בזכות עצמה: בהשראת חייה של מאדאם סי.ג'יי ווקר (Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker)

מיני סדרה | 4 פרקים | 20 במרץ

זוכת האוסקר אוקטביה ספנסר ("העזרה", "מאחורי המספרים") מככבת במיני סדרה המבוססת על סיפורה האמיתי של סי.ג'יי ווקר - האישה האמריקאית הראשונה שהפכה למיליונרית בכוחות עצמה. ווקר, יזמית אפרו-אמריקאית שזיהתה את האפשרויות הטמונות בקהל היעד שלה, הקימה בתחילת המאה ה-20 עסק לתכשירי שיער לנשים שחורות והפכה לאימפריה, אך נאלצה להתמודד בדרך עם קשיים בחייה האישיים ומול עולם עסקי גברי וקשוח. לצדה של ספנסר מככבים גם טיפאני האדיש, בלייר אנדרווד, גארט מוריס וכרמן איוגו.

המשחק האנגלי (The English Game)

מיני סדרה | 6 פרקים | 20 במרץ

יוצר "אחוזת דאונטון" ג'וליאן פלוז מגיע לנטפליקס עם מיני סדרה תקופתית נוספת - הפעם כזו שעוסקת בהמצאת משחק הכדורגל ובהצלחתו הבינלאומית, בזכות היותו משחק חוצה מעמדות. את הקאסט מובילים אדוארד הולקרופט (סדרת סרטי "קינגסמן") המגלם את ארת'ור קיניירד - מי שנודע בתור "הלורד הראשון של הכדורגל" - וקווין גאת'רי ("לעולם לא מאוחר") בתפקיד פרגו סאתר, שנחשב לשחקן הכדורגל המקצועי הראשון. שרלוט הופ (שגילמה את מירנדה, האקסית הסאדיסטית של רמזי ב"משחקי הכס" ומככבת כעת ב"נסיכה הספרדית"), ניאם וולש ("ג'יימסטאון") וקרייג פרקינסון ("מראה שחורה: בנדרסנאץ'") משתתפים אף הם. מתוך "המשחק האנגלי" | צילום: Netflix

מיי וג'ורג' (Feel Good)

עונה 1 | 6 פרקים | 20 במרץ

אחת הקומדיות המבטיחות של האביב היא שילוב של רומנטיקה קווירית והומור ריאליסטי, מתכון בטוח לקאלט נטפליקסי ממכר. הקומיקאית הקנדית מיי מרטין מככבת בתפקיד עצמה ומגלמת את מיי - נרקומנית בגמילה שמתחילה מערכת יחסים עם סטרייטית המערערת את עולמה. שרלוט ריצ'י ("מיילדת") היא ג'ורג' הסקרנית, וגם ליסה קודרו, לנצח פיבי מ"חברים", תפציע בתפקיד משנה.

מכתב למלך (The Letter for the King)

עונה 1 | 6 פרקים | 20 במרץ

אחרי הצלחת "המכשף" (בהתחשב בנתוני הרייטינג שנטפליקס מפרסמת), ספקית הסטרימינג מנסה את כוחה בסדרת הרפתקאות נוספת - הפעם כזו שמיועדת לקהל צעיר יותר. במרכז העלילה נמצא נער, שוליה לאביר, שנשלח למשימה מסוכנת במיוחד: מסירת מכתב סודי למלך. עד שיתקבלו שני וי כחולים, הוא עתיד לעבור מסע מפרך ומלא הרפתקאות. לצדו של דיוויד ונהם ("שר הטבעות") מככבים גם איסלאם בוקאז, ג'ונה ליס ות'אופיק ברהום.

המורדת (Unorthodox)

מיני סדרה | 4 פרקים | 26 במרץ

השחקנית הגרמניה מריה שרדר (כוכבת "דויטשלנד 83'/86'/89'"), שגם ביימה את הסרט "חיי אהבה" (בכיכובה של נטע גרטי) המבוסס על רב המכר של צרויה שלו, עומדת מאחורי המיני סדרה החדשה "המורדת". צעירה חרדית (שירה האס) מברוקלין נמלטת מנישואים עם שידוך בלתי רצוי לברלין, אבל מגלה שהעבר לא מפסיק לרדוף אותה. הסדרה, שבה מככב גם עמית רהב, דוברת בעיקר יידיש וגרמנית ותעשה נעים לכל מי שעדיין מתגעגע ל"שטיסל". שירה האס ב"המורדת" | צילום: Netflix

עונות חדשות:

בבלוק שלי, עונה 3 | 11 במרץ

עונה שלישית לסדרה הקומית האהובה על חבורת בני נוער ממוצאים אתניים שונים - סיזר, ג'מאל, מונסיי ורובי - החיים בשכונה קשה בלוס אנג'לס ומנסים לצלוח את גיל ההתבגרות הקשה לא פחות.

אליטה, עונה 3 | 13 במרץ

עונה חדשה גם לסבוניית הצעירים הספרדית הנוצצת, שנפתחת עם חקירה חדשה בעקבות רצח שהתרחש בבית הספר. החקירה מערערת את מערכות היחסים ומעלה שדים מן העבר שממשיך לרדוף את הדמויות, בזמן שהעתיד לוט בערפל. מוי כיף!

אוזרק, עונה 3 | 27 במרץ

אחרי שגרפה שני פרסי "אמי" בטקס האחרון, "אוזרק" חוזרת לעונה שלישית בכיכובו של ג'ייסון בייטמן. בייטמן ישוב לגלם את מרטי, יועץ פיננסי שגרר את משפחתו להרי האוזרק והסתבך בעסקי הלבנת כספים. לצדו ישובו לככב גם ג'וליה גארנר ("האמריקנים") ולורה ליני.

המומלצות של חודש פברואר

המפתחות של משפחת לוק (Locke & Key)

עונה 1 | 10 פרקים | 7 בפברואר

נטפליקס מתכוננת ליום שאחרי "גרינדייל" עם דרמת פנטזיה-אימה נוספת המבוססת על סדרת ספרי קומיקס - סליחה, רומנים גרפיים מצליחים מאת ג'ו היל וגבריאל רודריגז. משחק המילים בשם הסדרה לא ממש צלח את התרגום לעברית ("לוק" נשמע כמו "מנעול" באנגלית) אבל לא נתקטנן.

קונור ג'סופ ("פשע אמריקאי"), אמיליה ג'ונס וג'קסון רוברט סקוט מגלמים שלושה אחים שאביהם נרצח בנסיבות מסתוריות. יחד עם אמם (דרבי סטנשפילד, המוכרת לצופי "סקנדל" כאבי וילן) הם עוברים לגור בבית מלא במפתחות משני-מציאות שפותחים דלתות לעולמות אחרים. בסדרה מככבים גם שרי סאום ("משפחת פוסטר") וגריפין גלאק ("מרפאה פרטית").

Love Is Blind

עונה 1 | 10 פרקים | 13 בפברואר

תעצרו אותנו אם זה נשמע לכם מוכר: רווקים ורווקות מקבלים הזדמנות להכיר את אהבת חייהם, להתארס ולהתחתן וכל זאת - לפני שפגשו את בחיר/ת לבם במציאות. נטפליקס ממשיכה להרחיב את ספריית הריאליטי המקורית שלה עם דוקו שידוכים חדש מבית היוצר של מפיקי "חתונה ממבט ראשון" (שמסתמך מאוד על הצלחת הקונספט של תוכנית האם), אותו ינחו בני הזוג ונסה וניק לאשיי.

Gentefied

עונה 1 | 10 פרקים | 21 בפברואר

דרמה קומית משפחתית בניחוח לטיני תנסה למלא את החלל העצום שהותירה אחריה "ג'יין הבתולה" שהסתיימה לאחרונה. במרכז הסדרה מסעדת טאקו משפחתית מסורתית שנופלת קורבן להתחדשות העירונית בלוס אנג'לס (ולתופעת הג'נטריפיקציה, שדורסת כל סממן אתני). לעזרת בעליה של המסעדה מתגייסים שלושת נכדיו הצעירים. בין המפיקים אפשר למצוא גם את אמריקה פררה, "בטי המכוערת" בשבילכם.

Queen Sono

עונה 1 | 6 פרקים | 28 בפברואר

אם יש משהו שנטפליקס יודעת לעשות, זה לחשוף את מנויה לסדרות בשפות שונות, לגרום להם לשכוח שהם צופים בדרמה דנית, ריאליטי ביפנית או קומדיית פשע ספרדית ופשוט להתמכר. "קווין סונו" היא ההפקה המקורית האפריקנית של רשת הסטרימינג ונראה שהיא מתיימרת לעשות את מה ש"בית הנייר" או "פאודה" עשו לפניה - להוכיח שלאקשן ותסריט טוב אין גבולות.

דרמת הפשע החדשה, שנוצרה על ידי קגיסו לדיגה וצולמה ברחבי יבשת אפריקה, עוקבת אחר סוכנת חשאית (בגילומה של פרל ת'וסי, "קוונטיקו") המנסה להפיל ארגון פשע בעודה מתמודדת עם משבר בחייה האישיים.

עונות חדשות:

ואן הלסינג, עונה 4 | 8 בפברואר

סדרת הפנטזיה של ערוץ Syfy חוזרת לעונה רביעית, בה ממשיכה ונסה - בת לשושלת ציידי הערפדים המפורסמת בהיסטוריה - לנסות ולהציל את מה שנשאר מהאנושות בעולם שבו שולטים יצורי האופל מוצצי הדם.

נרקוס: מקסיקו, עונה 2 | 13 בפברואר

סדרת הבת של דרמת הפשע "נרקוס" חוזרת לעונה השנייה, שממשיכה לעקוב אחר עלייתו של קרטל גוודלחרה. בעונה החדשה, פליקס מתמודד הן עם השלכות מעשיו נגד התובע הראשי של ארה"ב והן מול אויבים מבית.

נערות הכבלים, עונה 5 | 14 בפברואר

עונת הסיום של הדרמה התקופתית דוברת הספרדית, עם חלק ראשון שיעלה בולנטיינ'ס דיי ובו תחזור לידיה לספרד בניסיון למצוא את בתה, על רקע ההשלכות של מלחמת האזרחים.

פחמן משודרג, עונה 2 | 27 בפברואר

עונה נוספת לסדרת המד"ב המושקעת. טקאשי קובאק חוזר למשימה חדשה ב"שרוול" חדש ונתקל באהובתו הישנה – והפעם את דמותו של קובאק יגלם אנדרו מקי מסדרת סרטי "מארוול", שייכנס לנעליו של ג'ואל קינמן.

המומלצות של חודש ינואר

איש הניסים (Messiah)

עונה 1 | 10 פרקים | 1 בינואר

סדרה המשלבת כמה וכמה טרנדים מהתקופה אחרונה - עיסוק בכתות, שחקנים ישראלים בהפקות זרות ומחאה ברשת נגד נטפליקס. הפעם מדובר בדרמה חדשה בכיכובם של מישל מונהאן ("בלש אמיתי") והשחקן הבלגי מדי דבי, אדם המכונה "אל-משיח" שאוסף סביבו קהל של מאמינים.

עיקר הזעם כלפי הסדרה הגיעה מירדן, שמועצת הקולנוע שלה אף פנתה לנטפליקס בדרישה כי זו לא תעלה את הסדרה לשירות. עיקר הטענות נגעו לכך שהסדרה "מחללת את קדושת הדת", ויוצר הסדרה הסביר בתגובה כי הסדרה אמנם פרובוקטיבית אבל לא פוגענית. בסדרה משתתפים גם השחקנים הישראלים אורי פפר ונמרוד הוכנברג, ובין הביקורות החיוביות עליה אפשר למנות את זו של מגזין הגרדיאן, לפיה מדובר ב"'הומלנד' עם טוויסט שמימי".

המעגל (The Circle)

עונה 1 | 12 פרקים | 1 בינואר

צעד נוסף של נטפליקס בתחום הריאליטי (לאחר סדרות כמו "הצלחתי" הקולינרית ו"זורמים" המוזיקלית), הפעם כזה המבוסס על פורמט בריטי, המתואר ככזה שמשלב אלמנטים מסדרות כמו "האח הגדול", "קאטפיש" ו"מראה שחורה". מאחר ומדובר בתכנית ריאליטי, נטפליקס זונחת את פורמט הבינג' הקלאסי שלה ומשחררת את הסדרה בשלוש פעימות - ארבעה פרקים בשבוע.

שמונה מתחרים צעירים עוברים לגור בבניין דירות חדש כאשר אף אחד מהם לא פוגש את השני במהלך התחרות, ולכל אחד דירה משלו. המתחרים מתקשרים ביניהם אך ורק דרך אפליקציה חברתית מיוחדת, המאפשרת לכל אחד מהם לבנות לעצמו פרופיל פיקטיבי כאוות נפשו. משימות, הדחות, דיירים חדשים - הכל קורה על גבי המסך של המתמודדים.

נאחזת בקרח (Spinning Out)

עונה 1 | 10 פרקים | 1 בינואר

אחרי סדרות רטרו, סדרות בתי חולים וסדרות חקירה משטרתית, ז'אנר חדש יחסית נכנס לקלחת הנטפליקסאית: דרמות החלקה על הקרח. הסדרה מסמלת גם את שובה למסך של ג'נוארי ג'ונס (בטי מ"מד מן"), המגלמת את אמה של הדמות הראשית, מחליקה תחרותית בשם קאט בייקר. בייקר הבת תתמודד, יחד עם בן זוגה, עם סיכונים נפשיים וכלכליים בדרכה להשתתפות באולימפיאדה, וצפויה לנסות לאזן את התחום התחרותי יחד עם ההפרעה הדו קוטבית איתה היא מתמודדת.

Sex, Explained

עונה 1 | 5 פרקים | 1 בינואר

ספין-אוף לסדרת התעודה "מקרוב" מבית אתר החדשות "Vox". הפעם, במקום להתעמק ולחקור מגוון רחב של נושאים, מגיעים חמישה פרקים המוקדשים לאחד המסקרנים והפחות מדוברים בטלוויזיה - סקס ומיניות. בין הפרקים אפשר למצוא נושאים כמו משיכה מינית, פוריות ובקרת ילודה, כולם מלווים בקריינות של השחקנית והזמרת ג'אנל מונה.

דרקולה (Dracula)

עונה 1 | 3 פרקים | 4 בינואר

מיני סדרה בת שלושה פרקים (אבל של 90 דקות כל אחד, אז אין סיבה לדאוג שמא היא תיגמר לכם מהר מדי) בהשראת הרומן המפורסם של בראם סטוקר. הסדרה האלימה והאפלה מבית היוצרים של "שרלוק" מציגה את סיפורו של הרוזן דרקולה, כל הדרך מילדותו במזרח אירופה ועד לקרבות נגד צאצאיו של אויבו המושבע ואן הלסינג בשנת 1897. לפי נטפליקס, הסדרה צפויה להציג צד מעט יותר פגיע של דרקולה, אותו מגלם השחקן הדֵני קלאס בנג ("הריבוע").

איי. ג'יי. אנד דה קווין (AJ and the Queen)

עונה 1 | 10 פרקים | 10 בינואר

בשנים האחרונות השם "רופול" הפך למותג לכל דבר. השחקן, הזמר והדראג קווין, שהתפרסם בשנות ה-80, נחשף בשנים האחרונות לקהלים חדשים וגדולים הרבה יותר בזכות מותג הריאליטי המוצלח "המרוץ לדראג של רופול" וכל סדרות הבת שלו. השלב הבא בקריירה של האייקון הוא סדרה קומית חדשה אותה יצר והפיק, בה הוא גם משחק בתפקיד הראשי.

רופול מגלם את רובי רד, דראג קווין במשבר המתלווה אל ילד יתום בן 10 בשם איי. ג'יי. במסעם מעיר לעיר. הסדרה מסתמנת כפרועה במיוחד, בעיקר בזכות השילוב בין דמותו הצבעונית של רופול לבין דמותו ה"רגילה" יחסית של הילד איי ג'יי. חלק מהבאזז מגיע גם מכיוונם של תפקידי אורח רבים במהלך הסדרה של כוכבות "המירוץ לדראג", בהן לטריס, קטיה וביאנקה דל ריו.

עונות חדשות:

אן עם הצמות, עונה 3

הגרסה הטלוויזיונית לספר "האסופית" חוזרת לעונה שלישית ואחרונה. העונה נפתחת בחגיגות יום הולדתה ה-16 של אן שרלי, הילדה בעלת הדמיון המפותח שמאומצת בטעות במחשבה כי מדובר בבן.

גרייס ופרנקי, עונה 6

עונה שישית (ואחת לפני אחרונה) ללהיט הפנסיונרי שהפך עם השנים לקאלט לכל דבר. גרייס ופרנקי (המגולמות על ידי צמד האגדות ג'יין פונדה ולילי טומלין), שבפתיחת הסדרה גילו כי בני הזוג שלהן עוזבים אותן, לאחר שניהלו במשך 20 שנה רומן האחד עם השני.

חינוך מיני, עונה 2

דרמת ההתבגרות המתוקה והחכמה ביותר של השנה הקודמת, שהגיעה משום מקום והפכה גם ליקירת המבקרים וגם לחביבת הצופים, חוזרת לעונה שנייה. כל חברי הקאסט המקורי, בהם ג'יליאן אנדרסון ואסא באטרפילד, ישובו גם הם, וימשיכו לדבר על סקס ולפעמים גם לעשות אותו.

הרפתקאותיה המצמררות של סברינה, עונה 3

שתי העונות הראשונות הוכיחו ש"סברינה" היא ממש לא ההמשך לסיטקום הניינטיזי קל הדעת. צפו במקום זאת לדרמת נעורים עסיסית ודעתנית, שהקסם בה אפל ברמות, העיצוב בה נראה כמו פילטר גותי באינסטגרם והגיבורים שלה רגשניים אך שנונים.

בוג'ק הורסמן, עונה 6, חלק 2

סדרת האנימציה למבוגרים המוצלחת, שנחשבת על ידי רבים כאחת מסדרות העשור, חוזרת לסיבוב אחרון. האם הפעם בוג'ק אשכרה, אתם יודעים, ישלם על כל הדברים הרעים שעשה ולא יצליח לחמוק מאחריות? קשה לדעת, אבל בטוח שיהיו המון משחקי מילים ובדיחות ויזואליות.

המומלצות של חודש דצמבר

המכשף (The Witcher)

עונה 1 | 8 פרקים

הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת על המכשף הוא שזה לא משחקי הכס. נכון, שניהם מובססים על סדרת ספרים, שניהם מתארים הרפתקאות מלאות ביצורים קסומים, קרבות מטלטלים והרבה עירום באווירת ימי הביניים, אבל כאן בערך נגמר הדמיון. האפוס החמוד הזה של נטפליקס הוא לא דרמה על פוליטיקה וגילוי עריות, אלא סדרת הרפתקאות מבדרת וקלילה, וזה כל מה שהיא צריכה להיות.

המכשף (הנרי קאביל) הוא צייד מפלצות נודד ואחד מהמכשפים האחרונים על אדמות. הוא מסייר מעיר לעיר בתקווה להשיג קצת מטבעות זהב תמונת הריגת מפלצות, ועל הדרך פוגש קוסמת עוצמתית ונסיכה וכן אם סך הכל זה נשמע כמו משחק מחשב, זה כי סדרת הספרים עליה מבוססת הסדרה היוותה השראה גם לסדרת משחקי המחשב המצליחה באותו השם. לסדרה לוקח מספר פרקים למצוא את הקצב שלה, במיוחד לאור הבחירה הנראטיבית המבלבלת לקפוץ בין ההווה והעבר ללא שום הסבר, אבל גם זה ישתלם לאורך זמן, ועל פי התגובות הראשונות לה, מסתמן שהמכשף הולך להישאר בסביבה עוד כמה עונות.

אל תתעסקו עם חתולים: המצוד אחר הרוצח מהאינטרנט

עונה 1 | 3 פרקים

אם הסתובבתם באינטרנט בשבוע האחרון, סביר להניח שמישהו כבר צעק עליכם לרוץ ולראות את סדרת הדוקומנטרי הפנטסטית/מחרידה הזו. תנו לנו רק לספק לכם כמה אזהרות מתבקשות – אל תראו את זה אם יש לכם לב חלש, אל תראו את זה בשעת ליל מאוחרת ואל תראו את זה אם אין לכם 3 שעות פנויות מראש, כי אין סיכוי שתצליחו לעצור מלראות את זה ברצף.

סרטון מזעזע שעולה לאינטרנט שולח חבורה אקראית של אנשים רגילים לצאת במצוד אחר אדם בלתי מסתורי. זהו, זה כל מה שנוסיף בנושא, כי באמת כל פרט מידע נוסף יהרוס את רצף ההפתעות המטלטלות שהדוקו הזה מפיל אחת אחרי השניה. תצטרכו פשוט לסמוך עלינו שהסיפור באמת חד פעמי, המרואיינים נהדרים ועבודת התיאור הויזואלית מרתקת במה שמסתמן כסדרה שחובה לראות, רצוי עם האורות דולקים והדלת נעולה.

הרוצח המתוודה

עונה 1 | 4 פרקים

תגידו מה שתגידו על נטפליקס, אבל אם יש דבר אחד שיודעים שם לעשות זה דוקו רצח נהדר. נו, אתם יודעים, רצח לא פתור, חוקר שלא מצליח לישון וחבורת חשודים מלחיצים שתגרום גם לכם לא לישון. הרוצח המתוודה מכיל את כל הדברים האלה, רק מזווית מעט הפוכה – הפעם יש לנו יותר מדי רציחות שנפתרו, ולמען האמת, זה מחשיד אפילו יותר.

הסדרה מגוללת את סיפורו המטורלל של הנרי לי לוקאס, אדם שבמהלך משפט שהתנהל נגדו על רצח שתי נשים הביט לשופט בעיניים ושאל "ומה בנוגע ל-100 האחרות שרצחתי?". המספר התנפח עד לכ-600 רציחות שונות, ובארצות הברית היו בטוחים שלכדו את הרוצח הסדרתי הנורא בהיסטוריה, אבל רק אחרי שנים, כשהוא נמצא במרחק יריקה מכיסא ההוצאה להורג, סדקים מתחילים להתגלות וסימני השאלה עולים על סימני הקריאה. מצמרר, אבל הפעם באופן קצת שונה.

קווין הארט: אל תד@!ק את זה

עונה 1 | 6 פרקים

בהתחשב בסכומים שנטפליקס שילמו לא מזמן לדייב שאפל עבור כמה ספיישלי סטנדאפ, הייתם מצפים שקווין הארט, הקומיקאי הרווחי ביותר בעולם נכון לעכשיו, יעדיף לתת שעה של בדיחות לגרוף את הכסף מנטפליקס, אבל לא זה המקרה. במקום, הארט החליט להיחשף בסדרה דוקומנטרית על חייו, אולי הדבר הכי מפחיד עבור אדם שאמור לעמוד על במה ולחשוף את חייו עם טוויסט קומי.

הסדרה עוקבת אחרי הארט, אולי במקרה אולי לא, בשנה המטורפת בחייו שכוללת פרשייה אחר פרשייה – הוא הגשים חלום להנחות את האוסקר, הודח באופן פומבי ומשפיל מהתפקיד, בגד באישתו ההריונית ונאלץ להודות בזה לעיני כל העולם ועל הדרך הוא חייב לשמור על הקריירה הרוויחית שלו חיה. זה אירוע נדיר מאוד שקומיקאי מספק הצצה קרובה שכזו לעולמו האישי, ועם הקסם היחודי שהוא קווין הארט אתם יכולים להיות בטוחים שבין כל הדרמה מסתתרים גם לא מעט רגעים מצחיקים.

עונות חדשות:

את, עונה 2

העונה השניה והמצופה מאוד של הדרמה הפסיכולוגית את ממשיכה לעקוב אחרי ג'ו גולדברג, שהפעם מגיע ללוס אנג'לס ומוצא את מי שהוא חושב שהיא אהבת חייו, בתקווה שעברו לא ירדוף אחריו עד לים השקט.

המקום הטוב, עונה 3

סיטקום הפיל-גוד של ימינו בעוד עונה נהדרת, שאמנם הגיע לנטפליקס מעט באיחור, אבל שווה צפיה גם בפעם השניה, אפילו אם רק כדי להיזכר בכמה טד דנסון מושלם בהכל.

כתום זה השחור החדש, עונה 5

גם העונה החמישית של סדרת הכלא מגיעה באיחור קל עד חמור, אבל אי אפשר להישאר כועסים על סדרה שהביאה לנו את בלאק סינדי.

צער גידול בנות: הדור הבא, עונה 5

אנחנו יודעים, גם אנחנו לא האמנו שתוכנית ההמשך לצער גידול בנות תחזיק כל כך הרבה עונות, אבל אם אתם עדיין רוצים את אותה תחושה חמימה ומסתורית בלב, די.ג'יי, סטפ וקימי גיבלר עדיין אין דה האוס.

ריק ומורטי, עונה 4

החלק הראשון בעונה הרביעית של סדרת האנימציה מד"ב קומדיה טרללת תופעה שהיא ריק ומורטי. העונה הזו ריק חוטף על הראש יותר מתמיד, ומורטי, באופן מפתיע יש לומר, דווקא מתפקד טוב מתמיד. אה, ויש גם אורגיה עם דרקון באיזה שלב.