בסוף השבוע האחרון (שבת וראשון) התקיים בפילדלפיה שבארה"ב רסלמניה 40, אירוע הדגל של ה-WWE (לשעבר WWF), שנפרש על פני שני לילות ובו נכחו יותר מ-145 אלף צופים. כבר עכשיו נחשב האירוע לאחד מאירועי הרסלמניה הטובים אי-פעם, ולכזה שהחזיר צופים שכבר שנים לא רואים WWE.

הרבה מים (ולא מעט רעל) עברו בארגון ההיאבקות הגדול בעולם מאז ימי הזוהר שלו בישראל, אי-אז בשנות ה-90, אז כיכבו על המסך שמות כמו שון מייקלס, ברט הארט, רייזר ראמון ואנדרטייקר (שסיפק הופעת אורח מרגש, אליה נגיע בהמשך).

UNDERTAKER!!!!!!#WrestleMania pic.twitter.com/zUlo3bItZu — WWE (@WWE) April 8, 2024

האירוע המשמעותי ביותר ל-WWE בשנים האחרונות קרה דווקא מאחורי הקלעים, כמה חודשים לפני רסלמניה 40. בינואר נאלץ וינס מקמהון, יו"ר ה-WWE והאיש הכי חזק בענף, לפרוש בעקבות התפוצצות פרשת מין, שבמסגרתה הורה לעובדת בחברה לקיים יחסי מין עם אחד מכוכבי הארגון וגברים נוספים.

את מקומו של מקמהון כמי שמוביל את הארגון תפס פול מייקל לווק המוכר לחובבי היאבקות כטריפל H – אגדת WWE בעצמו וגם חותנו של מקמהון. טריפל H היה מי שהוביל את מה שנקרא "הדרך לרסלמניה" – התקופה שבין הרויאל ראמבל (אחד מארבעת אירועי הדגל של החברה) לרסלמניה – האירוע הגדול מכולם, במה שסומן כתחילתו של עידן חדש בארגון.

מי שליווה את הארגון בתקופה הזו ואחראי במידה רבה להתעניינות מחדש בארגון הוא דוויין "דה רוק" ג'ונסון – אחד מכוכבי הקולנוע הגדולים בעולם, שהתחיל את דרכו ב-WWE. דה רוק היה אמור להיות פייס (הכינוי לבחור הטוב ב-WWE) שיככב בקרב המרכזי מול רומן ריינס, קרוב משפחתו, שהחזיק באליפות 1,316 ימים. אלא שהקהל רצה לראות בקרב על האליפות מישהו אחר – את קודי רודס, הזוכה ברויאל ראמבל, ומילא את הטוויטר ואת האירועים של החברה בקריאות "We Want Cody".

#WeWantCody chants!!! RAHHHH @CodyRhodes pic.twitter.com/Gm4iX9Kwhl — #WeWantCody (@WeWantCody_) April 5, 2024

אם בעידן של מקמהון ה-WWE היו מתעלמים מרצון הקהל, תחת טריפל H בארגון הגיבו מהר מאוד. דה רוק הפך להיל (הבחור הרע בסיפור) והוצמד לריינס כדי להוביל את הערב הראשון של רסלמניה בקרב זוגות מול רודס וסת' רולינס (אחד המתאבקים האהובים בחברה כיום). לילה לאחר מכן ריינס ורודס נפגשו זה עם זה בקרב אחד על אחד על אליפות ה-WWE.

קרב הזוגות היה מרשים מאוד וזכה לתגובות מעולות מהקהל, אך בסופו של דבר הכל התנקז למיין איבנט של הערב השני – בו ריינס וקודי נפגשו לקרב אליפות ה-WWE – במה שכבר הוכתר לאחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה של רסלמניה.

הסיבה היא לא רק הסיפור המעולה שהוביל לקרב, אלא כמה הופעות אורח שפשוט הכניסו את הקהל לטירוף. עם כל הכבוד לדה רוק וג'ון סינה שלקחו חלק בקרב, הופעת האורח המפתיע ביותר וזו שתיזכר יותר מכל היא זו של אנדרטייקר.

למשמע הגונג האייקוני של המתאבק האגדי, שפרש ב-2020 אחרי קריירה מפוארת של 33 שנים, נכנסו המעריצים באצטדיון בפילדלפיה לאקסטזה. טייקר הופיע בפתאומיות אופיינית מאחורי דה רוק, ביצע צ'וקסלאם (מהתרגילים המזוהים ביותר איתו) על הכוכב, ולמעשה עזר לרודס לזכות באליפות ה-WWE ולסיים את כהונת האליפות ההיסטורית של ריינס.

המעריצים כמובן, לא היו יכולים להישאר אדישים להופעת האורח של "הקברן" ולדקות האחרונות של הקרב ההיסטורי. "אלה חמש הדקות הטובות בהיסטוריה של ה-WWE", צייץ גולש אחד ואחר הוסיף בהתרגשות: "אני לא מצליח להתגבר על זה. אין בן אדם אחד שציפה לאנדרטייקר". אותם רגעים היסטוריים הגיעו כבר למיליוני צפיות ברשתות החברתיות של ה-WWE, שעכשיו צריך לנצל את המומנטום כדי להמשיך לחזק את המותג, שנמצא באחד התקופות הרווחיות בהיסטוריה שלו.

The greatest 5 minutes in WWE history. Possibly WrestleMania history. John Cena, Undertaker, Solo Sikoa, Seth Rollins and The Rock #WrestleMania pic.twitter.com/TvQGhNSBN7 — FAR (@FAR5222) April 8, 2024

רו (Raw, אחת מהתוכניות השבועות של ה-WWE) שאחרי רסלמניה נפתח עם טריפל H. הבוס החדש של הארגון זכה לתשואות מהקהל, שהודה לו על בניית אחת מהרסלמניות הגדולות אי-פעם. הוא מצדו הודה לקהל על התמיכה והכריז על פתיחת עידן חדש ב-WWE.

כאמור, העידן החדש הזה של ה-WWE החזיר הרבה חובבי רסלינג כמוני למסך אחרי שנים. בלי הנוכחות הרעילה של מקמהון, עם יו"ר שאשכרה מקשיב לקהל, רוסטר מתאבקים משובח ועסקה עם נטפליקס (שתחל לשדר את אירועי החברה המרכזיים מהשנה הבא) נראה שהעתיד של ה-WWE ורוד. ומי יודע, אולי עם הדחיפה של ענקית הסטרימינג הטירוף של ה-WWE יחזור גם לישראל.