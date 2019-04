פורמולה 1: המרוץ לניצחון - Formula 1: Drive to Survive פרקים: 10

אחת ההפתעות הנעימות של נטפליקס בתקופה האחרונה מגיעה דווקא מעולם מרוצי המכוניות, בסדרה תיעודית שמספקת הצצה נדירה אל אחורי הקלעים של ליגת המרוצים הבכירה בעולם - פורמולה 1. תסמכו עלינו, אפילו נטולי רישיון הנהיגה שביניכם יישאבו מהר מאוד לעולם התחרותי ורווי האדרנלין הזה. יוצרי הסדרה קיבלו גישה חסרת תקדים לכל הקבוצות המתחרות (פרט לשתי המובילות - פרארי ומרצדס), והם חושפים בפנינו את כל התככים, הקשיים וההתרגשות, הכישלונות וההצלחות. זה עולם אמוציונאלי ומרתק של כסף גדול, חלומות גדולים והרבה קנאה, כשלכל פרט מזערי יש חשיבות קריטית - כל פנייה וכל החלפת גלגל, כל עקיפה קטנה וכל בורג רופף. כל פרק בסדרה בוחן את העולם הזה מכיוון אחר ומספר סיפור ספציפי ואנושי שמגיע לשיאו במרוץ מרכזי בסיום הפרק. יוצרי הסדרה דואגים לתווך לנו את התחרות ולהוביל אותנו דרך כל הפיתולים כך שכל מרוץ הופך לסיפור מתח עוצר נשימה וסיומו מספק קתרזיס לדמויות שלמדנו להכיר. בין אם זה ניצחון קטן של נהג ספרדי צעיר על אגדת המרוצים של ספרד פרננדו אלונסו (בקרב על המקום השביעי) או נהג חדש יחסית שמתחיל לסבול מהתקפי חרדה אחרי תאונה קשה במיוחד, לכל מרוץ יש סיפור, ובפורמולה 1: המרוץ לניצחון הוא מסופר בצורה סוחפת, מרתקת ונוגעת ללב. חול טובעני - Quicksand פרקים: 6

אחרי מעשה טבח בתיכון, מהסוג ששומעים עליו לא מעט בחדשות בשנים האחרונות, השוטרים מגיעים לזירה ומוצאים את השורדת היחידה מאיה מגואלת מדם והמומה. למרות שהיא לא זוכרת את פרטי האירוע, היא נעצרת באשמת רצח חבריה, כשבמהלך החקירה היא בעצמה מנסה להבין מה בדיוק קרה שם באותו בוקר רצחני. המותחן השוודי היעיל פורש לפנינו את פרטי האירוע ומה שקדם לו באופן מדוד וחכם, בשילוב עם זיכרונות מהעבר, חקירות בהווה ופלאשבקים מבלבלים מהאירוע עצמו. סיפור הרצח מחזיר אותנו אחורה ואנחנו צוללים לתוך עולם השמועות והמזימות של התיכון, כשבמרכזו מערכת יחסים אינטנסיבית בין מאיה לבין בן זוגה המתעלל סבסטיאן, שחשוד גם הוא ברצח חבריו לפני שנורה בעצמו באותו אירוע. יש מתח, כתיבה חכמה, והשזירה של סיפור החקירה עם מעללי התיכון תזכיר לכם את 13 סיבות - אבל בלי הדידקטיות והקיטש שאפיינו את הלהיט האמריקאי. מועדון הבוסה נובה - Most Beautiful Thing פרקים: 7 בשנות החמישים בברזיל, מריה לואיזה (מאלו), בת עשירים מסאו פאולו עוברת עם בעלה ריו דה ז'ניירו כדי לפתוח שם מסעדה, אך כשהיא מגיעה לשם היא מגלה שבעלה נעלם עם כל הכסף ונטש אותה בשביל אשה אחרת. מאלו אובדת העצות שוקלת לחזור לחיק משפחתה, עד שהיא שומעת במקרה את סגנון המוזיקה החדש שצומח בריו - הבוסה נובה. היא מחליטה לפתוח מועדון מוזיקה במקום המסעדה של בעלה, ומגייסת לשם כך קבוצת חברות שגם הן מאסו בחיים המגבילים שנגזרו עליהן בתור נשים בברזיל הפטריאכלית. לכל מי שמתגעגע לסטייל של מד מן, אבל בגרסה טלנובלית וקלילה יותר יתחבר לדרמה הסקסית והמסוגננת, השמלות מהממות, הצילום יפהפה ולכולם תמיד יש משקה וסיגריה ביד. כמו אחותה הכבדה מד מן, גם פה יש אינספור התייחסויות לגזענות והשוביניזם עמם נאלצות הדמויות להתמודד, וסיפור הקמת המועדון נשזר בעדינות באירועים היסטוריים. מי שנרתע מהתקופתיות והתמות הפמיניסטיות יכול להירגע, זאת לא סדרה שדוחפת את הפוליטיקה שלה בצורה מעיקה, אלא משלבת את הרקע ההיסטורי בתוך עלילה כיפית ואוורירית, עם בגידות, רכילויות, סיפורי אהבה ומלא שיק רטרו ברזילאי. כוכב הלכת המופלא - Our Planet פרקים: 8

בנטפליקס רצו שגם להם תהיה סדרת טבע מרהיבה ומרתקת כמו הקלאסיקות של ה-BBC עולם מופלא והכוכב הכחול, אז מה הם עשו? גייסו את היוצרים של אותן סדרות מופלאות, כולל הקריינות של דייוויד אטנבורו האגדי, והפיקו סדרה חדשה ועתירת משאבים. כמו בסדרות הקודמות, צילומי הטבע באמת בלתי נתפסים ביופיים והטכנולוגיות המתקדמות אפשרו צוות התכנית להגיע הכי עמוק, הכי קרוב, להיכנס לרזולוציות הגבוהות ביותר וללכוד את כל הרגעים שגורמים לנו להתפעם מהמחול הפלאי של הטבע. למרבה הצער, בעוד שטכנולוגיית הצילום הולכת ומשתפרת, הטבע סביבנו הולך ונעלם, והתכנית לא מפסיקה להזכיר לנו את זה ולהזהיר מפני האסון שהאנושות מפילה על כוכב הלכת הקטן שלנו. זה קצת מדכא להיזכר שוב ושוב שכל היופי הזה הולך להיכחד בקרוב, אבל המסרים הסביבתיים לא משתלטים על התכנית, שמבוססת כמו בעבר על אנקדוטות מחיי הטבע, ערוכות בחוכמה ומומחזות בקולו החם של אטנבורו. כל החשודים הרגילים איתנו, מטקס החיזור הפיוטי של טווס הפרא, דרך סיפורה המצמרר הפטרייה שמשתלטת על מוחה של נמלה והופכת אותה לזומבי, ועד להקת דגי מקרל שניצודה על ידי דולפינים במעמקי המים ובמקביל על ידי יסעורים שצוללים מהאוויר, כשכל הלהקות יוצרות יחדיו ריקוד עוצר נשימה. מדובר שוב, כמו בסדרות הקודמות, ביצירת מופת מרהיבה שמזכירה לנו שוב (כי שווה שוב ושוב להזכיר) את יופייה הנשגב של אמא אדמה. ריי רומנו: ממש כאן, מעבר לפינה - Ray Romano: Right Here, Around The Corner מופע סטנדאפ

ריי רומנו, המוכר לכולנו מהסיטקום המצליח כולם אוהבים את ריימונד לא הוציא תחת ידיו ספיישל סטנדאפ כבר 23 שנה, עד שאימפריית הסטנדאפ של נטפליקס גייסה אותו לשורותיה לספיישל חגיגי המורכב משתי הופעות לא ארוכות במועדונים "קומדי סלר" ו"וילג' אנדרגאונד" בניו יורק, המקום שבו החל את הקריירה שלו.השנים שעברו בהחלט נותנות אותותיהן בתוכן המופע, כשריי חוזר לחומרים שהעלו אותו לגדולה עם אנקדוטות והבחנות על חיי נישואים ומשפחה. למרות ההצלחה שחווה בחייו, בסיפוריו הוא אותו לוזר מובס ועייף שכולנו גדלנו לאהוב, זה שאשתו רודה בו, ילדיו מאכזבים אותו ורגעי האבסורד הקטנים של החיים בועטים בו שוב ושוב. אין לו כוח לשטויות האלה ועם הגיל הסנטימנט הזה רק התגבר. זה סטנדאפ קלאסי עם נושאים קלאסיים, בלי פוליטיקה, בלי פילוסופיה, בלי אנטי-קומדיה, בלי מטא-קומדיה ובלי חשיפת היתר שחביבה כל כך על קומיקאים בימינו. במובן הזה הספיישל ממש מרגיש כמו חזרה בזמן, סטנדאפיסט מהוקצע שמכיר את החומרים שלו ויודע להגיש אותם. אין חוכמות, אין טריקים, הכי פשוט שיש ופשוט מצחיק. אתגר בטבע - You vs. Wild פרקים: 8

הסדרה האינטראקטיבית של נטפליקס מזמינה אותנו לשרוד בטבע הפראי עם השורד המפורסם בר גרילס (כן, זה השם שלו). המבנה של הפרקים פשוט: גרילס מונחת באיזה ג'ונגל באמצע שום מקום, עליו להשלים משימה קצרה ובדרך להתגבר על האתגרים שהשטח הפראי מזמן לנו, כמו מאבק בנחשים וזאבים, מציאת מחסה ממזג האוויר הקשה או קפיצת טרזן מעל נקיק תלול. בכל צומת דרכים גרילס שואל אותנו מה לעשות (להילחם בזאב או לברוח), אנחנו מחליטים בלחיצת כפתור והוא מבצע. אם הבחירות שלנו כושלות, הוא מזעיק חילוץ ואנחנו יכולים לחזור אחורה ולתקן את הפעולות. הסדרה מטופשת לחלוטין ומיועדת בעיקר לילדים, אבל כל סטלן עם קצת זמן חופשי יכול ליהנות מהפעילות המשעשעת. אני למשל בחרתי תמיד באופציה הגרועה והמתעללת ביותר, וצחקתי בקול בכל פעם שגרילס המסכן ביצע את פקודותיי באי רצון, "אוקיי, אז החלטת שאני אלחם בזאב... בואו נעשה את זה". הבחירות הגרועות לא גורמות למוות או פציעה קשה אלא לרוב מובילות לאתחול המשימה, אם הכרחתי אותו לאכול ביצים חיות עם הקליפה (בחירה מומלצת בחום), הוא יחטוף בהמשך קלקול קיבה ויזעיק חילוץ. אבל דווקא האופי החינוכי והלא קטלני של התכנית הופך אותו למועמד מושלם לצפייה משותפת עם ילדים (יש גם גרסה מדובבת לטובת הקטנטנים), שיוכלו לנווט איתכם את ההרפתקאות ובדרך ללמוד קצת על הישרדות בטבע. היעלמותה של מדלן מקאן - The Disappearance of Madeleine McCann פרקים: 8

לפני 12 שנה נחטפה מדלן מקאן, ילדה בריטית בת 4, מחדרה בכפר נופש בפורטוגל זמן שהוריה ישבו במסעדה הנמצאת כמה עשרות מטרים מהדירה ששכרו. החטיפה הסעירה את התקשורת באנגליה וברחבי העולם, ולמרות חקירה מקיפה של המשטרה הפורטוגזית (הכושלת והמדליפה) ושל הסקוטלנד יארד, איש לא הצליח לגלות מה עלה בגורלה של מדלן. לאורך השנים עלו כמה חשודים פוטנציאלים, כולל האשמות נגד ההורים עצמם, כשהצהובונים הבריטיים סיקרו את החקירה בפולשנות מחרידה עם פרסומים שקריים וחסרי אחריות. הסדרה התיעודית הארוכה והמקיפה סוקרת את הפרשה באופן דקדקני במיוחד, בלי להשמיט אף פרט או זווית. החשודים הידועים מוצגים ומנוקים לרוב מאשמה, כשלאורך הצפייה אנחנו רואים שוב ושוב איך הסיפור הוצג לנו לאורך השנים בצורה מעוותת וחסרת פרופורציות. למרות שהסדרה לא מסתיימת עם פתרון לתעלומה (כי פתרון כזה טרם התגלה), היא עוקבת אחר כל כיווני החקירה והגורמים המעורבים בפרטנות שתקרוץ לבלשים החובבים שבינינו, מי שלא מכיר את הפרשה לעומקה ייהנה לצלול לתוך הסיפור המסתורי והמטריד שמעסיק את העולם כבר יותר מעשור. מיוחד - Special פרקים: 8

בעולם שבו הטלוויזיה מרחיבה את מגוון הייצוגים האתניים והתרבותיים שהיא מציגה, נראה שנטפליקס מצאו את קלף הזהב של פוליטיקת הזהויות עם מיוחד - קומדיה על גבר הומו שלוקה בשיתוק מוחין (טוב, הוא גבר לבן, אז בכל זאת...). הסיטקום הקצרצר (רבע שעה כל פרק) עוקב אחרי ריאן, היפסטר צעיר וגיי שסובל משיתוק מוחין מתון יחסית. הוא אמנם לא מרותק לכיסא גלגלים אבל הוא צולע ומתקשה לדבר ולהזיז את ידיו בלי להסגיר את מצבו. ריאן, שעדיין חי עם אמו, מתקבל לעבודה באתר אינטרנט טרנדי עם בוסית אכזרית במיוחד, בהתחלה הוא מסתיר את שיתוק המוחין וטוען שנפגע בתאונה, אבל לאט לאט הוא לומד לקבל את עצמו, ואפילו מנסה לראשונה להיכנס לתחום הרומנטי ממנו נמנע בגלל מבוכה מנכותו. עד כה זה נשמע כמו סיוט מילניאלי בלתי נסבל, אבל הסדרה עצמה חמודה ועוקצנית דיו ומצליחה להימנע מדידקטיות ורגשנות. מסוג הקומדיות שאולי לא יגרמו לך לצחוק בקול רם, אבל ישאירו אותך עם חיוך על הפנים. אנושי, מתוק וקצר מספיק עד שלא תרגישו שזה נגמר. פרחים מרים - Bitter Daisies פרקים: 6

נראה שאין דבר שהאנשים הטובים בנטפליקס אוהבים יותר מאשר להביא לנו סדרות בלשיות מבערך כל מדינה על הגלובוס. אחרי גרמניה, פינלנד, שוודיה, אוסטרליה, צרפת ובלגיה, הגיעה גם תורה של הטלוויזיה הספרדית לשלוח את הנציגה שלה בסוגת "מי הרוצח?" עם פרחים מרים החביבה. מדובר בסדרה בלשית קלאסית לחלוטין, על גבול הבנאלית. היא מתחילה כמו רבות מסוגה בהיעלמותה של נערה צעירה, וחוקרת מיוחדת קשוחה עם טראומות בעברה מגיעה לאזור הכפרי לחקור את ההיעלמות. החוקרת מלאת התושייה צריכה להתגבר על החדשנות של המקומיים ולחשוף את סודותיהם לאט לאט, כשהיא צוללת לתוך עולם אפל של סוטים קריפיים, קטינות בזנות, מסיבות סקס ותככים משפחתיים. זאת לא סדרה שמחדשת דבר, וכמו רבות היא לעיתים נוגעת באבסורד עם התרחישים הסיוטיים והטוויסטים המוגזמים, אבל היא עשויה במיומנות, נראית ומשוחקת טוב, מותחת למדי ונעימה לצפייה. אחרי כל הניבים הנורדיים הקשים שחובבי הז'אנר צריכים לסבול, השפה הספרדית ערבה לאוזן, השחקנים יפים והעלילה יעילה ולא מסובכת מדי - כל מה שצריך בשביל מיני-בינג' קליל ונחמד.





