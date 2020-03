ענקית הסטרימינג נטפליקס הודיעה אתמול (חמישי) שהיא מורידה את איכות השידור באירופה ל-30 הימים הקרובים כדי לצמצם את העומס על ספקי שירותי האינטרנט בעקבות משבר הקורונה. בתקופה האחרונה הביקוש לשירות הסטרימינג גדל, מאחר שחלק גדול מהאירופאים מבודדים את עצמם בבית בגלל התפרצות נגיף הקורונה.

נטפליקס אמרה כי הורדת איכות התמונה תפחית את צריכה הנתונים שלה ב-25%. ולמרות זאת, הצופים עדיין ייהנו מאיכות תמונה טובה. אז איך זה יעבוד? החברה תקצץ את קצב הסיביות שלה, מה שישפיע על המראה של סרטונים ברורים וחלקים. סרטונים עם קצב סיביות גבוה יותר נוטים להיראות פחות מפוקסלים, אך משתמשים ביותר נתונים. נראה שהשינוי יחול גם על בריטניה, אך זה טרם אושר על ידי החברה. עוד לא ידוע אם השינוי יחול גם בצפון אמריקה.

I welcome the very prompt action that #Netflix has taken to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis while maintaining a good experience for users



CEO @reedhastings demonstrates a strong sense of #responsibilityhttps://t.co/FE2gUgIFuU — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020

ההחלטה של נטפליקס להפחית את קצב סיביות הווידאו ברבע נראית כפשרה. "לאחר הדיונים בין הנציב תיירי ברטון לבין ריד הייסטינגס, מנכ"ל נטפליקס, ובהתחשב באתגרים יוצאי הדופן שהעלה נגיף הקורונה, נטפליקס החליטה להפחית את קצב הסיביות באירופה למשך 30 ימים", מסרה החברה.

ההודעה הגיעה לאחר שיחת טלפון עם גורמים באירופה. תיירי ברטון, הנציב האירופי לשוק הפנימי, אמר שלשום (רביעי) שאנשים צריכים לעבור ל"הגדרה סטנדרטית כאשר HD אינו נחוץ". הנציב ברטון שיבח את "הפעולה המהירה מאוד" של נטפליקס שארכה שעות ספורות לאחר שיחת הטלפון, ואמר כי היא "תשמור על תפקודו החלק של האינטרנט במהלך משבר הקורונה". עכשיו נראה אותן באיכות פחות טובה? | צילום: נטפליקס, צילום מסך