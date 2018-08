אז נתחיל בשאלת השאלות: כבר אמרו לך שאתה מופיע ב- Who is America? כולם אומרים לי שאני הוא - כל מי שרואה את התוכנית, מתאמנים פה ב"קרב מגע אקדמי" וגם אישתי. ואתה צופה בתוכנית? בטח, מהיום הראשון! תוכנית מאוד חשובה, זה חושף את הטמטום של נבחרי הציבור. דיק צ'ייני (אותו ערן מורד הבדיוני ראיין) לא יצא כל כך מטומטם - אמנם ברון-כהן שם אותו במצב לא נוח - אבל הוא לא אמר משהו מפליל. אבל ההוא שהוריד את המכנסיים ותקף עם הישבן (הכוונה לג'ייסון ספנסר)- זה באמת מטומטם. הציבור בחר בו. הבן אדם מפגר. אסור לסמוך עליו עם כלום. אתה מבין שזה בטוח מושתת עליך. (צוחק) זה את אומרת. זו הלסת, החולצה עם הסמל, השיער... והגבות, אל תשכחי את הגבות. ערן מורד מ"מי זו אמריקה?" | צילום: באדיבות yes ו-stingTV

נכון! רק שלך אין "פנס" כזה. השאלה היא איך בהפקה הגיעו אליך. ראיינו אותי כמעט בכל ערוץ כמומחה לקרב מגע, מומחה ללוחמה בטרור, אני שם מוכר בתחום. יש לך אייפון? אם את נכנסת לאפ סטור- יש אפילו לנו אפליקציה שלנו עם הפרצוף שלי עליה, רק שזה לא אני! מחקים אותנו… אה וואו, אז זהו זה אתה. אתה ערן מורד המקורי. זה שהפכתם את זה לרשמי… אבל האמת שאני כל היום צוחק. זה מצחיק ומאוד מחמיא. ואם יש לי איזשהוא חלק ביצירה הזאת, שחשפה וחושפת את רמת הטמטום שיש כאן בקרב נבחרי הציבור, זו גאווה קטנה שלי. בתקשורת האמריקאית פנו אליך בעקבות הדימיון ההיסטרי לערן מורד? בתקשורת האמריקאית עוד לא הגיעו אלי. הישראלים שמים דגש על הישראלים שבחו"ל, אבל אצל האמריקאים אני ישראלי גנרי כזה - וגם ערן מורד. פה אני עוד ערס כזה, ואני גם מבת-ים במקור אז אין לי בעיה להגיד שאני ערס. כמה זמן אתה שאתה כבר לא גר בבת -ים? (גביש מתגורר במנהטן) אני פה כבר 15 שנה. יש לי את האקדמיה לקרב מגע, ואני פותח עוד חודש מקום ענק בשם Fit Hit במנהטן, שם יהיה יותר דגש על פיטנס. והקטע הוא שש "מרביצים" לטכנולוגיה - יהיו לנו שקי איגרוף עם ידיים רגליים מפשעה וכו, כמו בובת אדם שמגיבה.

Fit Hit - Combat Fitness from Daniel Sorochkin on Vimeo. נשמע מדהים.

תבואי לפתיחה בניו יורק! שישלחו אותך מהעבודה. איזה, עם המזל שלי בטח ישלחו מישהו ממאקו בריאות… {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן