברם סטוקר ומציגה את סיפורו של הרוזן המוכר, החל מילדותו במזרח אירופה ועד לקרבות נגד צאצאיו של אויבו המושבע בשנת 1897. לפי נטפליקס, הסדרה צפויה להציג צד מעט יותר פגיע של דרקולה, אותו מגלם השחקן הדני קלאס בנג מסרט המופת "הריבוע".

איפה: נטפליקס

ההודאה (A Confession)

למי: אוהבי הז'אנר "נערה נעלמת, יש חקירה"

מתי: 5.1

מה: מרטין פרימן ("שרלוק, "פארגו") מגלם את סטיב פולצ'ר, חוקר משטרה במירוץ נגד הזמן בחיפושיו אחר נערה שנעלמת לילה אחד. במהלך החקירה פולצ'ר נתקל בהחלטות משמעותיות המשפיעות על חייו וחיי כל האנשים הקשורים לפרשה. מה שככל הנראה מייחד את הסדרה הזו עם אינספור אחיותיה לז'אנר, הוא העובדה כי מדובר בסיפור אמיתי.

איפה: yes EDGE

ליהיא ונעמה - מטראש לקלאס

למי: אף אחד לא יסכים להודות בזה, אבל לכולם

מתי: 6.1

מה: ליהיא גרינר ונעמה קסרי, הסיימון והגרפונקל של הריאליטי הישראלי, חוזרות למסך אחרי 10 דקות של הפסקה עם סדרת דוקו ריאליטי חדשה. במסגרת הסדרה, קסרי מוציאה את חברתה למסע ברחבי הארץ ומעבירה לה סדרת חינוך בדרכה להפוך את גרינר לאישה עם מעט יותר קלאס. בין טירונות מדומה לסולחה עם משטרת ישראל, אפשר לצפות לכמות שווה של בלאגן וכיף.

איפה: HOT בידור

שולחן לחמישה (Party of Five)

למי: מעריצים אדוקים של הסדרה המקורית ואנשים שמחפשים דרמה משפחתית על אמריקה של טראמפ

מתי: 9.1

מה: טייק מודרני לסדרת הדרמה המשפחתית המיתולוגית. את ילדי משפחת סלינג'ר מהסדרה המקורית, שהפכו ליתומים לאחר שהוריהם נהרגו בתאונה, מחליפים ילדי משפחת אקוסטה ההיספנית-אמריקאית. הורי המשפחה עדיין בחיים, אבל מגורשים חזרה למקסיקו, והם משאירים מאחור את חמשת הילדים שנאלצים להתרגל לחייהם החדשים.

איפה: yes DRAMA

קיבוצניקים

למי: קיבוצניקים לשעבר וחובבי הקריירה הטלוויזיונית של מירי אלוני

מתי: 10.1

מה: רועי ניק, דינה סנדרסון וליהי קורנובסקי הם חלק מחבורת בני 30 שגדלו יחד בקיבוץ הפיקטיבי "מעיין חיים". כאשר הקיבוץ מתפרק, החבורה מתאחדת וחוזרת אל הסודות, השקרים והדרמות מהילדות. בסדרה, שיצרו יונה רוזנקיאר, אבנר שפע ואמיתי אשכנזי - כולם יוצאי קיבוצים, משתתפים גם שי אביבי, יוסי צברי ומירי אלוני.

איפה: HOT3

איי ג'יי אנד דה קווין (AJ and the Queen)

למי: מעריצי רופול ואנשים שהתאהבו בחיבורים בין מבוגרים לצעירים ב"שמונים וארבע"

מתי: 10.1

מה: קומדיה חדשה שנוצרה על ידי השחקן, הדראג קווין והאייקון רופול, שגם משחק בה בתפקיד הראשי. רופול מגלם את רובי רד, דראג קווין במשבר המתלווה אל ילד יתום בשם איי ג'יי במסעם מעיר לעיר להפצת אהבה וסובלנות. בסדרה מתארחות כמה מכוכבות תכנית הקאלט "המירוץ לדראג של רופול", בהן לטריס, קטיה וביאנקה דל ריו.

איפה: נטפליקס

הזר (The Outsider)

למי: חוקרי משטרה מטעם עצמם

מתי: 13.1 (yes VOD ,HOT HBO וסלקום tv) ו-14.1 (yes EDGE)

מה: דרמת מתח חדשה של רשת HBO המבוססת על ספר של סטיבן קינג בכיכובם של בן מנדלסון ("קשר דם") וג'ייסון בייטמן ("אוזרק"). מנדלסון מגלם את ראלף אנדרסון, שוטר החוקר את רציחתו של ילד בן 11 ומוצא ראיות המצביעות על מורה אהוב ואיש משפחה (בייטמן), שהופך לחשוד המרכזי. כאשר אנדרסון נתקל במשבר בחקירה, נכנסת לתמונה חוקרת נוספת (סינת'יה אריבו), המנסה להשתמש בכוחותיה העל-טבעיים ולפתור את התעלומה.

איפה: yes EDGE ,HOT HBO וסלקום tv

ישנן בנות: הדור הבא (The L Word: Generation Q)

למי: כל מי שהתבגרה בשנות האלפיים

מתי: 15.1

מה: גרסה מחודשת לסדרה "ישנן בנות" מהעשור הקודם, על עולמן של נשים לסביות ובי-סקסואליות בלוס אנג'לס. כמה מהשחקניות המקוריות חוזרות לסדרה, בהן גם ג'ניפר בילס, המגלמת את בט פורטר, הרצה בגרסה החדשה לראשות עיריית לוס אנג'לס.

איפה: yes EDGE

מושלמים

למי: כל מי שמחפש סיפור גבורה אישי

מתי: 20.1

מה: סדרת דוקו חדשה שנוצרה על ידי אסף גרינבוים, נכה בחצי גופו השמאלי, שגם מככב בה יחד עם חמישה גיבורים נוספים המציגים את שגרת היום-יום שלהם. כל גיבורי הסדרה מתמודדים עם נכויות ומגבלות שונות, על כל החוויות והקשיים שעברו מרגע פציעתם.הסדרה הופקה בשיתוף קרן משפחת רודרמן המקדמת ייצוג שחקנים עם מוגבלות על המסך.

איפה: HOT8

עונות חדשות:

חסרי בושה, עונה 10 - 1.1 ב-HOT HBO

המדריך לרוצח, עונה 6 - 5.1 ב-HOT3

רון, עונה 3 - שידור מרתוני של כל פרקי העונה ב-9.1 ב-yes COMEDY

גרייס ופרנקי, עונה 6 - 15.1 בנטפליקס

חינוך מיני, עונה 2 - 17.1 בנטפליקס

תרגיע, עונה 10 - 20.1 ב-yes VOD, HOT VOD וסלקום tv, ו-21.1 ב-HOT HBO ו-25.1 ב-yes COMEDY

בוג'ק הורסמן, עונה 6, חלק 2 - 31.1 בנטפליקס

