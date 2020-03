סביר להניח שהשם דן שניידר לא אומר לכם כלום, אבל אם נולדתם בניינטיז אין סיכוי שאתם לא מכירים לפחות אחת מהסדרות שלו. עד לפני שנתיים, שניידר היה אחד מהאנשים החזקים ביותר בתעשיית הבידור לנוער בארה"ב, כשיצר כמה מהסדרות האהובות ביותר של ניקלודיאון: "קינן וקל", "המופע של אמנדה" (התכנית בה אמנדה ביינס פרצה), "זואי 101" (בכיכובה של ג'יימי לין ספירס, אחותה הקטנה של בריטני), "דרייק וג'וש", "איי קארלי" וכמובן "ויקטוריוס", התכנית שגילתה לעולם את אריאנה גרנדה הרבה לפני הקוקו המפורסם.

ב-2018 שניידר פוטר מהערוץ. בהודעה הרשמית של ניקלודיאון נמסר המסר המעורפל לפיו שניידר פוטר בעקבות "תלונות על התנהגות פוגענית ממספר אנשי צוות". כלי התקשורת השונים דיווחו ששניידר הפגין נטייה להתפרצויות זעם ובזאת נסגר העניין. אבל ככל שצוללים לעומקה של הפרשייה הזו, נראה כי ניקלודיאון העלימה עין מהתנהגותו הבעייתית של שניידר במשך שנים, התנהגות שכולם ידעו עליה בתעשייה, אך לא עשו דבר בנדון. ואם זה מזכיר לכם את הסיפור של הארווי וינשטיין, אתם לא היחידים. עוד נגיע לזה.

dan's fixation on feet speaks for itself as it becomes more public & he deletes these twitter posts after a flood of backlash pic.twitter.com/edzpriGaIA — moistly (@gayspencershay) August 6, 2018

באוגוסט 2018 פורסמו בטוויטר צילומי מסך של ציוצים ישנים של שניידר, בהם הוא מתוודה על האובססיה שיש לו לרגליים ואצבעות רגליים. שניידר, ציין הגולש שפרסם את הציוצים, מחק את הציוצים האלה אחרי שחטף לא מעט תגובות שכינו אותם "מטרידים". שניידר עצמו, מתברר, נהג לדבר בחופשיות על הפיקסציה שלו לכפות רגליים, ובכמה מקרים הוא גם העלה תמונות של הרגליים של הכוכבות הצעירות מהסדרות שהפיק. הציוצים האלה תמיד הגיעו במעטפת של הומור, ושניידר נהג להוסיף לתמונות ההן הערות מצחיקות בניסיון לגרום לכל העניין להיראות כמו בדיחה מוזרה ולא מזיקה באינטרנט. התהייה של אותו גולש לגבי הלגיטימיות של הציוצים האלה, גרמה לאנשים לצפות מחדש בסדרות של שניידר ולחזור עם מסקנה מטרידה: הסדרות שלו היו מלאות בסצנות שכוללות את הרגליים החשופות של השחקניות הקטינות שלו.

בחינה מחדש של פרקי הסדרות של שניידר גילתה שוויקטוריה ג'סטיס ("ויקטוריוס", "זואי 101"), כמו גם אריאנה גרנדה, אמנדה ביינס, ג'יימי לין ספירס, מירנדה קוסגרוב וג'אנט מקארדי ("איי קארלי") - עשו כולן פעולות מאוד ספציפיות שקשורות ברגליים שלהן. ב"המופע של אמנדה" הופיע מערכון שכולו פרסומות פארודית על מוצר לילדים שמלבישים על הבוהן, והוא מלא בתקריבים על כפות הרגליים של ביינס והשחקניות הקטינות שלצדה. אחת מהסצנות המדוברות יותר כללה את אריאנה גרנדה בת ה-16 מכניסה במשך זמן ארוך וממושך את הבוהן שלה אל תוך הפה באופן ארוטי כמעט. בסצנות אחרות תוכלו לראות איך שופכים קטשופ על רגליים של שחקנית אחרת, איך שחקניות עושות אחת לשנייה מסאז'ים ארוכים ברגליים ואיך הן דוחפות את הבוהן אל תוך הברז של האמבטיה.

חשוב להבהיר שהפעולות האלו לא היו רק מכשיר קומי בעלילה, הן גם לוו בבדיחות מיניות - ויזואליות ומילוליות - שעברו מעל ראשם של הצופים הצעירים, ובצפייה חוזרת יגרמו לכם אולי להתכווץ בכיסא באי נוחות. ב"המופע של אמנדה", לדוגמה, הייתה פינה קבועה בה ביינס בת ה-14 ישבה ושוחחה עם הצופים כשהיא בבגד ים בתוך ג'קוזי. הסדרות המאוחרות של שניידר כבר היו משופעות בהתייחסויות לחזה ולישבן של השחקניות וברגעים תמוהים בהם הן נתבקשו להחזיק חפצים פאליים או לבצע פעולות שמזכירות מין אוראלי או אקטים מיניים אחרים. בסצנה אחת מתוך "ויקטוריוס", הדמות שגילמה אריאנה גרנדה ניסתה לבדוק דברים "תמימים" ו"אקראיים" לכאורה, כמו האם אפשר לסחוט מיץ מתפוח אדמה או האם אפשר לשתות מים הפוך. בפועל, מדובר בסצנות שקל מאוד להבחין באופי המיני שלהן.

חמושים במידע הזה, תסתכלו על הציוץ הזה מ-2013 (שנכון למועד פרסום הכתבה הזו, עדיין נשאר באוויר): המשתמש הרשמי של "סאם וקאט" - שגרנדה ומקארדי שיחקו בה את התפקידים שגילמו קודם לכן ב"ויקטוריוס" ו"איי קארלי" - פרסם בתור קידום לסדרה בקשה מהצופות הצעירות, "פרק חדש של 'סאם וקאט' מחר! תכתבו את זה על כף הרגל שלכם, תצלמו לנו ונעשה לכם ריטוויט". כלומר, פטיש כפות הרגליים של שניידר הגיע גם לעמודי הסושיאל של הסדרות שלו, והעמודים ההם קראו לצופים צעירים לשלוח לתוכנית תמונות של כפות הרגליים שלהם.

SAM & CAT TOMORROW! Write on the bottom of ur foot, take a pic and use #SAMandCATSaturday we'll RT and follow until our fingers get sore! — Sam and Cat (@SamAndCat) September 13, 2013

במהלך השנים, נחשפו באתרים כמו Reddit ובפודקאסט RevengeOfTheCis עדויות אנונימיות שצפו בשלב מאוד מוקדם, הרבה לפני שהשמועות על שניידר התחילו לתפוס תאוצה ברשת ב-2018. משתמשת ב-Reddit טענה שגדלה בלוס אנג'לס ושיחקה בתור ניצבת ב"המופע של אמנדה", שם שניידר שאל אותה אם היא רגישה לדגדוגים ואף הציע לה בשלב מסוים 100 דולר בשביל לאפשר לו לדגדג אותה ברגליים במשרדו. עדות אחרת שניתנה ב-RevengeOfTheCis, מספרת על אודישן משונה לניקלודיאון ב-2007 בו הילדים שהגיעו התבקשו להוריד את נעליהם, להיכנס לחדר לבד עם שניידר ולדבר איתו ללא הוריהם. לטענתה של השחקנית שסיפקה את העדות, לאחר שסירבה לשתף פעולה, שניידר הכניס אותה ל"רשימה שחורה" ודרש שימנעו ממנה להגיע לאודישנים לסדרות אחרות בערוץ. עדות נוספת מספרת על מסיבות בריכה שערך שניידר לשחקנים הצעירים בפרויקטים שלו - דבר שאפילו תועד בסרטון מאחורי הקלעים של "המופע של אמנדה", שם הוא נצפה יושב עם ביינס בת ה-14 בבריכה.

ונראה שהעדויות על מעשיו של שניידר הן כבר מזמן לא רק בגדר ציוצים שלא הופרכו בטוויטר. ב-2014 יצא סרט דוקומנטרי בשם "סוד פתוח" ("An Open Secret"), שהציג עדויות של שחקנים ושחקניות שנפגעו ונוצלו מינית בתור ילדים בתעשיית הבידור, והתמקד בעיקר במקרה של הפדופיל המורשע מארק קולינס-רקטור. לאחר פיטוריו של שניידר מניקלודיאון, מפיק הסרט גייב הופמן כתב: "שניידר היה הבחירה הבאה שלנו (אחרי קולינס-רקטור) ל'סוד פתוח'. בתחקיר נתקלנו באנשים רבים שהעדיפו שהעדות שלהם תיגנז".

IMPORTANT past quote from January on Dan Schiender: “Schneider was choice #2 to base “An Open Secret” on. Investigations had many named people, who wanted to be off-record….who were on sets for years & saw big changes in kids demeanor & body language.” – Gabe Hoffman, Producer https://t.co/Vx0eBoj6Qb — An Open Secret (@AnOpenSecret) March 27, 2018

חלק מטריד נוסף מהפאזל הזה פורסם ב"אל. איי. טיימס" ב-2002, שם נכתב ששניידר גילה את הכשרונות לסדרות שלו ביוזמה שנקראת "Comedy Boot Camp" (טירונות קומדיה) - מחנה בן שבועיים אליו מגיעים שחקנים ושחקניות צעירים, שעוברים בו סדנאות שונות ופחות או יותר מחכים ש"יגלו" אותם. אמנדה ביינס הייתה אחת מהשחקניות שהתגלו במחנה הזה. המחנה נוהל על ידי שניידר ואדם בשם בריאן פק שהוא שחקן לשעבר, וחשוב מכך - פדופיל מורשע. פק עבד בסדרות המוקדמות של שניידר והורשע בניצול מיני של ילד או ילדה (בפרסומים בארה"ב לא צוין מגדר ספציפי, והקרבן כונה "Child Star") על הסט של אחת מהסדרות שעבד בהן. דיווחים שונים טוענים כי מדובר ב"המופע של אמנדה" ושהילדה היא אמנדה ביינס. גם מרטין וייס, אמרגן לשחקנים צעירים שעבד עם שניידר בסדרה "איי קארלי", הורשע בניצול מיני של ילד שיוצג על ידו בין גיל 11 ל-15.

"הארווי וינשטיין? לא התכוונתם לדן שניידר?"

הבאקלאש הגיע גם מצדם של הכוכבים עצמם. ב-2014, שניידר קיבל מניקלודיאון את פרס מפעל החיים בטקס נבחרי הילדים של הערוץ. כוכבות "איי קארלי", ג'נט מקארדי ומירנדה קוסגרוב, החרימו את הטקס וסירבו לבוא. על סירובה להגיע מקארדי אמרה: "שמו אותי בסיטואציה לא הוגנת ולא נוחה, הרבה מכם ניחשו כבר במה מדובר, והייתי צריכה קודם כל לדאוג לעצמי". השחקנית אלכסה ניקולס שכיכבה ב"זואי 101" של שניידר, כתבה בחשבון האינסטגרם שלה שהיא ממליצה לא לצפות בתכניות שלו והוסיפה: "לפי דעתי, הוא לא בחור טוב בכלל". בשנה שעברה כשהקאסט של הסדרה התאחד, היא סיפרה באינסטגרם שלא הייתה מסוגלת להגיע לאיחוד "כי דן שם", שהמפגש הזה "עושה לה טריגרים לטראומות ילדות" ושיתפה תמונה עם הכיתוב "מועדון הקריפים של ניקלודיאון", כשביניהם שניידר עם הכיתוב "פטישיסט רגליים" ו"מוקף בשתיקות". בשידור לייב שעשתה בשנה שעברה בחשבון האינסטגרם שלה, היא אמרה בנוגע אליו: "אני לא מרגישה בנוח לספר מה ראיתי אותו עושה".

Alexa Nikolas, who played Nicole in Nickelodeon’s “Zoey 101” responds to the rumors of a reboot of the show on Instagram by saying that it triggers a lot of childhood traumas.



She also posted a list of Nick executives who have been convincted of child molestation & more. pic.twitter.com/0CMl4Ficuw — The Pop Hub (@ThePopHub) July 30, 2019

כשנשאל בנוגע לשמועה על הפטיש לרגליים, השחקן נואה מונק (גיבי מ"איי קארלי") אמר בריאיון שבמבט לאחור קשה שלא לשים לב לדפוסים האלה, ושקשה לו להכחיש את זה כרגע במידה שבהמשך דברים ייצאו החוצה. כשנשאל אם חווה דבר כזה בעצמו, הוא ענה: "לא, אבל כן הייתי צריך להוריד כל הזמן את החולצה שלי בטלוויזיה כשהייתי בן 10".

last evidence on feet- here’s an interview w/ noah munck (aka: GIBBBBYYYYYY from icarly) pic.twitter.com/sBoTXLxJ99 — mary jane (@NadiaSoinski) April 25, 2019

במהלך שיא התמוטטות העצבים של אמנדה ביינס, היא כתבה בחשבון טוויטר סודי שניהלה אז, ושמאז הספיק כבר להיחשף ולהימחק: "יש הרבה טורפים מיניים בהוליווד. חלק מהשמועות נכונות, חלקן לא", ובאחד נוסף כתבה: "הארווי ווינשטיין? לא התכוונתם, דן שניידר? לא? אוקיי".

These are tweets made by Amanda Bynes. She went off the deep end for awhile - weird how her mention of Harvey Weinstein is now hugely relevant. Is Dan "hold her tighter she's a fighter" Schneider next? https://t.co/hEzqiTpdHF pic.twitter.com/VLhcM32on9 — ᗰEᗰOᖇYᕼOᒪᗪ (@MemoryHold) March 9, 2018

כאמור, ב-2018 שניידר פוטר מערוץ ניקלודיאון אחרי שיצר במשך שני עשורים את סדרות הדגל של הערוץ. הפיטורים לא עזרו לסודות של שניידר להיעלם כשאנשים ברחבי הרשת החלו להציף מחדש דברים הידועים עליו. שניידר הבין לאן זה הולך ובאוקטובר 2019 הסיר כ-12,000 ציוצים מחשבון הטוויטר שלו - רובם הגדול כללו את הביטויים Child, Kid ו-Feet. עד כה, אף אחת לא הגישה נגדו תלונה במשטרה וסיפורי פטיש כפות הרגליים הם עדיין בגדר שמועות שלא הוכחו עדיין באופן רשמי. ועדיין, את האימג' המטריד של אריאנה גרנדה דוחפת את הבוהן לפה שלה כנראה שתתקשו להוציא מהראש בזמן הקרוב.