נדמה שעולם צופי הטלוויזיה נחלק בימינו לשניים - אלה שבקושי חצו את גיל 18 ומנווטים את דרכם לסדרות האהובות עליהם דרך נטפליקס, טורנטים ושירותי סטרימינג שונים, ואלה שלא זזים מהממיר של yes או של HOT כבר שנים. אבל הסוג הראשון, בואו נודה בזה, נוטה גם לעבור על החוק ולהוריד סדרות, בעיקר מכיוון שהספריה של נטפליקס מוגבלת למדי, בוודאי בגרסתה הישראלית. לשמחתנו, שוק הטלוויזיה הישראלי הולך ומתרחב ואל yes ו-HOT, הצטרפו גם סלקום TV ופרטנר TV, שנכנסו כשני שחקנים נוספים לתחרות כך שכיום אנחנו במצב שבו ישנן אופציות מגוונות עבור צרכים שונים. אז במי בוחרים בעידן של ארבע אפשרויות? עשינו סדר ומיפינו את כל אחת מהספקיות על פי שלוש קטגוריות חשובות: מחיר, תוכן ומתן שירות. תוכן: כשמביטים על תחום סדרות הרכש, קשה להתחרות ב-yes, שמציעה כ-600 סדרות חדשות בכל זמן נתון. לצד הרשימה הזאת, יש ל-yes נכס אחד יקר מפז - יקי ז'ק, אחראי ערוץ הסדרות שהוא אנציקלופדית טלוויזיה מהלכת עם תשוקה לתוכן וטעם משובח. הוא האיש שרואה את כל הפיילוטים העולמיים ומחליט מה יירכש על ידי yes. ז'ק הפך את yes לספקית התוכן המועדפת עבור מי ששמים דגש על טלוויזיה איכותית ולא בהכרח מיינסטרימית, ומעוניינים, לצד "משחקי הכס", לגלות גם יציאות אזוטריות יותר, כמו "סינגלית מילפית" או "אטלנטה" המצוינות. האיכותיות - "אטלנטה" | צילום: mako, יחסי ציבור yes הייתה ספקי התוכן הראשונה בישראל שהחלה לשדר סדרות במקביל לשידורן בארה"ב והייתה המדינה הראשונה בעולם לשדר את "משחקי הכס" במקביל לשידורה ב-HBO לפני חמש שנים. כך גם משודרת שם כיום "ווסטוורלד" של אותה רשת. היום משדרת yes עשרות של סדרות בצמוד לארה"ב, בהן העונה החדשה של "רוזאן", "המתים המהלכים", "הטובות לקרב", "החיים עצמם", "מיליארדים", "האמריקנים", "אטלנטה", "הרצח של ורסאצ'ה" ועוד. אם בעבר yes חלשה על תחום התוכן האיכותי, HOT בהחלט עשו קפיצה משמעותית בתחום בשנים האחרונות כשהבינו שהקהל הישראלי הופך מתוחכם יותר. הם גם מצטיינים בתחום זמני השידור וקרבתם לשידור המקורי בחול - רוב סדרות הרכש משודרות בצמוד לארה"ב (תוך כמה שעות עד כמה ימים מהשידור בחו"ל). סדרות הרכש שעולות בבינג' ב-HOT VOD משודרות לרוב בסמוך לסיום שידורן בחו"ל, כשכל הפרקים זמינים לצפייה. סדרות הרכש המובילות של HOT HBO ו-HOT3 עולות ב-HOT VOD כמעט מיד עם שידורן בחו"ל, ומשודרות בערוץ בשידור חי או כמה שעות לאחר שידורן. גם תכנים חד פעמיים, כמו הסרטים המקוריים וסרטי הדוקו של HBO, עולים ל-HOT VOD למחרת שידורם בארה"ב. הלהיטים - "ווסטוורלד" | צילום: John P. Johnson, באדיבות yes ל-HOT עסקאות רכש עם האולפנים הגדולים בארה"ב ובאירופה, בהם HBO, דיסני-ABC, יוניברסל, סוני, BBC, פוקס, שואוטיים ועוד. רוב סדרות הרכש משודרות בצמוד לארה"ב (בפער של כמה שעות עד כמה ימים). סדרות הרכש שעולות בבינג' ב-HOT VOD משודרות לרוב בסמוך לסיום שידורן בחו"ל, כשכל הפרקים זמינים לצפייה. בין הסדרות המשודרות בצמידות לשידורן בחו"ל תמצאו את "סיפורה של שפחה", "משחקי הכס", "ווסטוורלד", "השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר", "בארי", "סקנדל", "פארגו", "תרגיע", "עמק הסיליקון", "קראשינג", "זמן אמיתי עם ביל מאהר", "סאות'פארק" ועוד. נטפליקס באופן מובנה - "כתום זה השחור החדש" | צילום: באדיבות HOT בסלקום TV ופרטנר TV עדיין מתקשים להתחרות עם עושר התכנים של HOT ו-yes, אבל הן מציעות נכס אחר - גישה קלה לנטפליקס. בסלקום TV, לצד הערוצים הישראליים, תמצאו גם ערוצי ספורט, ערוצי ילדים ותינוקות, נשיונל ג'יאוגרפיק, ערוצי לייפסטייל, ערוצי חדשות בינלאומיים, ערוצי דוקו וערוצים דוברי רוסית. בספריית ה-VOD תמצאו את קטלוג HBO, אלפי שעות של תוכן לילדים, סדרות אנימציה, סדרות מדע וטבע, סדרות ישראליות, דוקו וקלאסיקות עכשוויות כמו כל סרטי "הארי פוטר". סלקום מציעה גם זיכוי חודשי בסך 30 שקלים ללקוחות קיימים של נטפליקס, אחרי שיציגו להם את האישורים המתאימים. פרטנר היא שותפה בישראל של נטפליקס, כך שהיא היחידה שמציעה גישה לספקית התוכן באופן מובנה בשלט ובממיר, והמבצע של חצי שנה בחינם הופך אותה ללא ספק לבחירה המובילה עבור מכורי נטפליקס שמחפשים תוכן נוסף. לפרטנר יש הסכמי תוכן עם אולפנים ורשתות כמו יוניברסל, דיסני, ניקולודיאון, ABC, NBC, Vice, וורנר וערוץ E!. הם גם משקיעים בהפקות מקור של ערוץ הילדים, שחלקן בלעדיות לפרטנר TV ויש להם ערוץ קומי בשם טדי שמפיק השנה יותר מעשרים סדרות חדשות. חלק מסדרות הרכש שזמינות ב-VOD של פרטנר TV זמינות לצפייה בסמוך לשידור בארה"ב. למשל "וויל וגרייס", "קוונטיקו" ו"מר רובוט". מחיר: טלוויזיה בישראל היא לא עניין זול, אבל עם קצת יצירתיות תוכלו להרכיב לעצמכם חבילה משתלמת, בעיקר אם תתקדמו לטלוויזיה אינטרנטית. ב-HOT תיפרדו מ-79 ש"ח עבור התקנה, כשחבילת התוכן הבסיסית תעלה לכם 120 ש"ח בחודש ועבור כל הערוצים כולם תשלמו 208 ש"ח לחודש. בנוסף, תוכלו לבחור גם בנקסט - אפליקציית ספריית סדרות ישראליות עם הפקות המקור של HOT, סדרות וסרטים במחיר של 29 ש"ח לחודש (חודש ראשון בחינם) ואם יש לכם חיבור אינטרנט של לפחות 15 מגה, בנקסט פלוס, טלוויזיה אינטרנטית שדורשת התקנת ממיר שעלותה 49 ש"ח לחודש והמחיר החודשי הוא 99 ש"ח. אם תרצו יותר מממיר אחד, תוסיפו 29 ש"ח מהממיר השני ואילך. בנוסף, הם מציעים את רמי לוי TV במחיר של 89 ש"ח בחודש והתקנה חד פעמית, גם היא ב-49 ש"ח. מה ההבדל בין נקסט פלוס לרמי לוי TV? מבחינת התוכן אין הבדלים כלל, רק עשרה שקלים במחיר. מ-HOT נמסרה לנו התשובה המעורפלת ש"מדיניות השיווק והשירות של השירותים שונים, ולכן גם המחיר", כך שנדמה שמדובר בסך הכל בדרך נוספת לשווק את הטכנולוגיה של נקסט באמצעות השם של רמי לוי שמזוהה עם מחירים נמוכים. ב-yes המחירים נמוכים יותר מאשר ב-HOT, אבל רק במעט. חבילת הבסיס עולה 118.90 ש"ח לחודש, בעוד החבילה שכוללת הכל, שנקראת שם yes Ultimate, עולה 199 ש"ח לחודש. עלות ההתקנה גבוהה יותר - 99 ש"ח. גם שם מציעים שירות טלוויזיה אינטרנטית, שנקרא StingTV, והאני מאמין שלו הוא שתשלמו רק עבור מה שאתם צופים. כלומר, אין חבילת בסיס שהיא חובה והמחיר החודשי נע בין 29 ל-99 ש"ח, כשחבילות ערוצי הסדרות והסרטים של yes עולות 39 ש"ח כל אחת. את ערוץ yes EDGE החדש והמסקרן לא תקבלו שם, אבל מלבדו כל ערוצי התוכן של yes מוצעים ב-StingTV. רק מה שרואים - "משחקי הכס" | צילום: mako, יחסי ציבור ועכשיו למתחרות החדשות יותר בשוק. בסלקום TV עושים לכם חיים פשוטים. המחיר החודשי הוא אחיד - 99 ש"ח לחודש שכוללים את כל מה שיש להם להציע - כ-60 ערוצי תוכן לצד ספריית VOD עשירה. בנוסף, עבור העסוקים והעצלנים, סלקום TV כוללת הקלטה מובנית של כל הערוצים שבוע לאחור וללא תשלום נוסף. בסלקום TV תוכלו לבחור את פלטפורמת הצפייה - באמצעות ממיר HD מסורתי, אפל TV, שיאומי על בסיס אנדרואיד או ישירות מהטלוויזיה החכמה. פרטנר TV מציעה מחיר מודולרי - 69 ש"ח תעלה לכם החבילה הבסיסית שכוללת מעל 40 ערוצים וספריית VOD, כמו גם את הערוצים הישראליים באיכות HD. ערוצי הפרימיום ניתנים כהטבה בחינם עד סוף שנת 2018 ולאחר מכן יעלו 49 ש"ח לחודש, למי שמעוניין להוסיפם כמובן. בנוסף, יש להם דיל עם הספקית החמה בעולם - נטפליקס, ומי שרוכשים מנוי לפרטנר TV יהנו גם ממנוי חינמי לנטפליקס למשך חצי שנה (בשווי 240 ש"ח). אהבנו במיוחד שפרטנר מציעים את ההטבה הזאת גם למי שהצטרף לשירות לפני תחילת המבצע. בנוסף, לפרטנר יש שיתוף פעולה עם אפליקציית התוכן הישראלית לדוברי רוסית KARTINA TV, שמציעה יותר מ-50 ערוצים לינאריים. לקוחות פרטנר TV יכולים להצטרף לשירות בעלות של 49 ש"ח לשנה הראשונה ולאחר מכן העלות היא 99 ש"ח לחודש. שירות לקוחות: אז איך בוחרים? מדובר בנושא רגיש, בוודאי עבור הלקוח הישראלי, ונדמה שהשם הרע שיצא ל-HOT בעבר בכל הנוגע לקושי להתנתק מהם עשה את שלו. כיום אין כל תנאי התחייבות או ביטול ב-HOT, ואותו הדבר ב-yes, סלקום TV ופרטנר TV. לכל אחת מהספקיות ניתן לפנות טלפונית, במייל, בצ'ט, באמצעות הפייסבוק או בהודעת SMS. רק ב-yes מתחייבים על זמן מענה של שירות הלקוחות הטלפוני - 30 שניות. בבדיקה רנדומלית שביצענו חיכינו כדקה וחצי על הקו למענה אנושי, כך שנראה ש-30 שניות היא הבטחה מעט שאפתנית מדי. ובכל זאת, מדובר בזמן המתנה קצר. כשהתקשרנו לשירות הלקוחות של HOT היינו ממוקמים במקום העשירי בתור למענה, כך שוויתרנו על ההמתנה. יש כמובן אופציה להשאיר את מספר הטלפון ולחכות לחזרה של נציג, או לבצע פעולות אישיות פשוטות ישירות דרך הממיר (צפייה בחשבונית, מעבר דירה, הקפאת מנוי ועוד). כל אחת מהספקיות, כולל סלקום ופרטנר, מנסה לשדר זמינות מירבית עבור הלקוח ומעודדת ליצור קשר בדרכים מגוונות, כשאופציית הצ'ט באתר היא הנוחה ביותר עם זמני המענה הקצרים ביותר, בעוד SMS או פנייה במייל יחייבו אתכם לחכות החל מכמה שעות ועד יממה שלמה למענה. אין ספק שמול הלקוח הישראלי עומדות היום הרבה יותר אופציות מאשר בעבר, והתחרות גם הופכת את ההתנתקות מספקיות ומעבר מאחת לשנייה לקלה יותר. הבחירה היא בראש ובראשונה טכנולוגית - במידה ואתם מעוניינים ב-yes או HOT המסורתיות, תהנו מיותר תוכן אבל גם תשלמו מחיר גבוה יותר, והבחירה בין השתיים היא בעיקר אחת של טעם, או הרגל. אם תתקדמו לטלוויזיה אינטרנטית נדמה שסלקום TV היא בחירה טובה יותר עבור משפחות בעוד פרטנר TV היא בחירה מועדפת עבור רווקים או זוגות צעירים, בעיקר בגלל שיתוף הפעולה הקוסם עם נטפליקס. כמו כן, תצטרכו לקחת בחשבון את התמחור המודולרי של פרטנר לעומת המחיר האחיד של סלקום - השורה התחתונה להשוואה תלויה בכמות התוכן שתצרכו דרך פרטנר. {title}





