היעל - Nothing Compares 2 U

יעלי, טוב שלא בחרת איזו אריה של ורדי. לשיר שיר של פרינס לוכסן שינייד אוקונור זה כמו להגיד "כן, נראה לי אתחיל לצאת קצת לריצות בערב. כמה קשה זה כבר מרתון?". ובכל זאת, היעל נתנה ביצוע מתוק שהוציא מהשיר את הגוונים הכועסים יותר שבו, וזה היה נעים גם אם מוזר לצפייה. הימורי השופטים מתרכזים קודם כל ביופיה של הזמרת, שזה בסדר גמור, אבל האם הבנתם את הפורמט? זו מסכה כבדה, זו תחפושת מורכבת - כולנו היינו יכולים להיות יפים מתחת להן.

ואחרי שמות הגיוניים כמו אילנית לוי והגיוניים פחות כמו מירי בוהדנה, אופירה הטילה פצצה ושיערה שמדובר במלי לוי. זה גם היה ניחוש מפתיע, אבל גם מושכל מאוד, ולמלי לוי אכן יש קול מתוק, סוואג מוזיקלי כלשהו (נזכור ולא נשכח לעולם את הקליפ ל"מאוהבת") ובאופן כללי היא מישהי שמגיע לה הרבה יותר. כלומר, שיווקו לנו את ההימור על חיים צינוביץ' כשיחוק של אותו פרק, אבל דווקא הניחוש של מלי נראה לי מקורי ומעניין עוד יותר. ההימור של שחר על כתריה הרגיש מעט נואש, וסטטיק אימץ את אחד השמות שהוזכרו פה בחטף בשבועות הקודמים וטען שזו גלית גיאת. ולעזאזל, גם זה משכנע.

המלפפון החמוץ - All About The Bass