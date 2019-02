קובי מרימי, הנציג שלנו לאירוויזיון 2019, חווה את הכוכב הבא בדרך המיוחדת רק לו: בביצוע הראשון שלו הוא כבש את השופטים עם "Sweet Dreams" של ביונסה אך הודח בהמשך העונה לאחר ביצוע פחות מוצלח לשיר "Diamonds" של ריהאנה. בסוף, הוא חזר לתכנית בשלב גלגל ההצלה (שהומצא רק בשבילו בעינינו) לאחר מחאת הצופים, והשבוע הוא לקח את הגמר בענק עם שני ביצועים בלתי נשכחים ל-"Let It Be" של הביטלס ו-"Always" של בון ג'ובי. מהרגע הראשון שראינו אותו על הבמה היה ברור שמרימי לא דומה לשום מתמודד אחר בכוכב הבא, בכל זאת - לא כל יום רואים חזן שעושה גם יודל, אבל מה אנחנו באמת יודעים על הנציג הכי מסקרן שהיה לנו? הקשר לפרדי מרקורי מרימי טוען שעד ההשתתפות בהכוכב הבא הוא לא שמע יותר מדי פעמים על הדמיון לסולן קווין המיתולוגי, פרדי מרקורי, ובניגוד לשמועות שרצות ברשת - מרימי לא נולד ביום פטירתו של מרקורי: הוא יליד ה-8 באוקטובר (מזל מאזניים למי שרוצה לבדוק התאמה אסטרולוגית) בעוד פרדי מרקורי הלך לעולמו ב-24 לנובמבר באותה שנה. כנראה שלא מדובר במקרה של גלגול נשמות אחרי הכל. צילום: מתוך פייסבוק הוא לא התקבל ללהקה צבאית אחרי שסיים את לימודיו בבית הספר התיכון אהל שם ברמת גן, שם זוכרים אותו כתלמיד שקט אך מוכשר מאוד שנהג לשיר בטקסי בית הספר (אם תהיתם מי שר במסע אל מחנות ההשמדה בפולין - זה הוא) ניסה מרימי את מזלו בלהקה צבאית. כמו זמרים מוכשרים אחרים גם מרימי לא התקבל ללהקה צבאית, בסופו של דבר שרת קרוב לבית בשלישות רמת גן. שחקן או לא שחקן? כמו שהוזכר בתכנית לא פעם, קובי מרימי הוא בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב, אך גם שם המסלול שלו לא היה קל, והוא התקבל לבית הספר רק בניסיון השני שלו. מרימי למד במחזור נ״ב של בית הספר (המחזור האחרון שסיים את לימודיו), ובין השמות המוכרים הנוספים שלמדו איתו אפשר למצוא גם את השחקן רועי ניק (בתולות, כיפת ברזל) ואת שון מונגוזה שחוץ מתפקידו בסדרה עיר מקלט הגיע להיבחן גם לעונה התשיעית של כוכב נולד. תוסיף את זה לקו"ח לימודי המשחק של קובי מרימי כללו לא מעט עבודות צדדיות, כיאה לקלישאה הסטודנטיאלית, ביניהן אפשר למצוא עבודה במשתלה, מוכר בגלידריה, מחלק פלאיירים, עבר של שנים כמוכר כרטיסים בקולנוע לב רמת גן(!), ועד לאחרונה גם מארח בבר הקוקטיילים התל אביבי סורה מארה. נראה לנו שבסורה מארה יצטרכו לוותר על שירותיו עכשיו עם ההכנות לאירווזיון. לא סתם מכולת - צרכניה הוריו של קובי מרימי, דלית ואלי, הם הבעלים של צרכניית כפר אז"ר (תעשו להם לייק, הם חמודים). הצרכניה שנמצאת ברחוב תל-חי 11 ברמת גן נקראת צרכניית כפר אז"ר כיוון שהיא יושבת במקום בו נמצא בעבר מושב העובדים באותו השם והיום היא למעשה שכונה קטנה ואינטימית בלב רמת גן. עמוד הפייסבוק של הצרכנייה חמוד במיוחד ובזמן הכוכב הבא השתמשו בו בני המשפחה כדי להודות ללקוחות על התמיכה שהם נותנים לבנם האהוב. מה עוד אנחנו יודעים על עיסוקיהם של בני משפחת מרימי? נאדין אחותו לומדת קופירייטינג בבית הספר של תרצה גרנות בעוד קארין, האחות השניה, בחרה דווקא בתחום הקולינריה ולמדה בבית הספר בישולים ביפו. שואף גבוה לא פעם ציינו שופטי הכוכב הבא את הגובה של מרימי, אבל אנחנו לא מסתפקים בהערכות ורוצים מספרים! אז לידיעתכם, מרימי מתנשא לגובה של 187 סנטימטרים, מה שנחשב גבוה בסטנדרטים ישראליים, כך שלצורך ההשוואה - השופט הראל סקעת מסתפק ב-170 ס"מ (של כישרון כמובן).כצפוי, הגובה הוא עניין משפחתי אצל המרימי'ז (גנים וזה), ואחותו נאדין כתבה לא פעם בעמוד הפייסבוק שלה על היחס שמקבלות נשים גבוהות בישראל. View this post on Instagram A post shared by אהבה מסובבת הכל (@harel_skaat.love) on Feb 12, 2019 at 1:56pm PST לא בזוגיות - אבל גם לא גר לבד בראיון שהעניק למגזין סוף השבוע של מאקו הוא לא הזכיר האם הוא נמצא בזוגיות ("אני לא רוצה לדבר על זה") ואף אמר שהוא לא יודע אם הוא אי פעם היה מאוהב. אבל מרימי לא חי בגפו, וכמו רבים בגילו שהשתתפו בהכוכב הבא (אהם אהם נטע ברזילי) הוא חולק דירה עם שותף במרכז תל אביב. הוא שיחק באופרה הישראלית פחד במה או לא, הקול המיוחד של מרימי הביא אותו עד להפקה של האופרה הישראלית לילדים. בשנה שעברה השתתף מרימי בעיבוד של אהוד מנור לחליל הקסמים מאת מוצארט, אבל הוא עדיין לא מגדיר את עצמו זמר אופרה. פעם הוא היה דרקון ביוני 2018 מרימי השתתף בהצגת הילדים המוזיקלית "האוצר של צ'מבלו", בו גילם את צ'מבלו הדרקון (קבלו גיף חמוד שלו בתחפושת). לצידו השתתפו השחקניות טלי אגרונוב וסיון פרסלר וצמד הבמאיות נטלי אינימר וקרן חובב - כולם חברי ילדות ממגמת התיאטרון בתיכון אהל שם. כיתה יצירתית משהו. סוגיית המשקל מרימי מקפיד לספר בראיונות על חוסר הביטחון שמלווה אותו מאז שהיה ילד שמן, ולדבריו - בגיל 16 הגיע למשקל שיא של 140 קילו. בזמן שירותו הצבאי הוא השיל 50 או 30 קילוגרם (יש גרסאות סותרות, ומי אנחנו שנפסוק) ועשה את זה בזכות המון פעילות גופנית והפחתת כמויות מזון. היום הוא מספר שהוא אוכל הכל מהכל, אבל מקפיד לשמור על כמויות הגיוניות. הוא כבר סומן כהבטחה בשנת 2017, כבוגר טרי של ניסן נתיב, השתתף מרימי בחג המחזמר בבת ים, מיסודו של הבמאי אורי פסטר. הוא שיחק במחזמר "משיח עכשיו" שכתב אפרים סידון, ואף זכה על תפקידו בפרס השחקן המבטיח לשנת 2017. טוב, אפשר להגיד שההבטחה קוימה. מה זה מרימי? כאילו שהוא לא מספיק יוצא דופן - קובי זכה גם בשם משפחה שלא שומעים בכל יום. אז מה זה בכלל מרימי? פנינו אל הכוכב הבא בעצמו כדי לקבל תשובה, אך היא לא התקבלה עד לרגע זה ולכן ניסינו לבדוק לבד. מחקר מעמיק מראה ששם המשפחה מרימי, כמו השמות מורמי ומרמי, משתייכים ליהודים שעלו מעירק וכולם תולדה של השם מרים. נשמע הגיוני. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן