רגע לפני שמערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב מגיעה לישורת האחרונה, סגניתו של ג'ו ביידן, קמלה האריס, הגיעה אתמול (רביעי) לריאיון שהיה אמור לעבור בקלילות - בתוכניתו של הקומיקאי ג'ימי קימל. אלא שגם הפעם הייתה זו המלחמה בעזה שתפסה את תשומת הלב, ומוחים פרו-פלסטינים הפכו את הריאיון לאירוע לא פשוט עבור סגנית הנשיא.

בתיעוד מהאירוע שהעלתה קבוצת המחאה שגרמה למהומה - CODEPINK - ושאינו נראה בריאיון שלבסוף שודר במסגרת התוכנית (בריאיון ששודר המלחמה כלל לא מוזכרת), נראים המוחים קמים מהקהל וקוראים קריאות קשות לעבר האריס ונגד תמיכת ממשל ביידן בישראל. בין השאר, נשמעים המוחים צועקים: "לעצור את רצח העם", "15 אלף תינוקות מתו בגללך", "ראשים של תינוקות אמיתיים נערפים, לא תינוקות מומצאים כמו שביידן טען שראה", "את רוצחת מז**נת".

"STOP THE GENOCIDE! 15,000 CHILDREN DEAD BECAUSE OF YOU!"



Last night, CODEPINK SE Los Angeles & Inland Empire joined other activists in disrupting @VP on @JimmyKimmelLive.



They were forcefully removed, assaulted, and illegally detained by the show's security. pic.twitter.com/ysk9y381iF — CODEPINK (@codepink) June 5, 2024

המנחה קימל ניסה להרגיע את הרוחות, כשאמר "אם למישהו יש עוד משהו להגיד, עכשיו זה הזמן". אבל המוחים המשיכו בזה אחר זה להפריע לריאיון, כשאחד מהם אף החל לנופף בדגל פלסטין.

בשלב מסוים המאבטחים באולפן התוכנית בהוליווד החלו להוציא את המפגינים החוצה. מאחורי הקלעים העימותים בין המוחים למאבטחים נמשכו, וכשאחד הפעילים סירב להראות תעודת זהות - התפתח במקום גם עימות פיזי. האירוע הסתיים לבסוף בעזיבת הפעילים וללא התערבות המשטרה.