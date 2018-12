ארץ נהדרת - עונה 16 איפה: קשת 12 גולד סיטי איפה: קשת 12 השמועות מספרות שהריאליטי העתידני החדש של קשת יעלה במהלך החורף, ויצולם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע במשך מספר חודשים, בהנחיית ארז טל וקורין גדעון. Sex Education איפה: נטפליקס, 11 בינואר

אפשר להבין די הרבה על הסדרה הזאת רק מהשם שלה. מדובר בדרמה קומית בריטית חדשה בה אסא באטרפילד (המשחק של אנדר) מגלם תיכוניסט בתול ומאותגר חברתית בשם אוטיס, שאמו (ג'יליאן אנדרסון) היא יועצת מינית חריפה ופרובוקטיבית. אוטיס מחליט לתרום מהידע שרכש בבית לטובת חבריו המאותגרים הורמונלית, ופותח קליניקה מחתרתית לייעוץ מיני בתיכון בו הוא לומד. The Passage איפה: פוקס, 14 בינואר. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל

דרמת מתח ומסתורין חדשה בהפקת רידלי סקוט (הנוסע השמיני, בלייד ראנר) שמבוססת על רומן מצליח באותו השם. מארק פול-גוסלאר (לנצח זאק מהצלצול הגואל) מככב כבלש שמנסה להציל ילדה יתומה מניסוי מפוקפק של ממשלת ארצות הברית. הניסוי לוקח נידונים למוות והופך אותם לערפדים צמאי דם במטרה להציל את האנושות. לפי הטריילר מדובר במקרה קלאסי של קלאס או קרקס. בלש אמיתי - עונה 3 איפה: yes, סלקום tv ו-הוט, 14 בינואר

אנתולוגיית הפשע האפלה שיצר ניק פיזולוטו לרשת HBO חוזרת לחיינו בעונה חדשה, ארבע שנים אחרי שהסתיימה העונה השנייה שכמעט חתמה את גורלה. בעונה השלישית מככב מהרשלה עלי, זוכה האוסקר על הסרט אור ירח, שמגלם בלש ממדינת ארקנסו, שיחד עם שותפו (סטיבן דורף) חוקר פשע מחריד הקשור בשני ילדים נעדרים. כמיטב המסורת של בלש אמיתי, המקרה נפרש על פני שלוש תקופות זמן שונות בהן אנחנו רואים איך כל המעורבים בפרשה הולכים ומאבדים את שפיותם. רוזוול, ניו מקסיקו איפה: CW. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל

רוזוול: ניו מקסיקו היא ריבוט לסדרת הנעורים העל-טבעית רוזוול שחיממה לבבות בתחילת שנות האלפיים. ג'נין מייסון מגלמת צעירה בת למהגרים לא חוקיים שמתגוררת בעיר רוזוול, ומגלה שאהובה (ניית'ן פרסונס) הוא בן לחייזרים שמסתיר כוחות על-טבעיים. כרמן סאן דייגו איפה: נטפליקס, 18 בינואר

אחת מסדרות הילדים האהובות ביותר זוכה לריבוט ובית חדש בענקית הסטרימינג. ג'ינה רודריגז (ג'יין הבתולה) נותנת את קולה לשודדת הבינלאומית שמבצעת פשעים מתוחכמים בעודה מתהלכת על עקבי סטילטו כאילו מדובר באדידס. Black Monday איפה: שואוטיים, 20 בינואר. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל

סת' רוגן אחראי להפקה של הקומדיה השחורה הזאת, על קבוצת פושעים בשנת 1987 שמחליטה להשתלט על וול סטריט בעקבות נפילת המניות המפורסמת ההיא, שהשאירה מיליוני אמריקנים ללא גרוש. דון צ'ידל, רג'ינה הול ואנרדו ראנלס מככבים בתפקידים הראשיים. מועדון האקסיות (First Wives Club) איפה: BET. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל

הקומדיה הקולנועית מהניינטיז בכיכובן של בט מידלר, דיאן קיטון, גולדי הון ושרה ג'סיקה זוכה לעיבוד טלוויזיוני שיעלה בערוץ BET הפונה לקהילה האפרו-אמריקנית. בהתאם לכך, הקאסט הכל כך לבן הופך עורו, ואל נעליהן של כוכבות הסרט המקורי יכנסו ריאן מישל ביית', מישל בוטיו והזמרת ג'יל סקוט, שמגלמות נשים שמקימות מועדון קרוב שנועד לעודד אותן לאחר התפרקות נישואיהן. בתכנית: הרבה נקמה וצעקות "יו גו גירל". I Am The Night איפה: טיאנטי, 8 בינואר. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל.

פטי ג'נקינס וכריס פיין, הקולגות של גל גדות מסדרת סרטי וונדר וומן, משתפים פעולה בפרויקט חדש שלא כולל את גדות עצמה, וחבל. I Am The Night היא סדרת מתח בשישה חלקים בכיכובה של אינדיה אייסלי שמגלמת את פאונה הודל, צעירה שנמסרה לאימוץ וגדלה אצל אישה שחורה שאמהּ פגשה בקזינו, בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת. כאשר היא מגיעה לגיל ההתבגרות, הודל מתחילה להתחקות אחרי עברה של אמה הביולוגית באמצעות עיתונאי (פיין) בסיפור שמתחבר בדרך לא דרך לרוצח "הדליה השחורה" שהטיל אימה על לוס אנג'לס בסוף שנות הארבעים. Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes איפה: נטפליקס, 24 בינואר

דוקו פשע חדש בארבעה חלקים, שמביא למסך שיחות עם אחד הרוצחים הסדרתיים הכי נוראיים בתולדות ארצות הברית - טד בנדי. בנדי, הצליח לאנוס ולרצוח יותר מ-30 נשים לפני שנתפס בשנת 1978, והשיחות איתו נעות בין מחשבותיו על ג'ק המרטש ועד המצב הגיאו-פוליטי בארצות הברית ברוד סיטי - עונה 5 ואחרונה איפה: 24 בינואר ב-Comedy Central ארצות הברית, ובהמשך השנה גם בהוט. ברוקלין תשע תשע - עונה 6 איפה: 13 בינואר ב-NBC בארצות הברית, בהמשך השנה גם בהוט. מגן דוד דרום איפה: הערוץ המאוחד רשת ועשר

אחרי שקיבלנו באמבולנס את שגרת יומם הסיזיפית והמורכבת של צוותי החובשים והפרמדיקים של מגן דוד אדום, הסדרה המוקומנטרית החדשה מגן דוד דרום תנסה להציג בפנינו זווית קלילה יותר. מגן דוד דרום נפגוש צוות של אנשי רפואה חסרי רסן, בעייתיים ולא מיושבים בדעתם. בהתאם ליכולותיהם והתנהגותם השנויה במחלוקת, צוות החובשים מטפל באחד האזורים הכי משעממים בישראל - ים המלח. בולענים, מחלות עור, תיירים מיובשים, שיעמום אינסופי ומועצה אזורית מושחתת הם עניין שבשגרה עבור הצוות. כשהם מקבלים הודעה על כך שתחנת ההצלה שלהם עומדת להיסגר, הם מחליטים להיסגר על עצמם ולעשות עבודה טובה שתציל את העבודה שהם כל כך שונאים. בתפקידים הראשיים תמצאו שורה של שחקנים קומיים לא לגמרי מוכרים כמו רוברט הניג, ישראל פיטרמן, שלומי טפיארו, מוריה בן הרוש, איתמר דוידוב, גיא גורביץ, יעל טל ועוד. אקדמיית המטריה איפה: 15 בפברואר, נטפליקס

אחרי שביטלו לאחרונה את רוב הסדרות המבוססות על עולם הקומיקס של מארוול, בנטפליקס מתחילים מחדש עם סדרת גיבורי העל המדוברת אקדמיית המטריה. ביום אחד בשנת 1989 נולדים ללא הסבר 43 תינוקות לנשים שלא היו בהריון לפני אותו יום. שבעה מאותם תינוקות מאומצים על ידי תעשיין מיליארדר ומסתורי, שמקים את אקדמיית המטריה ומאמן את ילדיו להציל את העולם. שנים מאוחר יותר, הילדים מפוזרים להם ברחבי העולם ומתאחדים רק כדי לפתור את התעלומה סביב מותו של אביהם המאמץ. אלן פייג', טום הופר, מרי ג'יי בלייג' ועוד מככבים באחד ההימורים הגדולים של נטפליקס לשנה הבאה. Mindhunter - עונה 2 איפה: נטפליקס, תאריך סופי לעלייתה טרם נחשף. ג'יין הבתולה - עונה חמישית (ואחרונה) איפה: yes, ומאוחר יותר גם בנטפליקס. תאריך סופי לעלייתה טרם נחשף. פאנץ' איפה: yes

כל ילידי שנות האלפיים עומדים לגלות שבשנות ה-90 לא היה פה בהכרח שמח, אבל מצחיק בטוח שהיה. הדרמה הקומית החדשה, פאנץ', שיצר יואב גרוס, מתארת את פריחתה של סצנת הסטנד-אפ הישראלי בשנות ה-90. השילוב בין דרמה תקופתית לסטנד אפ אולי נשמע קצת מוזר אבל לצד הפאנצ'ים המהירים על הבמה, הסדרה מתארת עולם מורכב וקשה של כסף גדול ופרסום פתאומי, שפרץ כמו הר געש עם עלייתו של ערוץ 2 הניסיוני. במרכז הסדרה נמצא סיפור משפחתי על אב (צחי גראד) ובנו (מאור שוויצר). האב הוא גורו סטנדאפ קפריזי ונערץ ששונא את המיינסטרים ובז לטלוויזיה. את רוב זמנו וכספו הוא השקיע בגידול אמנים במקום בגידול בנו. הבן שעזב עם אמו לאמריקה, פוגש את אביו כשהווא מגיע לקבור את אביו המאמץ בישראל. הבן מתחבר למועדון הסטנד אפ המשפחתי "פאנץ'" וכל האקשן סביבו, מחליט להישאר בארץ לבקשת אביו, ומשתוקק להרים את העסק למחוזות חדשים. הכל מחריף כאשר בסמוך אליהם נפתח מועדון מתחרה: "מועדון השוקן", שנבנה ברוח מועדוני הסטנד אפ העדכניים ביותר בניו-יורק ומאיים על מועדון "פאנץ'" שמתנהל מתוך פיצרייה קטנה. הקאסט המרשים מורכב מפרצופים מוכרים רבים בהם רון שחר, נווה צור, איתי זבולון, גיל קופטש ונועם לוגסי. The Hills: New Beginnings איפה: MTV ארה"ב. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל.

גל הריבוטים לא פוסח גם על סדרות הריאליטי של רשת MTV שמחליטה להחזיר את הוליווד הילס לסיבוב נוסף תחת הטייטל "התחלות חדשות". בדומה למותג עקרות בית אמיתיות גם הסדרה הזו עוסקת בקבוצה של א(נ)שים המתגוררים במקום אחד - גבעות הוליווד העשירות, שמרכזות אליהן את כל הוואנאביז מרחבי אמריקה והעולם כולו. אל היידי מונטג, אודרינה פרטריג', וויטני פורט ושאר כוכבות העונות הקודמות תצטרף הפעם גם מישה ברטון (ה-O.C) על תקן… טוב, על תקן משהו. אלים אמריקאים - עונה 2 איפה: 10 במרץ, STARZ. העונה הראשונה זמינה בישראל באמזון פריים, כך שניתן לנחש שגם העונה השנייה תהיה זמינה לצפייה. נחמה איפה: הוט

הדרמה הקומית החדשה של רשף לוי נוגעת באחד הפחדים העמוקים והאפלים ביותר של כל אבא ובעל - להתאלמן ולגדל לבד את הילדים. במקרה של לוי - מדובר בהרבה מאוד ילדים. נחמה מתחילה כאשר אשתו של גיא, נחמה, מי שביד רמה מנהלת את הבית, נהרגת בתאונה טראגית. רעידת האדמה הזו מותירה אותו כאב יחידני לחמישה ילדים אותם הוא צריך לפרנס, או לפחות להבדיל ביניהם. הטרגדיה שולחת את גיא לרדוף אחר חלום ישן, לעזוב את עבודתו הבטוחה ולכבוש את עולם הסטנדאפ (טרנד, שימו לב) שזנח לפני 20 שנה. בזמן שגיא זורק לפח את הנוחות, הכסף והאחריות - מי שנדרש להתערב ולתמוך בו הוא אחיו השוטר אורן (שלום מיכאלשווילי). רשף לוי עבד על הסדרה יחד עם תומר שני, מי שביים את העונה הראשונה של איש חשוב מאוד. משתתפים בסדרה ערן זרחוביץ, לירון וייסמן, יובל שרף ואלמה דישי. אוטופיה

איפה: אמזון פריים

עיבוד אמריקאי לסדרה הבריטית המצוינת באותו השם, שמיועד לשידור בשירות הסטרימינג של אמזון בהמשך השנה. קבוצה קטנה של אנשים מוצאת במקרה את כתב היד לחלק ההמשך של רומן גרפי בשם "ניסויי אוטופיה", רומן שהצליח לחזות את האסונות הגדולים ביותר שקרו במאה האחרונה. קבוצה של פושעים המכונה "הרשת" מחליטה לרדוף אחריהם במטרה להשיג את כתב היד. What We Do in the Shadows



איפה: FX, לא ידוע עדיין אם ומתי תשודר בישראל.

קומדיית הקאלט משנת 2014 על שלושה ערפדים שחיים כשותפים לדירה בניו יורק במשך מאות שנים זוכה לעיבוד טלוויזיוני ברשת FX. ג'מיין קלמנט (טיסת הקונקורד) וטייקה וואייטיטי (תור: ראגנארוק) הניו-זילנדים שיצרו את סרט המקור יפיקו גם את הסדרה. לוהאן ביץ' קלאב איפה: MTV

לינדזי לוהאן היא כבר מזמן לא שחקנית, זמרת או דוגמנית, היא בעיקר האז-בין מנומשת שמבלה את זמנה במועדון טראשי במיוחד שבבעלותה, ונמצא באחד מאיי יוון. ב-MTV החליטו לעשות עימה חסד ולתעד את חייה החדשים. אנחנו מצפים להרבה מאוד ערבים שיכורים ולכלוכים על כוכבות הוליווד. הרומן - עונה 5 (ואחרונה) איפה: הוט המירוץ לדראג של רופול - עונה 11 איפה: yes חתונה ממבט ראשון - עונה 2 איפה: קשת 12 שטוקהולם איפה: קשת 12 (הופקה בשיתוף כאן 11) משיח

איפה: קשת 12 (הופקה בשיתוף סלקום tv)

Ratched איפה: נטפליקס

הסדרה הראשונה מבין ערימת הסדרות שיצור ריאן מרפי לנטפליקס במסגרת ההסכם שלהם, מתוארת כסיפור סטייל חניבעל לקטר על האחות ראצ'ד. ראצ'ד, אותה תגלם שרה פולסון האהובה, מתחילה את הסדרה כאחות אמפתית במערכת בריאות הנפש האמריקאית של סוף שנות הארבעים, שהולכת ומאבדת את שפיותה תוך כדי הפיכתה לרוצחת סדרתית. הסדרה הוזמנה כבר לשתי עונות ואמורה להיות אחת מסדרות הדגל של נטפליקס בשנה הבאה. בת אל הבתולה איפה: הוט

הגרסה העברית הכל כך מצופה לקומדיה האמריקאית המצליחה ג'יין הבתולה (שמשודרת בארץ ב-yes). בת אל הבתולה מתוארת כדרמה קומית קאמפית על חייה של בת אל בת ה-23 (משי קליינשטיין), צעירה שמרנית, קפדנית ובעיקר בתולה, שנכנסת להריון כתוצאה מביקור שגרתי אצל הגינקולוגית. הגינקולוגית המפוזרת מפרה את בת אל בטעות והיא, כבחורה מאמינה, לא מעוניינת בהפלה. ההריון של בת אל יוצר שרשרת של טעויות ובמרכזם משולש אהבה ביזארי בין בת אל, בן זוגה השוטר מיכאל וגברי, איש עסקים קריזיונר והאבא הביולוגי של התינוק שבבטנה. כדי שלא ישעמם, הוסיפו היוצרים גם עלילות רצח, שקרים ומזימות. מדובר בפיוז'ן מוחלט בין קומדיה פסיכית לטלנובלה ים תיכונית. עלילת בת אל הבתולה מתרחשת בעיר הנמל השוקקת אשדוד, וחוץ מקליינשטיין ישתתפו גם דניאל גל, מאור שוויצר, יובל סגל כזמר מזרחי (!), רובי פורת שובל, תום גרציאני ועוד.

איפה: Hulu (עדיין לא ידוע אם ומתי תשודר בישראל)

הסיפור המדהים של דידי בלאנצ'ארד וביתה, ג'יפסי רוז, כבר הפך לסרט תיעודי עוצר נשימה בשם אמא נרצחה לי (שודר בישראל בערוץ יס דוקו) ועכשיו הוא הופך לאחת הסדרות המצופות של השנה הבאה. ג'יפסי רוז נחשבה על ידי כל תושבי העיירה לילדה מסכנה שנולדה עם אינספור מחלות חשוכות מרפא שריתקו אותה לכיסא גלגלים וטופלה במסירות מוחלטת על ידי אימה טובת הלב. יום אחד האם נרצחת באכזריות וביתה - הנכה לחלוטין - נעלמת מהבית כאשר כיסא הגלגלים המשוכלל נשאר מאחור. מי שיגלמו את האם והבת הן פטרישה ארקט וג'ואי קינג, שאף גילחה את ראשה לטובת התפקיד. הנוכלות איפה: yes

למרות שאין לו אפילו תאריך עלייה, הפרויקט החדש של אילן פלד ויעל פוליאקוב נכנס בקלות לרשימת הסדרות שאנחנו הכי מצפים להן השנה. נכון, כל מה שקיבלנו ממנה עד עכשיו הוא קליפ קצר ומופרע (ברור שמופרע) של האחיות המיתולוגיות מירי ותקווה, מי שאחראיות ללהיט "חתולה שחורה" (ומיוחמת), אבל כבר די ברור שמדובר בלהיט. בפעם האחרונה שהתעדכנו, מירי פסקל (פלד) איבדה את כל מה שהיה לה: הכסף, הבית ומעט החברים בהם היא לא התעללה. כעת היא מתחילה פרק ג' בחייה כשהיא עוברת לאילת, שם היא מתחילה לבנות הכל מחדש תוך כדי מעבר בין עבודות שונות (לא, היא כבר לא פקחית חניה). הסיבה לכך שמירי איבדה את הכל היא אחותה תקווה (פוליאקוב), שנכנסה לכלא לתקופה בת 5 שנים, לא לפני שהפילה על מירי את כל החובות, ההוצאות ועורכי הדין שטיפלו במעשי הנוכלות שלה - עד שלא נשאר שקל. כשתקווה משתחררת עם מסמך מפליל ששווה הרבה כסף - שתי האחיות מתכננות לעשות את הקופה הגדולה של חייהן. משחקי הכס - עונה 8 (ואחרונה)



איפה: הוט, yes וסלקום tv האקסית המטורפת - עונה 4 (ואחרונה) איפה: yes שקרים קטנים גדולים - עונה 2 איפה: הוט, yes וסלקום tv הכתר - עונה 3



איפה: נטפליקס ויפ - עונה 7 (ואחרונה) איפה: הוט, yes וסלקום tv לעבור את הלילה איפה: yes

דרמה קומית חדשה בכיכובם של שי גולדשטיין ולאה לב שמזכירה את חייהם האמיתיים כצמד שמגיש תכנית רדיו משותפת. גולדשטיין מגלם את תמיר בן טוב - שדרן ותיק ומצליח, שחייו מתנהלים בנוחות משעממת עד מותה הטרגי של אשתו. אם זה לא מספיק, תכנית הבוקר אותה הוא מגיש מתדרדרת בנתוני הרייטינג, מה שרק מוסיף על הדיכאון שלו. מנהלי התחנה מחליטים להעביר אותו להגיש תכנית לילה שמתאימה יותר למצב רוחו העגמומי ומצוותים אליו את השדרנית הצעירה נטע ליברמן (לאה לב). השוני בין השדר הוותיק והדיכאוני לצעירה האנרגטית דווקא מקרב ביניהם והם הופכים לחברי נפש. שקרניות קטנות: הפרפקציוניסטיות איפה: freeform, עדיין לא ידוע אם ומתי תשודר בישראל.

שקרניות קטנות (Pretty Little Liars) שהסתיימה בשנה שעברה, הייתה סדרה קטנה שהפכה בשקט בשקט לגילטי פלז'ר קשה עבור לא מעט חובבי סדרות איכות. אותם מיליונים שצפו בה במשך שנים וניסו להעלות תאוריות שונות ומשונות לגבי זהותו של A, מי שהפכ/ה את חייהן של בנות החבורה לסיוט, ישמחו לדעת שממש בקרוב תעלה סדרת הבת של הסדרה הממכרת. שקרניות: הפרפקציוניסטיות מבוססת גם היא על ספר נעורים מאת שרה שפרד, והיא מתרחשת בבייקון הייטס - מקום בו הכל נראה מושלם כלפי חוץ אך הלחץ לשמור על חיים נכונים ופוטוגניים מוביל לרצח הראשון בעיירה. חלק נכבד מהדמויות שהופיעו בשקרניות קטנות ישובו גם לסדרה החדשה, ובראשן סשה פיטרס כאליסון דילורנטיס. אזור הדמדומים איפה: שירות הסטרימינג של CBS

הרבה לפני שמישהו בכלל חשב על אנתולוגיות אימה כמו אימה אמריקאית של ריאן מרפי או קאסטל רוק על פי ספריו של סטיבן קינג, הייתה זאת אזור הדמדומים שהפחידה מיליונים. כבר בשנות השישים היא הציגה סיפורים מטורפים שמשלבים בין פנטזיה, מציאות והרבה מוסר צדקני. כדי להחזיר אותה לתחייה, נבחר ג'ורדן פיל (תברח) לעמוד מאחורי הקלעים, ולהכניס קצת גרוב למוצר שיוליד דור חדש של ילדים מפוחדים. המכשף איפה: נטפליקס

הנרי קאוויל פושט את המדים הכחולים של סופרמן ועובר מעולם גיבורי העל לעולם הפנטזיה, בסדרה שמבוססת על משחק מחשב מצליח באותו השם. קוויל מגלם צייד מפלצות בשם ג'רלט מריביה, שלא מוצא את מקומו בעולם בו בני האדם הפכו למסוכנים יותר מכל יצור מרובה שיניים. יחד עם קוסמת רבת עוצמה ונסיכה צעירה, הוא יוצא למסע... שעליו נדע יותר פרטים כשנצפה. Untitled Morning Show איפה: שירות הסטרימינג של אפל

הרבה ציפיות מוטלות על סדרת הדגל הראשונה בשירות הסטרימינג החדש של אפל. הדרמה הקומית החדשה צפויה להיות מעין ויפ שתעסוק בעולם תכניות הבוקר, ובהתאם לציפיות גייסה גם שתי כוכבות על: ג'ניפר אניסטון וריס ווית'רספון. בפועל, מעט מאוד ידוע על הסדרה החדשה אבל מקורות מתוך אפל מוסרים כי מדובר בשילוב בין שיח ברנז'אי לסוגיות מז'אנר ה#metoo. צ'רנוביל איפה: HBO (הסדרות של HBO משודרות בישראל ב-yes, הוט וסלקום tv)

קופרודוקציה אמריקאית-בריטית שמספרת על האסון הגדול ביותר בתולדות ברית המועצות. באפריל 1986, פיצוץ באתר הגרעין צ'רנוביל הוביל לאסון סביבתי שהחריב אזור מחייה שלם ופגע בחייהם של מיליוני בני אדם. סטאלן סקארסגארד ואמילי ווטסון יככבו. סיפורה של שפחה - עונה 3 איפה: הוט צילום: באדיבות HOT 13 סיבות - עונה 3 איפה: נטפליקס נינג'ה ישראל - עונה 2 איפה: קשת 12 מאסטר שף - עונה 8 איפה: קשת 12 Good omens איפה: אמזון פריים

ניל גיימן הוא אחד מסופרי הפנטזיה החדים והמקוריים שחיים היום, ואחרי ההצלחה של אלים אמריקאים - העיבוד הטלוויזיוני לספרו שעלה ברשת STARZ - בשירות הוידיאו של אמזון החליטו להביא למסך גם את בשורות טובות (Good Omens). בסדרה, אותה כתב גיימן יחד עם טרי פראצ'ט, מככבים דיוויד טננט ומייקל שין כשטן ומלאך שנידונו לחיים על פני כדור הארץ ומנסים למנוע את יום הדין כי בסך הכל מאוד נחמד להם פה. צפו ללהיט למביני עניין. GLOW - עונה 3 איפה: נטפליקס The Undoing איפה: HBO (הסדרות של HBO משודרות בישראל בהוט, yes ובסלקום tv)

חוץ משקרים קטנים גדולים שתחזור מוקדם יותר השנה, שנת 2019 כוללת פרויקט מסקרן נוסף של ניקול קידמן ל-HBO: סדרה המבוססת על הספר "היית צריכה לדעת" מאת ג'ין האנף קורליץ, בה היא מגלמת מטפלת מצליחה שחיה חיים מושלמים ועומדת להוציא את ספרה הראשון, אך רגע לפני שזה קורה היא נאלצת להתמודד במקביל עם מוות אכזרי, בעל נעדר ושורה של תגליות מטלטלות. מלבד קידמן, שגם תפיק את הסדרה, יככב גם יו גרנט. הפוליטיקאי איפה: נטפליקס

סדרת נוספת של ריאן מרפי לנטפליקס. הפעם מדובר באנתולוגיה חדשה בכיכובו של בן פלאט (Dear Evan Hansen), שתגולל את סיפורו של פוליטיקאי צעיר ומושחת, כשכל עונה תעסוק בקמפיין פוליטי אחר בו הוא מתמודד. חוץ מפלאט לוהקו לסדרה דילן מקרדמוט, ג'נוארי ג'ונס וג'סיקה לאנג. אגב, שמועות גרסו כי ברברה סטרייסנד גם תככב בסדרה - אך התפקיד המיועד ניתן בסופו של דבר ללאנג. פארגו - עונה 4 איפה: FX (העונות הקודמות שודרו בהוט ובסלקום tv) תאג"ד - עונה 2 איפה: yes משוגעים איפה: הוט

ליאור דיין כבר עשה את מחוברים בהוט, פעם בחיים ב-yes ותכנית ראיונות בהובלתו - ועכשיו הגיע הזמן לדרמה ראשונה פרי עטו. את משוגעים הוא יצר יחד עם אסף קורמן (במאי הסרט את לי לילה הנהדר), סדרה העוסקת בשייכות - או יותר נכון חוסר שייכות - שאדם חש בתוך חייו. במרכז העלילה נעם אשכנזי, מאובחן בהפרעת אישיות גבולית בעלת מאפיינים פארנואידים. נעה מנסה להרגיש שייך בתוך עולמו הפרטי אבל לא באמת מצליח. במציאות האלטרנטיבית של מחלקה ג', הוא דווקא עושה עבודה טובה יותר בחיבור ל"משוגעים" כמותו. דברים מוזרים - עונה 3 איפה: נטפליקס אוזרק - עונה 3 איפה: נטפליקס הנחלה איפה: קשת 12 קומדיה חדשה בכיכובם של שלמה בראבא, שני כהן, נלי תגר ומשה אשכנזי. אריק הוא ממייסדי מושב "מעלה השלושה" בגליל, חקלאי, עובד אדמה שמגדל את האבוקדו שכולנו אוכלים. החלום הציוני בהתגלמותו. אלא שהיום, החלום הזה נראה יותר כמו סיוט - החקלאות מייצרת לאריק בעיקר חובות כבדים לבנקים, וגם שלושת ילדיו הבוגרים שניסו לצאת מהמושב, גילו מהר מאוד שקר שם בחוץ, וחזרו, מסיבות כלכליות, לגור בבית או בחצר של אבא במושב. צומת מילר - עונה 3 איפה: קשת 12 להיות איתה - עונה 3 השומרים (Watchmen) איפה: HBO (הסדרות של HBO משודרות בישראל בהוט, yes וסלקום tv)

ברשת HBO כנראה לא בונים על כך שווסטוורלד תמשיך את ההצלחה של משחקי הכס, ולכן הם כבר מכינים תכנית מגירה בדמות עיבוד טלוויזיוני להשומרים. הרומן הגרפי המהולל שכבר עובד לסרט מוצלח למדי בשנת 2009, יזכה לטיפולו המסור של דיימון לינדלוף (הנותרים, אבודים) שיביא את הגרסה שלו ליקום אלטרנטיבי בו אנשים בעלי כוחות-על הם חלק מחיי היומיום. רג'ינה קינג, ג'רמי איירונס, דון ג'ונסון וטים בלייק נלסון כבר לוהקו לסדרה שצפויה לעלות בסתיו הבא. The Spy איפה: נטפליקס

גידי רף וסשה ברון כהן משלבים כוחות במה שוודאי יהפוך לשיחת היום בישראל: סיפור חייו של המרגל הישראלי אלי כהן, שהצליח להסתנן לצמרת השלטון הסורי אך בסופו של דבר נתפס והוצא להורג בתלייה. דדווד (הסרט) איפה: HBO (הסדרות של HBO משודרות בישראל בהוט, yes וסלקום tv) מלכוד 22 איפה: הולו

הרומן הקלאסי של ג'וזף הלר זוכה למיני סדרה מסקרנת בקופרודוקציה אמריקאית-בריטית-איטלקית. המיני-סדרה נצמדת לספר ומתארת את קורותיו של קצין אמריקאי בשם ג'ון יוסאריאן, שמשמש כמטיל פצצות בחיל האוויר האמריקני. יוסאריאן משרת בטייסת שמוצבת באי פיאנוזה בים הטירני בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא לא מסתדר עם הצבא ולא מבין למה אלפי אנשים שהוא לא פגש מעולם מעוניינים להרוג אותו. יש לו בעיה עמוקה עם הקונספט הצבאי, ממנו הוא מעוניין להשתחרר ולחזור אל החיים האזרחיים. מה שמפריד בינו ובין השחרור המיוחל הוא "מלכוד 22" - סעיף קטן ומעצבן שקובע שכל חייל שרוצה להשתחרר מהצבא בסעיף של אי שפיות צריך למלא טופס בקשה מיוחד בו הוא חותם על כך שהוא שפוי בעת חתימה על המסמך. מדובר בניסיון אמיץ להביא למסך הקטן את אחת היצירות הספרותיות הקאנוניות ביותר של המאה ה-20, כזאת שלא איבדה דבר מההומור הייחודי שלה מאז התפרסמה לראשונה (בשנת 1961). אם זה לא מספיק, אז ג'ורג' קלוני מפיק, מביים ומשחק בה. בתפקיד הראשי של יוסאריאן תמצאו את כריסטופר אבוט, מי ששיחק את החבר הראשון של מארני, צ'ארלי, בסדרה בנות ובשנה שעברה כיכב בהחוטאת לצד ג'סיקה ביל. חוץ מקלוני ואבוט ישחקו בסדרה גם קייל צ'נדלר (אורות ליל שישי) יו לורי (האוס, ויפ) והבריטי בעל השורשים הישראלים רפי גברון. הומלנד - עונה 8 (ואחרונה) איפה: yes אופוריה איפה: HBO (הסדרות של HBO משודרות בישראל בהוט, yes וסלקום tv)

הגרסה האמריקאית לדרמת הנעורים הישראלית שנוצרה על ידי רון לשם, דפנה לוין וטמירה ירדני. בדומה לגרסה הישראלית, גם אופוריה האמריקאית עוסקת בקבוצה של נערים מתבגרים שמתמודדים עם אלימות, אהבות, סמים וסקס. בין השמות שכבר לוהקו לפרויקט אפשר למצוא את זאנדיה, אלגי סמית', אריק דיין ואי אפשר לשכוח את דרייק שישמש כאחד ממפיקי הסדרה. what/if איפה: נטפליקס

מייק קלי (נקמה) יצר את הסדרה החדשה של נטפליקס בה מככבת רנה זלווגר בתפקיד טלוויזיוני ראשון. כל עונה של מה/אם תעסוק בסיפור אחר שקשור באנשים רגילים בסיטואציות לא שגרתיות. העונה הראשונה צפויה לעסוק בשני זוגות טריים שמקבלים הצעה כספית מאישה רבת עוצמה שעשויה לשנות את חייהם. כפי שכבר הבנתם גם כאן מדובר באנתולוגיה - הטרנד שימשיך ללוות אותנו גם בשנה הבאה. מיני-סדרה על חייה של הדי לאמאר בכיכובה של גל גדות איפה: Showtime, תאריך השידור טרם נקבע. עוד לא הוכרז אם ומתי תשודר בישראל

גל גדות גדות צפויה להפיק ולשחק בתפקיד ראשי במיני-סדרה על חייה של הדי לאמאר, כוכבת הקולנוע האילם שבשנות ה-30 וה-40 השתתפה בסרטים הקלאסיים שעיצבו את פני הקולנוע. לאמאר היתה גם ממציאה ומפתחת שחתומה גם על פטנט לשידור בגלי רדיו, הבסיס לטכנולוגיות כמו GPS ואינטרנט אלחוטי. הסדרה הופקדה בידה של שרה טרים שיצרה את הרומן יחד עם חגי סגל. בין המפיקים אפשר למצוא גם את ירון ורסנו, בן זוגה של גדות. פוסי/ורדון איפה: FX

לין מנואל מירנדה הוא השם הכי חם בהוליווד מאז שיצר את המחזמר "המילטון" (מוזמנים לנסות ולמצוא כרטיסים). עכשיו הוא עובר לטלוויזיה בכל הכוח, עם סדרה על חייו של הכריאוגרף בוב פוסי (סם רוקוול) ובת זוגו גוון ורדון (מישל ווליאמס). מעט מאוד פרטים ידועים על הסדרה אך אפשר לצפות לסצנות ריקוד מהמרשימות שראיתם. ריק ומורטי - עונה 4 איפה: נטפליקס





