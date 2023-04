דודו אוטמזגין הוא אחד הקונדיטורים המוכשרים והמפורסמים בישראל. עם רשת קונדיטוריות בפריסה ארצית ועמוד אינסטגרם מעורר השראה ותיאבון, שגורף מאות אלפי צפיות ברחבי העולם. בנוסף לכל אלה, הוא גם אבא, ואל היורש המוכשר והמסקרן שלו נחשפנו אתמול ב"הקינוח המושלם" (פרק חדש הערב, אחרי "החדשות", קשת 12).

אז תכירו את גיא, 22, הבן הבכור למשפחת אוטמזגין, דור ההמשך של הקונדיטוריה שמעיד על עצמו שתמיד ידע כי הוא הולך להמשיך את דרכו של אביו. "כל חופש שהיה לי בתור ילד, לא רציתי ללכת לקייטנה, רציתי רק ללכת לעבוד עם אבא", הוא משתף. נראה שהשנים בקונדיטוריה עם אבא השתלמו במיוחד, כי כשגיא הציג את הקינוח שלו לשופטים הם נדהמו מהיופי שלו, מהטכניקות שהוא השתמש בהן כדי ליצור אותו ובעיקר מהטעם העדין והמפתיע.

לקינוח שהציג לשופטים הוא קרא "לומייר" שמשמעותו בצרפתית היא אור, את השם בחר בגלל גולת הכותרת שלו שהיא מן כתר קוצני משוקולד, שהוא ריסס בזהב אמיתי 18 קראט. קישוט שנותן קריצה קטנה לסגנון החיים שגיא סיגל לעצמו.

"אני אוהב סטייל. אוהב לאכול טוב, להתלבש טוב, אוהב לנהוג ברכב הכי טוב שיש", הוא מעיד על עצמו ולא מסתיר את אורח החיים שהוא מנהל: בריכה פרטית בבית, שעון של רולקס ורכב יוקרה מסוג פורשה עם גג נפתח. די ברור שהוא מתחזק לייף סטייל לא מתפשר בכלל.

צילום: מתוך "הקינוח המושלם", קשת 12

את רוב זמנו הוא מבלה בעסק המשפחתי בלמידה ועבודה עם אביו, כשתחום ההתמחות שלו הוא שוקולטייר. הוא לא מסתיר את חילוקי הדעות ביניהם בכל הקשור לעבודה: "לעבוד עם אבא שלי זה לא פשוט בכלל. מתווכחים אין סוף ולפעמים שוברים את הכללים. אבל אני דור ההמשך אז אני חייב להיות ממושמע לו בסוף". למרות המתח במטבח, מעיד גיא על הקרבה והחברות המשמעותית עם אביו: "הוא החבר הכי טוב שלי. אני מתייעץ איתו על כל דבר, גם אם זה קשור לעבודה וגם אם לא". View this post on Instagram A post shared by Dudu Outmezgine (@duduoutmezgine)