הקולר - כל מה שצריך לדעת על טלוויזיה השבוע | צילום: סטודיו mako עפו בשבילה נינט טייב חוזרת לתפקיד ראשי בטלוויזיה? זה איוונט. נינט טייב חוזרת לתפקיד ראשי לצד רביעייה שמורכבת מתומר קאפון, מיכאל אלוני, משה אשכנזי ונדב נייטס? איוונט כל האיוונטים. ואחרי שהבנו שמדובר במאורע גדול על המסך הישראלי, התברר שמדובר במאורע גדול גם בעולם. סדרת הדרמה, שתעלה בחודש הקרוב בקשת 12, זכתה אתמול בפרס הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל קאן. "Canneseries" היא מסגרת חדשה שמוקדשת לסדרות טלוויזיה מרחבי העולם, ובין השופטים (שבחרו אותה על פני תשע סדרות אחרות) אפשר למצוא גם את הרלן קובן - אחד מסופרי המתח החיים המצליחים בעולם. העלילה, שמבוססת על ספר באותו שם מאת אמיר גוטפרוינד, עוסקת בקבוצת חברים ששירתו יחד בגולני אך ניתקו קשר בעקבות מאורעות המלחמה. עשור מאוחר יותר הם מתאחדים למצוא את אהובתו של אחד מהם (ואחות של אחר) שנעדרת בקולומביה. קל באימונים, מהמם בקרב בשנה שעברה, כשעלתה העונה הראשונה של "הטובות לקרב", כבר נכתב כאן בהיסוס קל שהיא נראית כמו סדרה שלא תבייש את הפירמה היוקרתית ממנה באה, "האישה הטובה" ז"ל. בסיום העונה כבר היינו מאוהבים לגמרי, הבנו שאלישה פלוריק יכולה להישאר בגדר זיכרון רחוק ושהסדרה החדשה אמיצה, שנונה וחריפה יותר מסדרת האם. יוצרי הסדרה רוברט ומישל קינג, הצליחו לבנות דרמה סבונית משפטית חדשה ששומרת על הנימה הצינית והאקטואלית של המקור, תוך כדי שהם מנצלים את החופש שנותן להם השידור בשירות אינטרנט. השבוע, עם שידור הפרק השישי בעונה השנייה, כבר אפשר לומר את זה בוודאות - "הטובות לקרב" לא רק מתעלה על "האישה הטובה", היא הסדרה הכי טובה שמשודרת כרגע בטלוויזיה. שלוש הנשים המצוינות שבמרכזה - דיאן לוקהרט (כריסטין ברנסקי), לוקה קווין (קוש ג'מבו) ומיה רינדל (רוז לזלי), מרכיבות יחד פסיפס של נשיות מעניינת, מורכבת ומצחיקה שחובה לראות בכל שבוע. בפרק האחרון ("Day 443"), כל עשרות קווי העלילה כבר רותחים על האש - האדם שמתנקש בעורכי הדין לא נתפס, לוקה נאלצת להתמודד עם ההשלכות של הריונה ומיה רינדל עדיין נדפקת על ידי כולם. ומה שהכי יפה? גם השבוע הצלחנו למצוא את עצמנו מופתעים. הגבר הישראלי החדש "האחיות המוצלחות שלי" עונה 2 היא הסדרה (הישראלית) הכי טובה על המסך כרגע. עזבו אתכם מהשבאבאניקים שיצאו לפגרה והשאירו אותנו בקריז, גם "ככה זה" האיכותית של דנה מודן ואסי כהן נכנסה לנו יותר לראש ופחות ללב, בסופו של יום - אנחנו לא מפסיקים לצטט בשבועות האחרונים את העונה השנייה של הסדרה שיצרו של גלית חוגי ונועה ארנברג. בפרק התשיעי ששודר השבוע (כל הפרקים זמינים כבר עכשיו ב-VOD של yes) גילינו מחדש אנטי גיבור ישן בדמותו של מידד יחננוף, אותו מידד שגורם לנו לשקול מחדש את עמדתנו בנוגע לשיער גוף. ניב שטנדל כתב כאן בהרחבה מה קורה כשהתותחים רועמים והמוזות שותקות, אבל הדמות של מידד (אותה מגלם שלומי אברהם המבריק) היא הרבה יותר מדאחקה. מידד עמוס האידאלים שהביא לנו עצבים בעונה הראשונה, הפך תוך מספר פרקים מאנקדוטה של צחוקים לחבר שתרצו להזמין לכל ארוחת שבת כדי להראות להורים שלכם שיש לכם חברים שמייצגים את "ארץ ישראל הישנה והטובה". לצערנו, בפרק השבוע - ספוילר - המידד הזה הלך מאיתנו. לא, הוא לא נפל בקרב, אבל השילוב בין סיגפו של "בית הבובות" לבין לבנון המסריחה וחבריו הדושים לפלוגה, הצליח להרוס כל חלקה טובה שהייתה בו והותיר אותו פשוט "ישראלי". חמישה אבות וניקי כמו סדרת האם "שש אימהות", גם "שישה אבות" (שפרק הבכורה שלה שודר השבוע), מנסה להפוך משהו שכולנו מכירים מהבית, כמו הורות, לחומרים מהם עשויה דרמה טלוויזיונית. ב"שישה אבות" אנחנו מקבלים את האבהות הישראלית בשישה טעמים שונים - איש האדמה שמגדל את ילדיו על אהבת הארץ (אודי דוידי), אב למשפחה מרובת ילדים שהוא קצת ילד בעצמו (יובל המבולבל), גבר בן 67 עם תינוקת טרייה (דודו פישר), איש כוחות הביטחון שמגיע לבית לעיתים רחוקות, וגם אבא מהסוג של ניקי גולדשטיין. כן, הקומיקאי-מגיש-שחקן-זמר-נהג מונית ניקי גולדשטיין הוא כבר ז'אנר בפני עצמו בטלוויזיה הישראלית, איש בידור של פעם שהוכנס למכונת זמן וחי ונושם כאן בינינו היום. עובדים על סדרה חדשה? כדאי שתשימו לב שיש לכם במאי, תסריט, מפיק וניקי גולדשטיין. האם האמביציה הזאת באה לכדי ביטוי בהורות שהוא מציג בתכנית? פחות. ניקי הוא אבא חרדתי ואדם חרדתי בכלל שעובר בתכנית חווייה הורית בעצמו. מזל שיש נשים בעולם. "רוזאן 2018"? יותר 2008 הררי מילים כבר נכתבו (ועוד ייכתבו) על העונה החדשה של "רוזאן" שחזרה לחיים השבוע (ועוד קודם לכן למי שלא המתין לשידור ב-yes). עיקר ההתייחסות נגע בהצלחה המסחרית העצומה של הסדרה, ששני פרקי הבכורה שלה הפכו להשקת הסדרה הכי מצליחה בטלוויזיה האמריקאית בשלוש השנים וחצי האחרונות. מעבר לפרגון על נתוני הרייטינג, הסדרה מקבלת גם מחמאות על כך ששוב יש ייצוג על המסך למעמד הפועלים האמריקאי, משהו כמו "סברי מרנן" רק עם בדיחות פלוצים ובלי רותם אבוהב. אז אין לנו משהו לחדש לגבי ההצלחה של רוזאן ומה זה אומר על נשיאותו של דונלד טראמפ, אנחנו פה רק כדי לצעוק "המלכה היא עירומה" ולהזכיר לכולם שבסופו של יום מדובר בקומדיה עם צחוקים מוקלטים, בדיחות על נכד עם מגדריות נזילה ויותר מדי נשים שקונות בגדים במשביר. בקיצור, אחרי שההייפ ירגע נשאר בסך הכל עם עוד קומדיה חביבה בטעם של פעם. נתראה שוב כשתעלה העונה החדשה של "מרפי בראון". אחת שיודעת לעשות כסף השבוע נחשף (באתר ynet) כי לירון ויצמן הולכת להרוויח יותר מ-600 אלף ש"ח על הנחיית העונה הקרובה של "האח הגדול" ברשת 13. ויצמן, שהייתה במשך שנים חברת מערכת "ערב טוב עם גיא פינס" ועד לאחרונה הנחתה את "אחת שיודעת" בקשת 12, שדרגה את מעמדה ומיצבה את עצמה כטאלנטית לא פחות גדולה מעופר שכטר ואסי ישראלוף שיגישו לצידה את התכנית. יותר מזה, מקורות טוענים ששכטר וישראלוף לא ירוויחו יותר מויצמן כך שצוות ההנחייה המשולש הזה אמור להיות שוויוני למדי. האם אנחנו רואים פה השפעה ראשונה של מאבק #מיטו בישראל? האם זה השלב הראשון בדרך לשלב בו תעמוד אישה עם שכר מוגזם בפרונט של תכנית פריים טיים מובילה כאשר עיניי הקולגות הגברים נישאות אליה? אפשר רק לקוות. אגב, אנחנו הכי חושבים שזכותם של טאלנטים לשמור את מצב העו"ש שלהם לעצמם, ואם הידיעה הזאת תביא לכך שעוד נשים צעירות יעופו על עצמן ויאמינו באפשרות שלהן להפוך לכוכבות - דיינו. בקרוב.... @corringideon @assaf_green A post shared by Liron Weizman (@lironweizman) on Mar 28, 2018 at 1:15am PDT אבודים בחלל הסטרימינג בשונה ממה שנכתב ממש כאן בשבוע שעבר, אנחנו חושבים שנטפליקס דווקא עושה עבודה לא רעה בכלל. במיוחד אם מסתכלים על המחיר האטרקטיבי שהיא מציעה מול השפע העצום של התכנים. וזאת הזדמנות להגיד לכם ש"Wild Wild Country" היא הדבר היחיד שאתם חייבים לראות עכשיו. אחד הדברים שנטפליקס עדיין לא הצליחה בו הוא ליצור סדרת מד"ב פנטזיה מקורית שתצליח להסתכל בעיניים לסדרות כמו "משחקי הכס" ו"ווסטוורלד" של המתחרה HBO. לפני כחודשיים הם העלו את "פחמן משדורג", סדרת מדע בדיוני סופר מושקעת בכיכובו של ג'ואל קינמן החתיך, אבל מעבר לדיבור רגעי, לא מספיק אנשים קפצו על העגלה של ה"שרוולים" האנושיים והעולם עמוס הזהויות. האם הגרסה הטלוויזיונית של "אבודים בחלל" שתעלה שם בסוף השבוע תשנה את כל זה? בנטפליקס ממש מקווים שכן. הפעם הם בחרו ללכת על טרנד הריבוט המצליח (ע"ע "רוזאן") ולהחיות מותג קלאסי משנות ה-60 (שכבר הפך לסרט קולנוע די מצליח בסוף שנות התשעים) שמשלב בין מסע בחלל, חייזרים מפחידים ומשפחה סקסית. אז האם כולם יתחילו לדבר על משפחת רובינסון? דברו איתנו בתחילת השבוע. יש לנו בינג' בסופ"ש. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן