הערב הוכרזו המועמדים לטקס פרסי האמי, שייערך השנה בלוס אנג'לס בפעם ה-71. את עיקר המועמדויות גרפו, בדומה לשנה שעברה, העונה האחרונה של "משחקי הכס" (למרות הביקורת שספגה) ו"גברת מייזל המופלאה". בתחום הדרמה העונה האחרונה של "משחקי הכס" זכתה ל-32 מועמדויות, ואילו בתחום הקומדיה הסדרה של אמזון "גברת מייזל המופלאה" מתהדרת עם 20 מועמדויות. השניים שהכריזו על שמות המומעדים הם השחקנים דארסי קארדן ("המקום הטוב") וקן ג'ונג ("קומיוניטי"). צילום: אמזון, יחסי ציבור רשימת המועמדים המלאה: סדרת הדרמה הטובה ביותר סמוך על סול

שומר ראש

משחקי הכס

להרוג את איב

אוזרק

פוזה

יורשים

החיים עצמם הסדרה הקומית הטובה ביותר בארי

פליבאג

המקום הטוב

גברת מייזל המופלאה

בובה רוסית

Schitt's Creek

Veep השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה ג'ייסון בייטמן, אוזרק

סטרלינג קיי. בראון, החיים עצמם

קית הרינגטון, משחקי הכס

בוב אודנקירק, סמוך על סול

בילי פורטר, פוזה

מיילו ונטימיליה, החיים עצמם השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה אמיליה קלארק, משחקי הכס

ג'ודי קומר, להרוג את איב

ויולה דיוויס, המדריך לרוצח

לורה ליני, אוזרק

מנדי מור, החיים עצמם

סנדרה או, להרוג את איב

רובין רייט, בית הקלפים השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית אנתוני אנדרסון, שחור כזה

דון צ'ידל, נפילות חדות (Black Monday)

טד דנסון, המקום הטוב

מייקל דגלאס, שיטת קומינסקי

ביל היידר, בארי

יוג'ין לוי, Schitt's Creek השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית כריסטינה אפלגייט, בשבילי אתם מתים

רייצ'ל ברוסנהן, גברת מייזל המופלאה

ג'וליה לואי-דרייפוס, Veep

נטשה ליון, בובה רוסית

קתרין אוהרה, Schitt's Creek

פיבי וולר-ברידג', פליבאג המיני סדרה הטובה ביותר צ'רנוביל

הבריחה מדנמורה

פוסי/ורדון

חפצים חדים

כשהם רואים אותנו סרט הטלוויזיה הטוב ביותר מראה שחורה: בנדרסנאץ'

Brexit: The Uncivil War

דדווד: הסרט

ארוחת ערב עם הרווה

המלך ליר שחקן ראשי במיני-סדרה או סרט מהרשלה עלי, בלש אמיתי

בניסיו דל טורו, הבריחה מדנמורה

יו גרנט, שערוריה אנגלית מאוד

ג'ארד האריס, צ'רנוביל

ג'ארל ג'רום, כשהם רואים אותנו

סאם רוקוול, פוסי/ורדון שחקנית ראשית במיני-סדרה או סרט איימי אדמס, חפצים חדים

פטרישה ארקט, הבריחה מדנמורה

ג'ואי קינג, The Act

ניסי נאש, כשהם רואים אותנו

מישל וויליאמס, פוסי/ורדון

אונג'נו אליס, כשהם רואים אותנו הריאליטי הטוב ביותר המירוץ למיליון

נינג'ה אמריקאי

המירוץ לדראג של רו פול

טופ שף

The Voice תוכנית הווראייטי-מערכונים הטובה ביותר דוקו עכשיו

מי זו אמריקה?

At Home עם איימי סדאריס

Drunk History

I Love You, America עם שרה סילברמן

פורטלנדיה

סאטרדיי נייט לייב

המופע של טרייסי אולמן שחקנית המשנה בסדרת דרמה לינה הידי, משחקי הכס

מייזי וויליאמס, משחקי הכס

סופי טרנר, משחקי הכס

גוונדלין כריסטי, משחקי הכס

פיונה שאו, להרוג את איב

ג'וליה גרנר, אוזרק שחקן המשנה בסדרת דרמה ג'ונתן בנקס, סמוך על סול

ג'יאנקרלו אספוזיטו, סמוך על סול

אלפי אלן, משחקי הכס

ניקולאי קוסטר-וולדאו, משחקי הכס

פיטר דינקלג', משחקי הכס

מייקל קלי, בית הקלפים

כריס סאליבן, החיים עצמם שחקנית המשנה בסדרה קומית שרה גולדברג, בארי

אוליביה קולמן, פליבאג

קייט מקינון, סאטרדיי נייט לייב

מרין הינקל, גברת מייזל המופלאה

שון קליפורד, פליבאג

בטי גילפין, GLOW

אלכס בורסטין, גברת מייזל המופלאה

אנה קלאמסקי, Veep שחקן המשנה בסדרה קומית אנתוני קריגן, בארי

סטיבן רוט, בארי

הנרי ווינקלר, בארי

אלן ארקין, שיטת קומינסקי

טוני שלהוב, גברת מייזל המופלאה

טוני הייל, Veep שחקן המשנה הטוב ביותר במיני סדרה או סרט סטלן סקארסגרד, צ'רנוביל

פול דאנו, הבריחה מדנמורה

בן ווישאו, שערוריה אנגלית מאוד

אנטה בלאק, כשהם רואים אותנו

ג'ון לגוויזמו, כשהם רואים אותנו

מייקל קנת' וויליאמס, כשהם רואים אותנו שחקנית המשנה הטובה ביותר במיני סדרה או סרט פטרישה ארקט, The Act

אמילי ווטסון, צ'רנוביל

מרגרט קוולי, פוסי/ורדון

פטרישה קלרקסון, חפצים חדים

מרשה סטפני בלייק, כשהם רואים אותנו

ורה פרמיגה, כשהם רואים אותנו סדרת האנימציה הטובה ביותר פה גדול

Bob's Burgers

בוג'ק הורסמן

(Come Along With Me (Adventure Time

