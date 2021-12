21:57 - ביצוע סוף הדרך: השיבולת טרפה את הקלפים

עונה שלמה שחברי הפאנל היו משוכנעים שאליאנה תדהר היא השיבולת, אלא שהערב, אחרי הביצוע המדהים שלה לשיר "End Of The Road" של נגה ארז, המומחים ממש לא בטוחים בעצמם יותר. אופירה היחידה שדבקה בהימור הזה גם הערב, אלא שצדי זיהה ששפת הגוף לא מתאימה לאליאנה ושחר הבחין בנעלי הפלטפורמה שנעלה השיבולת על הבמה וטען שהיא נמוכה יותר מאליאנה. סטטיק ובן אל הסכימו שהווקאל הערב היה אחר, ועכשיו נשאלת השאלה - מי באמת המפורסמת שמאחורי המסכה? כוכבת. השיבולת | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12

21:47 - חרך את הבמה: הספגטי בביצוע מרגש

הוא פרפורמר מהמעלה הראשונה, אחד הגדולים שידענו ב"הזמר במסכה" - והערב, הספגטי ריגש אותנו בביצוע יוצא דופן לשיר "Take Me To Church" של הוזייר. הספגטי זכה למחמאות רבות מחברי הפאנל שהתבקשו להמר בפעם האחרונה מי המפורסם שהתגלה כווקאליסט אדיר. סטטיק ובן אל קבעו שספגטיניו הוא לא אחר מהשחקן עוז זהבי. צדי הצטרף להימור שלהם והודה שהתאהב לגמרי בספגטי. אופירה ושחר חושבים גם הם כי מדובר בזהבי, ושחר אף הודה כי הספגטי הוא הפייבוריט שלו לניצחון. בדקה התשעים ממש, סטטיק זרק עוד שם לאוויר וטלטל את שולחן המומחים: הקומיקאי אודי כגן. בום. פרפורמר ענק. הספגטי | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12

21:36 - רף גבוה מאוד: הגורילה בסיפתח אדיר לערב הגמר

הגורילה הוכיח לנו עונה שלמה שהוא מסוגל לשיר בכל הסגנונות, לרגש אותנו עד דמעות אבל גם לעשות הרבה מאוד שמח על הבמה. הערב, בביצוע הטוב ביותר שלו עד היום, הגורילה שר ורקד את "Mirrors" של ג'סטין טימברלייק. הגורילה שרף את הבמה | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12

בסיום הביצוע, סטטיק ובן אל הודיעו שהם דובקים בהימור שלהם מתחילת העונה: שמאחורי המסכה מסתתר רן דנקר. אופירה הצטרפה אליהם וגם צדי צרפתי. מי שעירבב כרגיל והעלה שם אחר הוא שחר חסון, שזרק לראשונה את השם של הראל סקעת - וגרם לחבריו המומחים להתבלבל לרגע. בנוסף, השם לי בירן שהועלה בחצי הגמר נמצא עדיין על השולחן.

21:28 - שלישיית הגמר בנאמבר הפתיחה

אדל מעולפת: השיבולת, הספגטי והגורילה פתחו את ערב הגמר עם ביצוע משותף והיסטרי ללהיט "Rumor Has It" בליווי רקדנים, זיקוקים וחמישה חברי פאנל מריעים. שלושת הזמרים הכי טובים העונה ב"הזמר במסכה" עלו לבמה עם אנרגיות שיא, והקרב הגדול על תואר המנצח יצא באופן רשמי לדרך.

21:26 - אירוע הגמר יצא לדרך

החיטה הבשילה, הפסטה אל דנטה והגורילה הברישה את פרוותה - או במילים אחרות, שלישיית הגמר שלנו מוכנה ומזומנה לעלות על הבמה בפעם האחרונה ולהיאבק על תואר מנצח או מנצחת "הזמר במסכה". בסיום ערב הגמר המותח שלפנינו, נגלה אחרי עונה שלמה של רמזים, ניחושים וביצועים ברמה בינלאומית, מי המפורסמים שהסתתרו בתוך התחפושות וגרמו לנו ולחברי הפאנל להתבלבל ולהזיע מהמאמצים לחשוף את זהותם. עידו רוזנבלום בפתיחת משדר הגמר | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12

אז מה מחכה לנו? את הערב תפתח שלישיית הגמר עם נאמבר משותף לשיר "Rumor Has It" של אדל. מיד אחר כך ייערך הסיבוב הראשון, שבו יופיעו הספגטי, הגורילה והשיבולת עם הביצוע הראשון שלהם להערב. הספגטי יבצע את "Take Me To Church" של הוזייר, הגורילה את "Mirrors" של ג'סטין טימברלייק והשיבולת את "End Of The Road" של נגה ארז. השניים שיזכו למספר הקולות הגבוה ביותר מחברי הפאנל ומהקהל באולפן ימשיכו לסיבוב הבא והמכריע, בעוד שהמודח יחשוף סוף סוף את זהותו המסתורית. אופירה אסייג בפתיחת משדר הגמר | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12

אם הספגטי יעפיל לסיבוב השני, הוא ישיר את "Golden Boy" של נדב גדג'. השיבולת תבצע את השיר השיר "At Last!" של אטה ג'יימס והגורילה את "Fix You" של להקת קולדפליי. בסיום הביצועים הללו חברי הפאנל והקהל באולפן יצביעו שוב ויכתירו את מנצח העונה - כשגם הוא וגם המקום השני יחשפו כמובן את זהותם. סחתיין על הצבע בשיער. סטטיק ובן אל | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12 התרגשות שיא. שחר חסון וצדי צרפתי | צילום: מתוך "הזמר במסכה", קשת 12