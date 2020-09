אחרי ערב מותח, עם הופעות מרהיבות והרבה ניחושים מצד חברי הפאנל של הזמר במסכה, יש לנו מודח ראשון. מי שהסתתר מאחורי תחפושת הקרמבו הוא לא אחר מאשר הקומיקאי והשחקן טל פרידמן, שנתן על הבמה שואו מרגש לבלדה של ג'ון לג'נד "All of Me". בסוף הערב, לאחר שקלול הקולות מהקהל והפאנל, פרידמן, בתחפושת הקרמבו, קיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר ולכן נאלץ לסיים את דרכו בתחרות. את ההפתעה על פניהם של אופירה אסייג, שחר חסון, צדי צרפתי וסטטיק ובן אל ברגע החשיפה, אי אפשר היה להסתיר ולו רק בגלל העובדה שרובם ניחשו שמשה דץ יהיה זה שיגיח מתחת לתחפושת. מכאן, השאלה הגדולה ביותר היא איך הרמזים מתקשרים לקומיקאי האהוב, והנה התשובות.

>> רוצים עוד רמזים? היכנסו עכשיו לאינסטגרם או לפייסבוק של הזמר במסכה

הרמזים לזהותו האמיתית של הקרמבו נפתחו בחדר הילדים, שם שמענו מפרידמן על העובדה שאנשים לא תמיד יודעים איך לאכול אותו. במסך, ראינו ערימת קרמבואים שאחד מהם אכול, רמז שמתייחס ללהקה שלו – החתולים השמנים. בכל זאת, שהם יתאפקו ולא ינגסו באחד מהם? מה פתאום. ערימת הקרמבואים. הרמזים של הקרמבו | צילום: מתוך: "הזמר במסכה", קשת 12 אז לא התאפקנו ואנחנו ממשיכים לרמז הבא. צעצועי גן החיות של הילדים, מתייחסים למעשה לסדרה שבה שיחק פרידמן בשם "סיפורי גן חיות", בשנים שעוד לפני הפריצה הגדולה שלו. אם תתמקדו ברקע, בין הצעצועים תגלו גם בובת כבשה שנחה בצמוד לקיר. הכוונה מאחוריה מתקשרת ישירות לפתיח של תוכנית הבידור ששודרה בתחילת שנות ה-2000, "חלומות בהקיציס". פרידמן גילם בה כמה וכמה דמויות, מאחת בשם "מיכי שפיכי" ועד לדמויות מפורסמות כמו ברבי, הדבורה מאיה, סינדרלה ועוד. ממש מתחת לכבשה, תמצאו קופת סופר מרקט מצועצעת שמתאימה במיוחד לילדים. אז זהו, שכאן המשורר התכוון לרמוז לכם על הקשר בין פרידמן לדמותה של לובה הקופאית, הדמות המיתולוגית שנולדה בעונה הראשונה של ארץ נהדרת. אחרי שהכרנו קצת את הדמות של הקרמבו, המאבטחים החלו לשחק מסביבו במטקות. הרפרנס הוא להופעתו הראשונה של פרידמן יחד עם משה פרסטר "משחק המטקות האחרון", שעלה במסגרת פסטיבל עכו. למה משחקים מטקות? הרמזים של הקרמבו | צילום: מתוך: "הזמר במסכה", קשת 12 בהמשך, פרידמן מספר שנולד לתוך עולם תרבותי עשיר וגבוה, ואם תחזרו למקורות של משפחתו, תגלו שהוריו הם אנשי תרבות ואקדמיה, שקידשו את התרבות הצרפתית והמוזיקה הקלאסית. ואם זה לא מספיק, תיבת הנגינה עם רקדנית הבלט שמסתובבת לצלילי המוזיקה הקלאסית, רק מחזקת את שורשיו של הרמז. מה פשר רקדנית הבלט? | צילום: מתוך: "הזמר במסכה", קשת 12 אחרי רקדנית הבלט, הגיעה גם תורה של חצאית הטוטו שלבש הקרמבו. אלא שאז המאבטחים קרעו אותה ממנו ונתנו לו במקום תמונה של ההוביט. כילד, פרידמן אהב לרקוד, אבל הוריו דחפו אותו להיות שחקן תאטרון. מה הקשר להוביט, אתם שואלים? זהו שמה של הלהקה שהיה חבר בה בגיל הנעורים. לא מספיק שהקרמבו נפרד מחצאית הטוטו, המאבטחים גם פינו אותו מהבמה לטובת בת הים הקטנה עם הנעליים האדומות. פרידמן למעשה הביט מהצד על אריאל, שמה של בת הים הקטנה מסרטי דיסני, שזהה גם לשם של אחותו "המוצלחת". למעשה, היא דוקטור באקדמיה, ופרידמן מספר שהוריו תמיד רצו שיהיה יותר כמוה. אז מה פשר הנעליים? בילדות, הקומיקאי אהב לקחת את הנעליים האדומות של אחותו ולנעול אותן. אבל מאז עברו כמה שנים, כך שבהמשך אנחנו רואים את התהליך שהקרמבו עבר כשזרק את הנעליים האדומות ונעמד לבדו על הבמה. גאים בך פרידמן, גם על זה שהצלחת להוליך אותנו שולל.