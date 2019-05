גיורא חמיצר - יוצר ותסריטאי "השמיניה" "במהלך העונה השנייה של השמיניה הייתה אמורה להיות עלילה שונה לגמרי לדמות של איה. הילי ילון הודיעה במפתיע שהיא נרשמה ללימודי משחק ולא תוכל להתפנות ליותר מעשרה ימי צילום בכל העונה", אומר חמיצר. "היינו חייבים מהיום למחר לקצץ באופן דרמטי את המעורבות שלה בעונה אבל לא רצינו לאבד את הכוכבת הראשית של הסדרה. במקור, אם אני לא טועה, הכיוון העלילתי שלה בעונה השנייה היה צריך להיות שהיא ואדם בורחים יחד מהבית. אז חשבתי שהפתרון הוא שהיא כביכול תמות, יתאבלו עליה, ואז יגלו שהיא נחטפה למקום אחר. את כל הסצנות במדבר צילמנו ביומיים ואז טפטפנו אותן לאורך הפרקים וכך הצופים לא הרגישו שהנוכחות של איה צומצמה. בדיעבד זה היה נפלא כי זה אחד הליינים הכי מוצלחים בסדרה". הודיעה שהולכת ללמוד משחק ושינתה את העלילה. הילי ילון | צילום: צילום מסך מתוך ערוץ הילדים דרור נובלמן - יוצר ותסריטאי "טלנובלה בע"מ" "היה בן אדם בהוט שהתפקיד שלו היה 'אחראי על הבאז', שזה אומר, בין היתר, לדווח על כל מיני ליהוקים לתפקידי אורח, כאילו למצוא שמות מוכרים לדברים קטנים כאלה, ואז הם מוציאים על זה אייטם... זה היה לקראת סיום כתיבת הסדרה והוא התקשר ואמר לי, 'את מי אתה מביא לפרק האחרון? מה קורה עם זה?'. עכשיו סתם, הייתי חייב איזה מישהו להוריד אותו ממני, אז אמרתי 'אני אביא את קווין ואן אריק'. הוא שאל אותי מי זה, אמרתי לו: מתאבק. סתם אמרתי את זה, כן? לא ידעתי בכלל אם הוא חי. רק רציתי להוריד אותו ממני. אז הייתה לנו ישיבה, כל ההפקה וכאלה, לדבר על הפרק האחרון ומסתבר שהוא הוציא את זה החוצה, ופתאום זה תפס כותרת גדולה, שקווין ואן אריק מגיע לפרק האחרון של טלנובלה בע"מ. "אז ב-HOT שואלים אותי מה קורה, איך מתקדמים הדברים עם קווין ואן אריק. דני פארן, שעוד לא שמע את זה עד אז, אמר 'מתקדם בסדר גמור, מתקדם טוב מאוד'. התחלנו לחפש ומצאנו איזה איש קשר ישראלי שפעם ראיין אותו לאיזה משהו, יצר קשר ודיברנו איתו בטלפון מטקסס. אנחנו לא הבנו אם הוא רציני, הוא לא הבין אם אנחנו מסתלבטים עד שהוא לא נחת בארץ, לא האמנו שזה קורה בכלל. זה היה פרק אחרון והוא היה מאמן ונפגשנו עם שמעון פרס, היה צחוקים והוא חבר שלי טוב עד היום". Watching the sunrise, from a river in Nigeria pic.twitter.com/MipN4iBLrL — Kevin Von Erich (@KevinVonErich) April 7, 2019 "בפעם אחרת, הבאתי מישהו מאקים (אגודה לאומית לקימום ילדים מפגרים בישראל. ב"ב) שנורא רצה להשתתף בסדרה ועשינו לו יום כיף, והוא גם הצטלם לאחד הפרקים. הוא היה אמור להיות מעריץ של יעל בר זוהר, לבקש ממנה חתימה והיא חותמת לו: 'למוטי החמוד, באהבה', וכאילו הסצנה ממשיכה כרגיל. הוא מאוד התרגש וכולנו חיכינו לראות את הפרק איתו, ואז שודר הפרק והוא איננו. הייתי מזועזע, התקשרתי לעורכת הווידאו לשאול למה זה ירד אז היא אמרה לי: 'היה שם מין סטטיסט שדיבר קצת לא היה ברור אז פשוט חתכתי את זה'. לא עדכנתי אותם, לא חשבתי שאני צריך לעדכן את עורכי הווידאו בדבר הזה וככה זה נגמר. כל כך התלהבתי שעשיתי משהו טוב. הוא ראה בסוף את הסצנה שלו, גם פיצינו אותו בימי כיף באלופה וכאלה. אבל אין ספק שזה היה מבאס מאוד, כאילו כל המועדון שלו התרגש לקראת השידור של הפרק הזה וזה ובסוף פשוט פתאום זה לא היה, זה היה שובר לב". אבי יששכרוף - תסריטאי ויוצר "פאודה" "באחד הפרקים בעונה השנייה, כשהצוות אורב לאל מקדסי מחוץ למסד ואז שגיא כאילו מפשל כמעט נהייתה לנו פאודה אמיתית. זה היה קצת אלתור ושמע, זה היה יכול להיגמר באמת רע. הניצבים קיבלו הוראות בימוי איך להתנהג במהלך הצילומים. זה חבר'ה מכפר קאסם שרובם פועלים שלקחנו בשכר יומי. הצענו להם במקום ללכת לעבוד, בואו תהיו ניצבים בצילומים של הסדרה. הם לא יודעים מה זה כל כך ושמו אותם על הסט ואמרו להם, 'כשאתם מקבלים את הוראת האקשן אז תטלטלו את הרכב ותצעקו בערבית', והסבירו להם שאלה כוחות מסתערבים ושיתנהגו כאילו הם באים להסתער עליהם. ואז פשוט הגיעה הוראת הקאט והם לא הפסיקו. הם כבר היו כל כך בתוך זה, אתה רואה אותם צועקים ותופסים את הרכב עם הידיים וזה היה מפחיד, לרגעים באמת נבהלנו. כשראיתי את זה מול העיניים אמרתי לעצמי: פאק, זה פאודה". בת חן סבג - יוצרת, תסריטאית ושחקנית ראשית ב"מטומטמת" "בעונה השנייה יש סצנה כאילו שהדמות של תמי נוהגת, ודודי יושב לידה, וזו הייתה במקור סצנה מאוד קשה. כאילו סצנה של דיאלוג ארוך והיא נוהגת והוא לידה והוא טוחן לה את השכל. עכשיו, אממה, רותי (אסרסאי, שמגלמת את תמי. ב"ב) אין לה רישיון נהיגה, אז עשינו את הסצנה הזאת עם גרירה, כאילו עם גורר שמחובר לרכב אבל רותי בגלל שאין לה רשיון והיא לא יודעת לנהוג, פשוט הסתכלה על מיקי כל הסצנה, היא כאילו לא הסתכלה על הכביש בכלל!" "כשהגענו לחדר עריכה זה היה ברור שהיא לא נוהגת, זה היה נראה כמו בדיחה. אז מה שיצא מהסצנה הזאת, ערכנו אותה בסופו של דבר, פשוט בג'אמפ קאטים כאלה, שכל פעם מיקי טוחן לה, רואים אותה לשניה נטחנת, כאילו הוא חופר לה את הראש, הוא ממשיך לדבר וכל פעם קופץ שיר בג'אמפ קאטים של שלמה ארצי, כאילו הוא טוחן לה באורך כל הדיסק וזאת אחת הסצנות שאני הכי אוהבת. זה יצא לחלוטין מתוך העובדה שרותי לא הצליחה לזייף את זה שהיא נוהגת מספיק טוב. שיהיה ברור שאני מתה עליה ואני חושבת שהיא שחקנית אדירה, אבל אני כל הזמן יורדת עליה שהיא חייבת להוציא כבר רישיון נהיגה. אז אולי מתוך זה יקרה". תוציאי רישיון - אסרסאי ב"מטומטמת" | צילום: באדיבות HOT סיגל אבין - יוצרת ותסריטאית ב"בלתי הפיך" "בעונה הראשונה של בלתי הפיך, בפרק שנקרא "חצי חצי", נופל לעדי אשכנזי פנס על הראש. כמובן שבארץ, בגלל תקציבים, לא מצלמים את הפרקים בסדר הכרונולוגי של התסריט, ובעצם צילמנו את אחת הסצנות האחרונות של הפרק הספציפי הזה לפני שאר הסצנות. בסוף הסצנה, כשעדי מסתכלת על עצמה בראי, על הבוטוקס שהיא עשתה אצל רופא שהיא גילתה כנוכל, נפל לה פנס על הראש. זה נס שזה היה פנס יפני כזה שאין לו באמת משקל, הוא לא היה בתוך הפריים ופשוט צנח עליה. עכשיו, זה קרה באמת בטיימינג, אתה יודע... בצילומים יכולות לקרות פאשלות שאי אפשר להשתמש בהן, אבל זה באמת קרה בטיימינג מושלם. היא נקרעה מצחוק, זה היה קטע היסטרי ובעצם זה היה כל כך ברור שזה הטייק שצריך לקחת לסדרה. מה שעשינו היה לחזור לסצנה הזאת עם קאטים של פלאשבק, אז בעצם הכנסתי כבר את הקטע שנפל לה פנס על הראש כשהיא מספרת לאודי (מולי שולמן. ב"ב) מה קרה במהלך אותו הערב והיא מחזיקה כל הזמן שקית קרח על הראש, שהיא לא באמת הייתה צריכה. החלטנו להכניס בסוף הפרק סצנה בה מולי שואלי אותה, 'למה את מחזיקה את הקרח על הראש ולא על המצח?'. היא הרי עברה בוטוקס. ואז הראנו את הנפילה של הפנס, זה חלק מהעליבות של כל מה שקורה לה באותו פרק". פנס לראש - עדי אשכנזי | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של עדי אשכנזי רובי דואניאס - יוצר, במאי תסריטאי ב"סברי מרנן" "בסוף העונה השנייה יש פרק שנקרא 'בריתת מצווה' בו מגיעה הדמות של מירב (עדינה בליליוס. ב"ב) ואומרת: 'אני התארסתי', מראה לכולם טבעת, מציגה את ארוסה אופיר, אותו שיחק משה פרסטר וזהו, לא נגענו בזה יותר במשך שלוש עונות. מאז פשוט לא דיברנו על זה אז בעונה הקרובה נזכרתי בזה והחלטנו להכניס משפט שמסביר מה בדיוק קרה באותו אירוע". וההסבר הוא? "האמת שזה אפילו לא ספוילר. באחד הפרקים שעדיין לא שודרו מהעונה הקרובה, החלטנו להכניס משפט שאומר, 'את זוכרת את הפעם ההיא ששילמת לשחקן משה פרסטר כדי להתחזות לארוסך?'. יש שורה כזאת שפותרת באמת באגביות את אותה פאשלה תסריטאית של סוף עונה שתיים. כשזה קרה לא ייחסנו לזה חשיבות כזו.. היינו די המומים שקיבלנו עונה נוספת, אז מי זכר את קו העלילה הזה, אתה יודע. אין לי מה להגיד מעבר לאופס (צוחק). בסדר, עכשיו זה פתור, כאילו זה לא לא הגיוני אז היא שילמה לשחקן להתחזות לארוסה כדי לגנוב את הפוקוס מהבריתה של הילדה של שי ושני". התארסה או שלא - "סברי מרנן" | תמונת AVI: mako גלית חוגי - תסריטאית ויוצרת "האחיות המוצלחות שלי" "בעונה השלישית של האחיות יש את פרק אחת עשרה, הפרק שמתמקד בדניאל בוקס שהיא שירה, השותפה של מיטל, החברה של מור. פתאום הצופים קיבלו פרק שלם על הדמות שלה והוא בכלל לא היה מתוכנן. מה שקרה מאחורי הקלעים הוא כזה: כעיקרון, חשבנו על דניאל בוקס לתפקיד צילי המפקדת של רוני. היא הייתה לנו (חוגי ושותפתה לכתיבה, נועה ארנברג. ב"ב) בראש כשכתבנו את התסריט, אבל בסוף זה לא הסתדר. ומאוד אהבנו את דניאל, אנחנו עדיין אוהבות מאוד. בקיצור, בתכנון שלנו לעונה שלוש היו אחד עשרים פרקים, לא שנים עשר. אחרי שכבר סיימנו לכתוב הגיע טלפון מ-yes שהודיעו לנו שלעונה חייבים להיות שנים עשר פרקים. אמרנו להם 'ברור, בוודאי' ואז הבנו שאנחנו חייבות להוליד עוד פרק אחרי שכבר היה לנו כתוב הפרק האחרון של העונה". אוקיי, ואיך ממשיכים מכאן? "בגלל שכבר היה לנו את פרק הסיום זה לא יכול להיות פרק סיום חדש, זה היה צריך להיות פרק שייכנס באמצע איפשהו אז די מהר הבנו שאנחנו נעשה מה שגם עשינו עם הדמות של מידד בעונה שתיים או הפרק של ראש הממשלה בעונה הראשונה - זה יהיה פרק ספיישלי שלא ילך עם שאר העלילה. בגלל כל מה שהיה עם דניאל, מאוד רצינו לתת לה פרק כי אנחנו אוהבות אותה וחושבות שהיא שחקנית קומית מצוינת. ואז נולד הפרק של דניאל שבעצם מתרכזים בסיפור שלה. בסופו של דבר זה דווקא יצא מאוד קוהרנטי עם העונה ומאוד הלך עם התמה של העונה. זה פרק שדיברו עליו הרבה ואולי הפרק הכי בולט בעונה הזאת, אבל זה ממש נולד מאילוץ". 12 במקום 11 - "האחיות המוצלחות שלי" | צילום: באדיבות yes {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן