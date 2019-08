פרטיות ופוליטיקה: פרשת קיימברידג' אנליטיקה - The Great Hack ז'אנר: דוקומנטרי

משך: 114 דקות להגיד שבעידן הרשתות החברתיות כל המידע שלנו פרוץ וחשוף ומנוצל על ידי כל מי שרוצה פחות או יותר - אלה החדשות הכי ישנות בעולם. התרגלנו לקבל את המצב משיכת כתפיים, לאשר את הסכמי השימוש, לפהק כשאנחנו שומעים על דליפת מידע. נו באמת, איזה מידע כבר חשפנו? כל עוד לא מדובר בתמונות עירום אנחנו לא מודאגים. ואם ישתמשו במידע כדי לדחוף לנו פרסומות, זה באמת סוף העולם? הבעיה שכולם' ככל הנראה' מפספסים, היא שאנחנו לא חכמים כמו שאנחנו חושבים, וכוח הרצון שלנו לא חזק כמו שנדמה. אם מישהו יחליט לצבוע את העולם האינטרנטי בצבע מסוים, למשל לעורר את הפחד שלנו מפריצות לבתים עם פרסומות וסרטונים שעולים וחוזרים בכל פלטפורמה, כולנו נרגיש מהר מאוד שיש מגפה של פריצות לבתים, ושאנחנו חייבים לעשות משהו בנידון. זה בדיוק מה שקרה לקבוצה של מצביעים מתנדנדים בארה"ב ובבריטניה, ומה שהוביל לשתיים מההפתעות הפוליטיות הגדולות של השנים האחרונות. קיימברידג' אנליטיקה היתה חברת ייעוץ אסטרטגי שהתמחתה בלוחמה פסיכולוגית באזורי קונפליקט, ויישמה את הידע שצברה בשני קמפיינים מרכזיים: יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ובחירתו של דונלד טראמפ. החברה זיהתה מצביעים בני שכנוע, וטירגטה אותם בכל פלטפורמה אפשרית עם מסרים שמותאמים בדיוק לפחדים האישיים של כל אחד. העובדה שפייסבוק מוכרת את המידע שלנו לכך ארגון נכלולי שיסכים לשלם אולי לא מטרידה אתכם, אבל מה אם נגיד לכם שזאת הסיבה בגללה טראמפ הוא נשיא ארה"ב? התשובה לשאלה הזאת כנראה תקבע את דעתכם על הסרט הדוקומנטרי אודות קיימברידג' אנליטיקה. אין ספק שמדובר בחברה מפוקפקת, כזו שגם נסגרה בהמשך בלחץ חקירות. אבל הסרט משקף נקודת מבט מגויסת על השלכות פעילותה, עמדת יסוד לפיה הברקזיט הוא אסון וטראמפ הוא בדיחה טראגית (אני אישית לא חולק על ההנחות הללו). הסרט עוקב אחר פעילים מרכזיים לחשיפת הפעילות המוסתרת של קיימברידג' אנליטיקה, כולל בריטני קייזר, בכירה לשעבר בחברה. העמדה האישית והמגויסת גורמת לכך שהסרט לא ישכנע אנשים מהצד השני, אלא רק יינטע פחד אימים בלב המשוכנעים. מצד שני, הדמויות (בעיקר קייזר) מעניקות לסרט פן אנושי ובר הזדהות, ויוצרות תחושה של קרבה אינטימית לפרשה המדאיגה שטלטלה את הדמוקרטיה המערבית. יום אימונים מסוכן - Training Day ז'אנר: מותחן משטרתי

משך: 122 דקות הסרט שהביא לדנזל וושינגטון את האוסקר השני שלו זכה למוניטין מפוקפק בגלל מה שהוגדר כפרס ניחומים על פרסי עבר שנגזלו ממנו, וכסרט שלא ראוי למעמד. זה אולי נכון, לא מדובר בסרט אוסקרים קלאסי, אבל זהו בהחלט סרט ז'אנר פשוט ויעיל עם המון מה להציע לקהל הרחב. הסרט עוקב אחר נוסחה מוכרת של סרטי משטרה: שוטר צעיר מצטרף ליום סיורים ראשון עם שוטר ותיק, ולאורך היום מגלה את עומק השחיתות המשטרתית שפושה בתחנה אליה הצטרף. וושינגטון מגלם את הבלש המושחת, שלוקח את אית'ן הוק ליום עבודה שהוא לא ישכח בחיים. ולמרות שהיו לו תפקידים טובים יותר בחייו, וושינגטון עושה בסרט עבודה נהדרת, מלאת כריזמה ותנופה, שמדגימה שוב שהוא פשוט שחקן מעולה. אלונזו, הבלש הוותיק שוושינגטון מגלם, לא מתאמץ להסתיר את דרכי עבודתו השנויות במחלוקת, כשכבר בתחילת היום הוא מכריח את הוק לעשן איתו סמים. בהמשך מבינים לאט-לאט שאלונזו הוא לא סתם שוטר שמשתמש בשיטות בעייתיות לצורך עבודתו הקשה, אלא בפושע הכי גדול בסביבה, שמשתמש בתג שלו כדי להטיל טרור על השכונה שבשליטתו. חשיפת הקנוניה נעשית בשלבים מדודים ובטוויה נבונה של הסיפור, והכל מתנקז לסצנת עימות אפית בסיום, עם מונולוג קלאסי ומצוטט שמצדיק לבדו את הצפייה, וכנראה גם את האוסקר המושמץ של וושינגטון. מוכה אהבה - Punch-Drunk Love ז'אנר: קומדיה רומנטית (סוג של)

משך: 95 דקות הבמאי המוערך פול תומאס אנדרסון ידוע בסרטיו המורכבים (לרוב עם אנסמבל דמויות) והארוכים עד מאוד. אחרי התגובות המעורבות ליצירת המופת מגנוליה, הוא הכריז שסרטו הבא יהיה קומדיה רומנטית קלילה וקצרה. אז ככה: קומדיה רומנטית זה לא ממש, גם לא סרט קליל במובן שאנחנו מצפים לו. יש פה סיפור אהבה, אדם סנדלר מככב בתפקיד הראשי, יש מתיקות כללית למכביר, אבל מדובר בסרט אמנותי ומיוחד במפגיע. עלילת הסרט מתמקדת בתימהוני בודד, שמקדיש את חייו לניצול פרצות במבצעי מכירות, ונוטה להתקפי זעם מזדמנים. הסיפור מתקדם לו בקצב הייחודי שלו - הגיבור פוגש בחורה חמודה, מתרחק ממנה אחרי משברון נפשי קטן, פונה לשירות שיחות ארוטיות, נסחט על ידי מפעילי השירות, רודף אחרי אהובתו, מתעמת עם הסוחטים ומסיים בסוף טוב ומתוק מדבש. המילה הכי מתאימה לתאר את הסרט היא קוורקי (משהו בין מוזר למקסים, אין ממש מקבילה עברית), והוא עשוי בצורה לא שגרתית אבל נמנע מליפול ליומרנות יתר. זו יצירה נאיבית ומקסימה, שתותיר אתכם עם חיוך גדול מרוח על הפנים. אויב בטווח אפס - Point Blank ז'אנר: אקשן

משך: 86 דקות גם סרט אקשן בינוני זה דבר שצריך לדעת לעשות, וגם יצירת זבלון מהנה דורשת מידה לא קטנה של מיומנות וכשרון. זאת כדי לומר שאויב בטווח אפס הוא לא סרט טוב, חכם או מורכב, האקשן בו לא מטורף והטוויסטים בעלילת המתח לא מפתיעים במיוחד. אבל אחרי כל האזהרות, אפשר להמליץ בשמחה על הסרט הקליל הזה, שיעביר ערב כיפי לחובבי הז'אנר. העלילת פשוטה ולא חדשנית: חשוד שנמלט מזירת רצח של סגן התובע המחוזי נדרס ומאושפז חסר הכרה בבית חולים. אחיו של הפושע חוטף את בת זוגו ההרה של אח בבית החולים, ומכריח אותו להבריח את החשוד המורדם מבית החולים. מפה לשם נחשפת מזימה אפלה של שוטרים מושחתים (מוטיב), האחים החשודים מתגלים כטובי לב, ובדרך אנחנו נתקלים בדמויות צבעוניות נוספות מעולם הפשע, האישה כורעת ללדת והכל נסגר בשורה של טוויסטים מופרכים יותר או פחות. בקיצור, מנת אקשן-מתח קלילה לעיכול, לא יותר ולא פחות. המופע של טרומן - The Truman Show ז'אנר: דרמה קומית

משך: 107 דקות המופע של טרומן הוא סרט שנותח ועובד מכל זווית וכיוון. זה הסרט שחזה תופעות כמו האח הגדול, ואז בהמשך את סכנות שיתוף היתר בעידן הרשתות החברתיות. הסרט מספר על אדם שגדל כל חייו בעולם שהוא סט בתכנית מציאות, כשכל האנשים סביבו הם שחקנים שמחזיקים את התרמית המורכבת. טרומן מתחיל להבין שהסביבה שלו רוקמת איזשהו קשר, ושהעולם סביבו מרגיש מזויף בצורה מוזרה. במאי ויוצר התכנית מנסה למנוע את ההתפכחות, בזמן שחלק מהשחקנים דווקא עוזרים לטרומן לנפץ את האשליה מתוך רגשות אשם על התרמית. העימות של גיבור התכנית עם עולמו מקבל נימה אפית, שמדמה את העימות של האדם עם אלוהיו, וכאמור, כמות המשמעויות הנסתרות בסרט פרנסו אינספור מאמרים ודיונים. מעבר לכל הפילוסופיה, מדובר פשוט בסרט מעולה. זו דרמה קומית טורדת מנוחה עם סיפור מתח בעל מבנה ייחודי - הגיבור הוא היחיד שלא יודע מה קורה, ואנחנו מסתכלים עליו באותו ריחוק יודע-כל של מצלמות הטלוויזיה. ג'ים קארי משוכלל ונוגע ללב בתפקיד הראשי; הוא נטמע בשלמות ברוח הכל אמריקאית של טרומן, מעניק עומק ורגש לשיאים הדרמטיים, מרומם את הסרט מאלגוריה חכמה לדרמה סוחפת וחזקה שלא תצא לכם מהראש. וכן, גם תגרום לכם חשוב שוב על העידן המוזר בו אנחנו חיים. לילות טלדגה: הבלדה על ריקי בובי - Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby ז'אנר: קומדיה

משך: 108 דקות אחרי שהמלצנו על דרמה קומית לא מצחיקה, על קומדיה רומנטית לא מצחיקה ועל סאטירת אימה לא מצחיקה (בחודש שעבר), נראה לנו שהגיע הזמן להמליץ על קומדיה שאשכרה עושה את מה שהיא אמורה לעשות - להצחיק, ולילות טלדגה היא בדיוק זה: קומדיה פרועה ומשוחררת שתמכור את אמא שלה בשביל בדיחה. העלילה לא באמת חשובה, הרגש הוא רק קרקע לפאנץ' הבא, הסצנות מבוססות בחלקן על אילתורים (קורעים מצחוק) והכל מכוון למיצוי היכולת של הקומיקאים שמככבים בו. הסרט עוקב אחר עלייתו ונפילתו של ריקי בובי, נהג מירוצים יהיר ושחצן בגילומו של וויל פארל. זהו תפקידו הטוב ביותר של פארל, כי היו לו הופעות מרהיבות גם בקומדיות קלאסיות אחרות (זולנדר, אחים חורגים) אבל בלילות טלדגה הוא מגיש תצוגת תכלית של יכולותיו הקומיות, ומבהיר בדיוק למה הוא נחשב לאחד הקומיקאים האמריקאיים הגדולים בהיסטוריה. זה סרט כיפי שיורה בקצב מסחרר בדיחות מכל הסוגים - חכמות, ילדותיות, אכזריות או מתוקות - ועושה את זה בלי להעיק או להיראות מתאמץ. אם אתם מחפשים קומדיה שתגרום לבטן שלכם לכאוב מרוב צחוק, לילות טלדגה הוא הסרט המושלם למשימה. ולהמלצות החודש הקודם: קצה העולם - Rim of the World ז'אנר: הרפתקאות

אם גם אתם, כמונו, כבר לא יכולים לחכות לעליית העונה השלישית של דברים מוזרים, קברניטי נטפליקס סידרו לכם ממתק מושלם להרגיע את התיאבון. "קצה העולם" חוזר למשוואה האהובה 'חבורת ילדים נגד חייזרים', ומוציא ממנה סרט הרפתקאות קטן וחמוד להפליא. קבוצה קטנה של ילדים דחויים במחנה קיץ אתגרי מתרחקים מהקבוצה באחת הפעילויות וננטשים בשטח בדיוק כשכדור הארץ מתמודד עם פלישת חייזרים אלימה. המפתח להצלת העולם נופל לידיהם במקרה והם נאלצים לצאת למסע ולמלא את חובתם הגורלית כשהמפלצות האימתניות דולקות בעקבותיהם. הסרט מצומצם ומשתמש בסך המרכיבים המדויק להרפתקה מסוג זה: משימה ממוקדת, איום ברור, סיפור רקע פשוט וחבורת גיבורים מינימלית - אחד מצחיק, אחד מרגש ושניים מתוקים עם סיפור אהבה קטן ביניהם. זה סרט שמיועד בעיקר לילדים ובני נוער, אבל גם מבוגרים חובבי הז'אנר ייהנו מיצירה שלא מעליבה את האינטליגנציה ומתובלת בקריצות מתוחכמות, בדיחות שמכוונות גבוה (כולל התיייחסות ל"גריזלי מן" של ורנר הרצוג) ומודעות עצמית שמקלילה את כל החוויה. אם אתם מרגישים קצת דכדוך ובא לכם לחזור לרגע לחדוות ההרפתקאות הילדותית, "קצה העולם" הוא בדיוק מה שהרופא המליץ. תעלומת רצח - Murder Mystery ז'אנר: קומדיה בלשית

הלהיט החדש של נטפליקס רשם את הפתיחה הנצפית ביותר בהיסטוריה של שירות ההורדות בעיקר בגלל צמד הכוכבים שמוביל אותו - אדם סנדלר וג'ניפר אניסטון - אבל מדובר באחד הסרטים הטובים שְמי משני הכוכבים הובילו בשנים האחרונות. "תעלומת רצח" היא קומדיה קלילה על זוג נשוי שיוצא לחופשה באירופה ונקלע לפרשיית רצח מופרכת שכמו יצאה ממחולל אגתה כריסטי לילדים. הסרט עוקב אחרי קווי העלילה הבלשית הקלאסית בקצב ורצינות של קומדיה אדם סנדלרית, קופץ בין טוויסט לטוויסט בזריזות וצולל לתוך התככים המוגזמים של הפרומיל העליון מבלי לשכוח להשחיל בדיחה כל 30 שניות. זה לא סרט בלשי טוב, אבל הוא מספק תעלומה כיפית וקלת משקל לחובבי הז'אנר ושני הכוכבים מפגינים את כישוריהם בהופעה מצחיקה ונעימה. הזדמנות שנייה - The Blind Side ז'אנר: מלודרמה מבוססת על סיפור אמיתי

הסרט שהביא לסנדרה בולוק את האוסקר הראשון שלה זוכה למוניטין מפוקפק בדיוק מהסיבה הזאת, אבל שנים אחרי אותה בחירה מעוררת מחלוקת (שמככבת ברוב רשימות "טעויות האוסקר"), הגיע הזמן לתת ל"הזדמנות שנייה" את הכבוד המגיע לו. מבקרי קולנוע, כולם יודעים, יכולים להיות טיפוסים ציניים שנהנים להפגין את עליונותם האינטלקטואלית. "הזדמנות שנייה" זה סרט שאם באים אליו בלי טיפת ציניות ולא מחפשים תחכום, מספק בדיוק את מה שהוא מבטיח – מלודרמה קיטשית, סוחטת דמעות ואפקטיבית. "הזדמנות שנייה" מספר על משפחה דרומית לבנה ועשירה שמאמצת לביתה נער אפרו אמריקאי ביישן וגדל מימדים עם פוטנציאל להפוך לשחקן פוטבול. העלילה פשוטה ומגוללת את סיפור ההתקרבות וההצלחה בלי לדלג על אף הזדמנות לכווץ את הלב. זה סרט שלוחץ על כפתורי הרגש בבוטות וישירות, כל הגיבורים הם אנשים טובים והקו המפריד בין קישט לרגש נרמס פעם אחר פעם. אבל אם ערב אחד לא בא לכם להרגיש הכי חכמים בעולם, כל כך קל ומספק להתמסר ליצירה החמה ואוהבת האדם. אני לא יודע אם בולוק בפאה בלונדינית ומבטא דרומי הייתה ראויה לפרס, אני רק יכול להגיד שההופעה שלה, והסרט על כל פגמיו, מצליחים להביא אותי לדמעות כל פעם מחדש. אם זו אהבה - Always Be My Maybe ז'אנר: קומדיה רומנטית

רק ממבט על הפוסטר של "אם זו אהבה" אפשר לחטוף מכת עייפות קיומית. כמה עוד תתישי אותנו, 2019? עוד קומדיה רומנטית ייצוגית, הפעם עם צמד אסייתים-אמריקאים, עוד מתקפת נכונות פוליטית שנדמה שהפכה לדבר היחידי שהוליווד מסוגלת לייצר. אבל בניגוד לחששות "אם זו אהבה" עושה בדיוק את מה שמהפכת הזהויות מבטיחה: זאת לא "קומדיה רומנטית עם אסייתים", אלא פשוט קומדיה רומנטית חמודה ומצחיקה, כשזהות גיבוריה לא משנה שום דבר. סשה ומרכוס היו החברים הכי טובים בילדות, ובסוף גיל הנעורים הם מימשו את אהבתם פעם אחת לפני שנפרדו ליותר מעשור. סשה הפכה מאז לשפית בעלת שם עולמי ומרכוס למוזיקאי כושל ומתקן מזגנים. הם נפגשים, מתאהבים שוב, עוברים את המכשולים המתבקשים מהז'אנר ומסיימים בדיוק במקום הנכון. כוכבי הסרט, אלי וונג ורנדל פארק (שגם חתומים על התסריט) מצחיקים וחביבים, העלילה יעילה וזורמת והבונוס הגדול: הופעת אורח נרחבת ופשוט מושלמת של קיאנו ריבס (האיש הנכון של הרגע) בתפקיד עצמו. אמריקן פסיכו - American Psycho ז'אנר: אימה/סאטירה

כריסטיאן בייל מוכר כשחקן טוטאלי שעובר טרנספורמציות מופלאות כדי להיכנס לעורן של הדמויות, ובאופן מוזר דווקא הופעתו המוקדמת בתפקיד פסיכופת רצחני מוול סטריט מעבירה תחושה של בייל האמיתי. מי שראה את הריקנות האינטנסיבית שהוא מביא לתפקיד יתקשה למחות את הרושם זמן רב. בשילוב פרוע של סאטירה קרה (ולא קומית) וסרט אימה מדמם, בייל מגלם יאפי צעיר ששואף להתקדם בוול סטריט ומטפח תחביבים צדדיים בתחומי גניבת זהויות ורצח נשים, כשהדמיון והמציאות מתערבבים ככל שהעלילה מסתבכת. הסרט מזקק את הריקנות האמריקאית לסיוט אכזרי ומטריד. זה סרט תוקפני ומוזר, לא חווית הצפייה הכי נעימה, אבל הקיצוניות חסרת הפשרות של היצירה מצליחה לנפק רגעים מבריקים וחזקים בצורה יוצאת דופן. השתיקה - The Silence ז'אנר: מותחן אימה

בשנים האחרונות עוד ועוד סרטי אימה משתמשים בטריק 'העלמת אחד מהחושים המרכזיים' כמנגנון מרכזי, עד שכמעט מדובר בתת ז'אנר חדש. הגיבוורים לא רואים, לא שומעים, אסור להם להסתכל או להוציא קול. המנגנון של "השתיקה" - עולם פוסט אפוקליפטי שבו חייבים תמיד להיות בשקט, כי המפלצות ששוטפות את הארץ יכולות רק לשמוע את הטרף - כבר נוצל לאחרונה בידי סרט מוצלח יותר ("מקום שקט"), אבל לחובבי הז'אנר מדובר ביצירה מספקת למדי. מאגר ההקפצות המוכר עובד גם הפעם, החרדה מכל רעש קטן עוברת במהרה לצופה והאפקט מצליח לשמור על מתח גם בתוך מהלך עלילתי די צפוי. לא בטוח שתזכרו את הסרט, עם הזמן הוא בטח ייטמע בזיכרון עם אחיו הטובים ממנו, אבל זה סרט הגון ויעיל שעושה את עבודתו נאמנה. שלמות - The Perfection ז'אנר: אימה/סאטירה

אליסון וויליאמס (מארני מבנות) מככבת במותחן אימה מוזר ומבלבל שיורד מהר מאוד מהפסים וממשיך לדהור קדימה בלי טיפת פחד. הסרט מספר על צ'לנית שהיתה עילוי בנעוריה ועזבה את בית הספר היוקרתי בו למדה כדי לטפל באמה. היא חוזרת לגלות שתלמידה חדשה ומוכשרת תפסה את מקומה. למרות הקנאה ההדדית הן מתחברות במהרה ומשם נפתח רצף תהפוכות קיצוניות ומופרכות שיסחפו חלק מהצופים וייגרמו לאחרים לכבות את הטלוויזיה. ככל שהוא מתקדם, הסרט הופך ממותחן פסיכולוגי לפארסה מוגזמת ומטרידה, אבל ההקצנה מרגישה טבעית ליצירה הסיוטית. זה סרט שלא מפחד ללכת רחוק מדי, לפעמים זה עובד, לרגעים זה מביך, אבל אם תשרדו עד הסוף, הוא לא ייצא מראשכם זמן רב אחרי הצפייה. הרשת החברתית - The Social Network ז'אנר: דרמה מבוססת על סיפור אמיתי

סיפור ההצלחה של מייסד פייסבוק מארק צוקרברג, והסכסוכים המשפטיים הרבים שצבר בדרך, היה יכול להפוך לסתם עוד סרט "מבוסס על סיפור אמיתי", אבל עם תסריט מעולה ובימוי מופתי, "הרשת החברתית" מצליח להיות הרבה יותר מזה, ועושה זאת מבלי להתרחק מהז'אנר. בלי לחרוג מהאירועים האמיתיים, דמותו של צוקרברג, ילד הפלא השאפתן והקר, נבנית עם עומק אפל ובדידות קיומית שמעצימה את סיפור ההצלחה בתחילה ומרוקנת אותו מתוכן בסיום. הסיפור מעניין ומלא ברכילות עסקית מסקרנת ובשלל משפטי מחץ מושלמים, המשחק מעולה (במיוחד ג'סי אייזנברג בתפקיד הראשי) ועבודת הבימוי מרוממת את הסרט ומעשירה אותו. הקמפוס של אוניברסיטת הארוורד, כמו גם משרדי ההייטק וחדרי הישיבות, מעוצבים באפלוליות קרה שמעבירה במדויק את הקרקע התחרותית ונטולת האמפתיה מתוכה צמחה הרשת החברתית שהשתלטה על העולם. אני אמא - I Am Mother ז'אנר: מותחן מדע בדיוני

אנחנו יודעים שכבר כתבנו כמעט על כל סרט ברשימה "לחובבי הז'אנר", אבל "אני אמא" הוא באמת סרט לחובבי הז'אנר בלבד. בעולם בו כמעט כל בני האדם הושמדו, רובוט משוכלל במעבדה נסתרת מיילד ומגדל לבדו תינוקת קטנה. התינוקת הופכת לנערה צעירה וטובת לב שמקיימת יחסי "אם-בת" עם המכונה אותה היא מכנה "אמא". אחרי שנים שהן נעולות במעבדה הסגורה, ביקור מפתיע מהעולם החיצון מטלטל את השגרה השקטה וחושף את הייעוד האמיתי של התא המשפחתי יוצא הדופן. הטוויסטים קצת צפויים, הפתרונות קצת מושלמים מדי, הסרט לא מנסה להמציא את הגלגל ואכן לא ממציא דבר. אבל שוב כמו שאמרנו, למי שמחפש מותחן מדע בדיוני פשוט ונחמד, מדובר ביצירה לא רעה, עשויה ביד מיומנת ומהנה למדי לצפייה. ולהמלצות החודש הקודם: הדייט המושלם - The Perfect Date ז'אנר: קומדיה רומנטית

יש אנשים שאוהבים סרטי אקשן, יש כאלה שהאימה מדברת לליבם, יש מי שמעדיף סרטי בלש ומתח ויש את אלה שהכי נהנים מקומדיות סטלנים. אבל אני, אני אוהב קומדיות נעורים רומנטיות, את אותם הסיפורים הנרגשים ואותם מסדרונות תיכון. תנו לי סרט נעורים חמוד ושנון עם מספיק רומנטיקה ומספיק רגישות, וקניתם את ליבי. "הדייט המושלם" הוא בדיוק זה - סרט תיכון כיפי שלא מעליב את הצופה באף גזרה. העלילה הרומנטית פשוטה והגונה, הדיאלוגים פינג פונגיים כהלכה ואפילו מצחיקים, לבטי הנעורים הדרמטיים מגיעים עם המון מודעות עצמית והדמויות לא שטוחות מדי ומטופלות ברגישות. ברוקס (נואה סנטינאו) הוא נער חתיך ואמביציוזי, אבל כזה שרק עכשיו מתחיל להשיל מעצמו את שאריות החנוניות. כדי לממן את הקולג' היוקרתי אליו הוא מנסה להתקבל, הוא פותח שירות דייטים לא מיני, בו הוא ממלא את התפקיד שהלקוחה דורשת ממנו: ללוות אותה לנשף סיום, להציג בן זוג להורים או לעורר קנאה בחבר לשעבר. העניינים כמובן מסתבכים בהמשך, בעיקר מהכיוון של הלב. העלילה לא חדשנית אבל מקורית דיה, והגיבור הוא בדיוק מה שצריך בסרט מסוג זה – דוש שנון וחמוד, מודע לעצמו ומספיק לוזר כדי לעורר אהדה. גם הצד השני של המשוואה הרומנטית ממלאת את תפקידה נאמנה, וכך גם כל דמויות ועלילות המשנה. אם כמוני אתם רק מחפשים קומדיית נעורים טובה שתצחיק קצת, תעבור מהר ותעשה נעים בבטן, "הדייט המושלם" זה הסרט המושלם בשבילכם. טיול לנאפה - Wine Country ז'אנר: קומדיה

קבוצת חברות ותיקות בגיל המעבר נוסעות לעמק נאפה בקליפורניה (המכונה "ארץ היין") לחגוג את יום ההולדת החמישים של אחת החברות, פסיכולוגית שתקועה בנישואים לא מספקים. במהלך מפגד האיחוד החברות יעלו זיכרונות עבר, יריבו, ישלימו, ויתמודדו כל אחת עם המשבר האישי שלה בדרך להזדקנות הבלתי נמנעת. אם זה נשמע לכם כמו הרעיון הכי מדכא בעולם, אתם לא יכולים להיות יותר רחוקים מהאמת. מה שחשוב ב"טיול לנאפה" זה לא עלילת המסגרת, אלא צוות הקומיקאיות שמרכיבות את החבורה. בסרטה הראשון כבמאית, איימי פולר (מחלקת גנים ונוף) גייסה את חבורת הקומיקאיות המצליחות שליוו אותה מימיה בתכנית המערכונים סאטרדיי נייט לייב, ויצרה "קומדיית חברות" מהסוג שאנחנו רגילים לראות רק בגרסה הגברית. המסגרת העגמומית משמשת ככר לבדיחות והאלתורים הקטנים של חברות הקאסט – פולר, רייצ'ל דראץ', מאיה רודולף, אנה גאסטייר ופאולה פול (עם הופעות אורח מרכזיות של טינה פיי וג'ייסון שוורצמן) – וכולן מצליחות להצחיק בלי ללחוץ או להיגרר לגרוטסקה. גם אם בסופו הסרט לא מגיע להשלמה ולא מתעלה על סך חלקיו, הוא מהנה לצפייה, מצחיק ונעים ומצליח לגעת ברגישות וקלילות בנושאים המדכדכים שעומדים במרכזו. לילה בניו יורק - Someone Great ז'אנר: קומדיה רומנטית

כל כמה שנים יוצא סרט חדש מסוגת "צעירים מגניבים בניו יורק", בו הגיבורים מדלגים בין המקומות הכי חמים בעיר בזמן שהם מתמודדים עם המשברים הדרמטיים של תחילת החיים הבוגרים. קיבלנו את גרסת הקומדיה הרומנטית המתוקה עם "הלילה של ניק ונורה" המקסים ובאזורי האינדי האיכותי את "רהיטים קטנים" המעולה (סרט הביכורים של לינה דנהאם), וכעת את "לילה בניו יורק", שיושב בדיוק על התפר בין שני העולמות. הסרט מספר על שלוש חברות בסוף שנות ה-20 לחייהן, שיוצאות לבילוי לילי כדי להיפרד מג'ני, מבקרת מוזיקה שעוברת לסן פרנסיסקו ובעיקר כדי לעזור לה להתגבר על הפרידה מבן זוגה זה כמעט עשור. כמו חבריו לז'אנר, "לילה בניו יורק" מתהדר בדיאלוגים מצחיקים ומגניבים, בילויים ניו יורקיים מעוררי קנאה והמון שירים "נכונים" (וטובים ברובם), אבל הייחוד של הסרט זה מה שעומד במרכזו ותופס את רוב החלל – הלב השבור של ג'ני. לתוך סרט הבילויים בניו יורק, נשזר בצורה עדינה ואמינה תהליך התגברות על פרידה שמתרחש גם במהלך הלילה וגם בזיכרונה של ג'ני, עם קפיצות אחורה לרגעים משמעותיים ביחסים. ההתקדמות בעבר ובהווה לקראת הבנה והשלמה עם הפרידה, יוצרת חווית צפייה נוגה אבל לא מדכאת שלא מפריעה לכל הכיף שמסביב אלא רק מוסיפה לו רגש הכרחי. זה לא סרט עמוק במיוחד או חף מהתלהבות, אבל בין השטויות המיליניאליות (הכיפיות, חשוב לציין) יש בו כנות ואנושיות שמצליחות לאזן את כל המגניבות. הרודפים - The Highwaymen ז'אנר: פשע

סיפורם של שני אנשי החוק לשעבר שהרגו את הפושעים המפורסמים בוני וקלייד בשנות השלושים של המאה העשרים בארה"ב. סיפורם של בוני וקלייד הונצח כבר בכמה יצירות, בראשן הקלאסיקה של סם פקינפה "בוני וקלייד". הפעם אנחנו מקבלים את הצד השני של הסיפור: שני ריינג'רים בגמלאות שנשלחו במשימה לא הכי חוקית לחסל את הפושעים שהטילו טרור על ארה"ב. הריינג'רים הטילו בעבר את אימתם על טקסס, היה להם רישיון להילחם בפושעים בכל האמצעים הדרושים וידם היתה קלה על ההדק. מאז צומצמה יכולת הפעולה שלהם עד שהיחידה איבדה משמעות. כדי להתמודד עם האיום המתוקשר, מושלת טקסס מחליטה להחזיר את מפקד היחידה (קווין קוסטנר) ויד ימינו (וודי הארלסון) מגמלאות כדי לצוד את צמד הפושעים, כשכל האמצעים קיבלו הכשר מחודש. הסרט לא רק חוזר אחורה בזמן בסיפור שהוא מספר, אלא מנסה גם לחזור לעשייה קולנועית כמו של פעם – סיפור פשוט וישיר שמתקדם מנקודה לנקודה בלי יותר מדי חוכמות בדרך. התוצאה באמת מזכירה סיפורי בלש היסטוריים קלאסיים כמו "מיסיסיפי בוערת" הנהדר, אבל התסריט לא מספיק מהודק ובמאמציו להימנע מדידקטיות הוליוודית הוא מאבד את התנופה והמשמעות של הסרטים אליו הוא מנסה לחזור. זה סרט פשוט, אסתטי ונעים לצפייה, אבל גם כזה שמבטא את הקושי ליצור היום סרטים פשוטים. הסיפור מתחיל ונגמר מבלי שפחדת, נשאבת לעלילה או התרגשת, וכל שנותר הוא סרט היסטורי נחמד למי שאוהב לחזור לתקופת היובש הפרועה בארה"ב. משולש הגבולות - Triple Frontier ז'אנר: מותחן פעולה

נטפליקס השקיעו לא מעט כסף כדי להפיק את סרט הפשע-מלחמה הזה ואף גייסו את כוכבי הקולנוע בן אפלק ואוסקר אייזק לתפקידים הראשיים. זה סרט קולנוע לכל דבר ועניין - יקר, מושקע ועשוי ביד מיומנת. העלילה מתמקדת בחברים לשעבר ביחידה מובחרת, שרובם ויתרו על עבודות "שכירי חרב" שמוצעות לחיילים משוחררים, לא מוצאים את עצמם בחיים האזרחיים ומתקשים להסתדר כלכלית. אחד החברים שכן המשיך בעבודות סמי-צבאיות, מגייס את האחרים למשימה לחיסול ברון סמים דרום אמריקאי, כשהשכר יהיה המיליונים שהם יגנבו מהמחוסל. חציו הראשון של הסרט מרגיש קצת מוכר מדי, מתרכז בגיוס החבורה ומתעמק באכזבה של הלוחמים לשעבר מהחברה שנטשה אותם. בערך שעה פנימה, הכל מרגיש כמו משהו שכבר ראינו, אבל באמצע הסרט כל הסיפור משתנה. לא נפרט מחמת ספוילרים, אבל המשימה מסתבכת בצורה חכמה ומעניינת, שמעניקה תנופה מקורית לכל הסרט ומנצלת את הפתיחה הארוכה בדרך שהופכת אותה רטרואקטיבית לחלק הכרחי מתוך יצירה שלמה וסוחפת. זה לא סתם סרט פשע-מלחמה אפקטיבי ומהנה, אלא כזה שחוקר את התפר בין פשע למלחמה בצורה נוגעת ללב ומעוררת מחשבה, ומבלי לאבד את היסודות הכיפיים של שני הז'אנרים. שקט - Hush ז'אנר: מותחן-אימה

"שקט" הוא סרט מסוגת "פלישה לבית", עם כל המרכיבים המוכרים - בית מבודד, בתוכו אשה לבדה, ובחוץ רוצח עם מסיכה ומניעים לא ברורים שמנסה לפלוש לתוך הבית ולהרוג אותה - אבל עם טוויסט: הגיבורה המסכנה חירשת לחלוטין ולא יכולה לשמוע דבר. זה כל מה שיש ב"שקט" וזה ממש כל מה שצריך. החירשות היא כלי מעולה לדחוף ולרומם את עלילת המתח, והסרט משתמש בו באפקטיביות. הפער בין מה שאנחנו שומעים למה שהיא לא יכולה לשמוע מייצר הקפצות מעניינות ורגעי מתח בלתי נסבל. הוא יוצר תחושת חוסר אונים חזקה וגורם לך לצעוק על המסך "תסתובבי, הוא שם!" בערך מאתיים פעם. הסרט משחק ביצירתיות בטריק הקולנועי-עלילתי שעומד בבסיסו, ולא מנסה לעשות יותר מכך. הוא מצומצם ומדויק, בלי סיפור מסגרת מיותר, בלי דרמה לא קשורה או רעיונות גבוהים - היא בבית, הוא מנסה להיכנס, היא צריכה להגן על עצמה. פשוט, ישיר, מותח ומספק. הבלדה של באסטר סקראגס - The Ballad of Buster Scruggs ז'אנר: מערבון

צמד יוצרים שמתברגים בקלות בין הטובים בתולדות הקולנוע מקבלים יד חופשית (ומספיק כסף) לעשות ככל העולה על רוחם, ולהגיש לנו יצירה בכל מסגרת ותוכן שיבחרו. מה כבר יכול להשתבש? לא מעט, מסתבר (ולא בפעם הראשונה). מה שהאחים כהן בחרו לעשות עם היד החופשית זה מקבץ מערבונים קצרים, חלקם מוזיקליים, חלקם אבסורדיים, כולם נוטפים אקזיסטנציאליזם סתום כמו שרק הם יודעים לעשות. 6 מעשיות מוסר השכל קטנות וחסרות מוסר השכל, כולן חכמות אך רובן מרגישות כמו מערכונים מושקעים. חלקן ממש מעצבנות אבל כמה מהן מוצלחות ביותר ואפילו מצליחות לרגש. זה העולם המובחן של האחים כהן, כשכל אפיזודה מבטאת פן אחר ומוכר של יצירתם. כל הסיפור לוקח בערך שעתיים ורבע מייגעות למדי, אבל אף אחד לא יכעס אם תדלגו על אפיזודות שאתם פחות מתחברים אליהן ותיהנו רק מסוגי "האחים כהן" שאתם הכי אוהבים (המלצה אישית: על הקטעים המוזיקליים והאילמים הייתי מדלג). מכונת הכסף - The Big Short ז'אנר: דרמה קומית

התפוצצות בועת הנדל"ן ומשבר המשכנתאות בארה"ב ב-2007 הותיר את כל העולם הפיננסי בתדהמה, חוץ מקבוצה קטנה של אנליטים ומשקיעים שזיהו את הנפילה הקרובה והשקיעו בהימורי בורסה כנגד מניות המשכנתא (מה שנקרא "שורט") - "מכונת הכסף" מספר את סיפורם. זה סרט היסטורי עכשווי שמזכיר במבנהו את "מאניבול" מעולם הבייסבול. העלילה מתמקדת בשוחים נגד הזרם שכולם אומרים שהם משוגעים עד שהמציאות מוכיחה את צדקתם. זה סיפור על הנקודה העיוורת הגדולה של השוק הפיננסי: המחשבה ששוק הנדל"ן לעולם לא יקרוס, ושעל היציבות הזאת אפשר לבנות מגדלים על גבי מגדלים בלי שום חשש. 450" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vgqG3ITMv1Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> כריסטיאן בייל מככב בתור האנליסט האקסצנטרי שחזה ראשון את הנפילה, וסטיב קארל לצדו בתור משקיע עם טינה עמוקה לשוק הפיננסי הרקוב. הסרט עשוי בקלילות, הוא שנון ומחכים בנושא הנדון מבלי להעיק. השחקנים, בעיקר בייל, מגישים דיוקן מעניין ורגיש של הדמויות, וסיפור ההליכה נגד הזרם מתגמל במיוחד כשהזרם מורכב מאנשי וול סטריט שנואים ומטומטמים. אם אתם רוצים ללמוד מה בדיוק קרה במשבר שמוטט את כלכלת העולם לפני קצת יותר מעשור, ולא מעוניינים לצלול לכל ההסברים המפורטים והמבלבלים, "מכונת הכסף" מעביר את עיקריו בצורה מעניינת וקלה לעיכול. ואם המשבר הזה לא מעניין לכם את קצה האצבע, אולי כדאי שתקדישו לו בכל זאת צפייה, כי הסרט מספק הצצה חשובה למכונה הצינית והנצלנית שממשיכה גם היום לפגוע בחיים של כולנו. {title}





