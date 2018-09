מצחיקים אחד אחד (The Comedy Lineup) הבחירה של טראמפ לנשיאות יחד עם המהפכה הפמיניסטית הנוכחית הביאו איתן עידן חדש וסכיזופרני, והאמריקאים - אין דרך אחרת לומר את זה - מאבדים את שפיותם. עם חומרים כאלה, אין פלא שהסטנדאפ האמריקאי פורח. השבוע, עלה הסיבוב השני של ספיישל הקומדיה המקורי של נטפליקס, מצחיקים אחד אחד (הראשון היה לא פחות ממצוין), עם קומיקאיות וקומיקאים צעירים שקיבלו כל אחד רבע שעה להצחיק אתכם. נטפליקס עשו בחירה מודעת ורלוונטית ובחרו בערבוב נפלא של זהויות - נשים שחורות, גברים אסיאתים, לסביות, הומואים - בקיצור, הכל מהכל. בתקופה בה פוליטיקת הזהויות היא נושא חם מאוד בקומדיה, המגוון הזה רק משפר את הספיישלים, וניכר שהמשתתפים נבחרו בקפידה יותר מאשר בליינאפים קודמים בנטפליקס. בבקשה תאהבו אותי (Please Like Me) המלצנו על הסדרה הזאת כבר בכל רשימה אפשרית, אבל לא ננוח עד שהמסר יופנם! הקומדיה האוסטרלית הזאת תגרום לכם לרצות לחבק את כל הדמויות שהיא מציגה, בין אם מחיבה, אמפתיה או רחמים. ג׳וש תומאס, היוצר שגם משחק בתפקיד הראשי, מצליח לעניין ולסקרן עם חומרים אוטוביוגרפיים מהחיים שלו, והוא חשוף כאן לחלוטין - לטוב ולרע. אי אפשר לאהוב את ג׳וש לחלוטין, אבל גם בלתי אפשרי לשנוא אותו, בעיקר כשהוא מקיף עצמו בדמויות רגישות ומציאותיות ממנו. מדובר אמנם בקומדיה, אבל הסדרה מתמודדת גם עם דיכאון באופן מופלא, רגיש ואפילו מצמרר. איך עוד נגיד את זה? מדובר באחת הסדרות הטובות ביותר שאי פעם נוצרו, נקודה. אל תפספסו אותה. חוליגן אמריקאי (American Vandal) - עונה שנייה הומור גועל הוא נושא שנוי במחלוקת. לרוב (במסיבת רווקות למשל) אין לו הצדקה עלילתית אמיתית חוץ מלעורר את הצופים, אבל אמריקן ונדל מראה שאפשר גם אחרת. אם סשן השלשולים במסיבת רווקות היה נראה לכם חסר תכלית, כאן הרעלת קיבה היא דווקא מנוף מעולה לסיפור. זה מה שאמריקן ונדל עשתה גם בעונתה הראשונה - הצליחה לשלב בין הומור טינאייג׳רים דבילי, שעדיין נמצא עמוק בתוך כל אחד מאיתנו, לבין פארודיה מתוחכמת על ז׳אנר הפשע האמיתי. התוצאה היא מהנה ממש, אבל גם מעוררת מחשבה לגבי מיסגור טלוויזיוני. אנשים משלשלים? מצחיק. מוזיקה דרמטית? מפחיד. שימו את השניים ביחד ועכשיו אתם צריכים לעבוד יותר קשה בשביל לפענח את כל שכבות היצירה וליהנות. אבל זה רק מה שהופך אותה לטובה יותר. מטורף (Maniac) כדאי שתיקחו נשימה עמוקה לפני שאתם מתחילים לצפות בסדרה החדשה של נטפליקס בכיכובם של אמה סטון, ג׳ונה היל וג׳סטין ת׳רו. למרות הפלטפורמה, מדובר דווקא בסדרה שמומלץ שלא לטרוף בבינג׳, אלא לקחת נשימה בין פרק לפרק, אחרת התאים האפורים שלכם פשוט יקרסו אל תוך עצמם. הסדרה מלווה משתתפים בתוך ניסוי רפואי-מדעי, ולוקחת אותם למסע מטורלל ופסיכדלי בעומק התודעה, בניסיון להבריא אותם ממחלות הנפש שלהם. למרות הנושא, מטורף לא צוללת יותר מדי למורכבות הנפש, ובמקרה הזה - טוב שכך, כי יש מספיק דרמות פסיכולוגיות אפלות בחוץ. מטורף לעומתן, היא גם קומדיה שחורה, פנטזיית מדע בידיוני ופיסת אמנות פסטישית. ככזו, עדיף שלא לנסות לפענח אותה יותר מדי מבחינה פסיכולוגית - במבחן העומק היא עלולה להיכשל, אבל וואו, כמה שהיא כיפית. מיינדהאנטר (Mindhunter) נטפליקס הציגו לעולם את מיינדהאנטר בתזמון מצוין, כשההייפ סביב סדרות הפשע האמיתי היה בשיאו. הסדרה עוקבת אחר שני סוכני FBI בשנות השבעים, כשרוצחים סדרתיים נטולי מניע החלו לצוץ ולנטוע פחד מצמית באנושות. כסדרה עלילתית שמבוססת על סיפור אמיתי ומכילה דמויות של רוצחים שבאמת פעלו באותה התקופה, היא באמת מופלאה, רק נדמה שהתזמון הזה דווקא גרם לה להיבלע בין כל חברותיה לז'אנר, והיא לא קיבלה את תשומת הלב הראויה. אז הנה ההזדמנות לתקן את זה: מיינדהאנטר היא סדרה שפשוט עובדת מהרגע הראשון, הבסיס העלילתי מעולה, המשחק מרהיב והמורכבות הפסיכולוגית שלה, שלוקחת בחשבון שלעולם לא נוכל להבין עד הסוף כיצד חושבים רוצחים, עושים חשק להמשיך ולצפות בה בשנייה שהעונה הראשונה מסתיימת. האחיות (Sisters) רק בחודש שעבר פורסם בניו יורק טיימס סיפור על רופא פוריות שבמשך שנים השתמש בזרע שלו במקום זה של מטופליו, כדי להעלות את המוניטין שלו עם הפריות מוצלחות. למרבה החרדה - זו לא הפעם הראשונה שסיפור כזה קורה, ובדיוק על זה מספרת הדרמה הקומית האוסטרלית מ-2017, האחיות. בניגוד למציאות, הסדרה מצליחה להקליל את הנושא ואפילו להפוך אותו לחמוד, מבלי להסיר את האשמה מהרופא הלוקה בנפשו. ג׳וליה, שאביה הגוסס הוא מומחה לפוריות, מנצלת את התגלית המפתיעה עליו כדי להתאחד עם כל אחיה ואחיותיה הביולוגיים האובדים. היא מכנסת מעל למאה מהם, וכך מגלה שחוץ ממנה אביה הצליח להביא לעולם רק עוד שתי בנות, ושיש לה שתי אחיות חדשות. זו לא סדרת איכות שתשנה לכם את החיים, אבל לפעמים לא צריך יותר מסיפור מעניין ודמויות מוצלחות כדי לשקוע לתוך הספה. כל אחות ב-האחיות שונה מהשניה אבל מלאת קסם אישי משלה, ולכולן יחד יש את הפוטנציאל להפוך לחברות החדשות שלכם. {title}





