בכל פרק של המתחזים נדמה לי שזהו, סיפור יותר מטורף מזה אין ואז מגיעה תלונה חדשה למערכת ואני שוב נדהם. במקרה הזה פגשנו מתחזה מתוחכם, חלקלק שהוליך שולל נשים רבות: איכותיות, משכילות ומבוססות ומספרן, כך מתברר לנו, הולך וגדל כמעט מדי יום. מאז שהקדימון לתכנית שודר אנחנו מקבלים עוד ועוד הודעות מנשים שנפגעו ממנו. מספרן כרגע מתקרב לשלושים (!). אילנה אביטל, שהייתה אחת מהן, חיפשה אהבה. היא הגיעה בלב חפץ ופתוח למפגש עם המתחזה וחשבה שמצאה גבר נפלא. רק אחרי תקופה ארוכה וקשר עמוק הבינה שמשהו לא תקין. בשבת נחשוף את מהות ההתחזות המורכבת ואת מה שעבר על אביטל וגם נציג בפניכם את העימות עם המתחזה. מפגש שהתפתח באופן מפתיע ופתלתל-מתחיל בנקודה אחת ומסתיים בצורה שקשה היה לחזות. יש המון סיפוק בעבודה על הסדרה הזו שבה חושפים ומזהירים את הציבור מפני אנשים שעושים נזק אישי ולעיתים גם כלכלי, בלתי נסלח לאחרים. אני מקווה שתצטרפו אלי למסע הזה, שנע בין רגעים מפחדים, מטלטלים, מעציבים ומרגשים ונפגש בפרק החדש של המתחזים-מוצאי שבת, אחרי החדשות, קשת 12. @keshet12

