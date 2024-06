(פביאן פרנקל) הוא הדמות הכי שנואה ב"בית הדרקון" וכל שבע הממלכות, ואם בפרק הראשון גילינו שהוא מנהל מערכת יחסית סוערת עם

(אוליביה קוק) - כעת הוא מוציא את התסכול שלו על אריק המסכן. קול נשאל איפה היה בזמן שרצחו את יורש העצר הצעיר במיטתו, ובמקום לקחת אחריות ולהודות ששכב עם אליסנט באותו זמן, הוא מוציא את הכל על הש"ג, מרצה על טוהר מידות למרות כל החטאים שלו ולבסוף שולח את אריק לאותה משימת התאבדות, שכמעט והצליחה.





Me every time I see Criston Cole on screen #HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/PbjK7SZaF6

You can literally see him think “I’m surrounded by idiots” #HouseofThedragon pic.twitter.com/vGeAiw4N5V