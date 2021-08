שבוע בדיוק לפני שיעלו על הבמה הענקית בזאפה LIVE פארק בראשון לציון (1.9), ארבע מתמודדים מוכשרים התחרו זה בזו הערב (חמישי) על שני כרטיסים ראשונים לגמר המיליון של "הכוכב הבא". בסיום ערב קשוח ומותח במיוחד, עכשיו כבר אפשר להכריז: תמיר גרינברג ושי המבר הם שני המתמודדים הראשונים שהבטיחו את מקומם באירוע הענק. דורין הירבי סיימה את הערב במקום השלישי אחרי שהתמודדה מול השניים בתלת קרב הסופי, ותמר עזרן נפרדה מהתחרות בשלב הדו קרב שהתקיים מוקדם יותר הערב.

אז מה היה לנו? חצי הגמר הראשון התחיל בשני דו קרבים אכזריים במיוחד, והראשונים לעלות היו תמיר גרינברג עם השואו המטורף שלו לשיר "Like A Prayer" של מדונה (ולמקרה שתהיתם, גם הלוק שלו שהיה לא פחות מרשים) ותמר עזרן עם הגרסה המשוגעת שלה לקלאסיקה "Mad World" של Tears For Fears שהצליחה להדהים את האולפן. את הדו קרב ניצח תמיר עם שישה כחולים ו-82 אחוזים, לעומת תמר שקיבלה שני אדומים מקרן פלס ושירי מימון, והסתפקה ב-73 אחוזים מכובדים.

מיד אחריהם עלו דורין הירבי ששוב הראתה לנו שבנוסף לכל היא גם יודעת לזוז, עם ביצוע קצבי במיוחד לשיר "Umbrella" של ריהאנה, ושי המבר במחווה מטריפה לשופטת קרן פלס והשיר "מבול". שי ניצחה את הדו קרב עם 75 אחוזים ושני אדומים מהצמד נינדורסקי (AKA נינט ואמדורסקי) בעוד דורין קיבלה 59 אחוזים ושלושה אדומים כואבים.

אחרי שלב הדו קרב, השופטים החליטו להמשיך עם דורין ולהיפרד מתמר עזרן המופלאה, שסיכמה במשפט פרידה: "תודה לכם, זו הזדמנות נפלאה – מה שצריך לקרות קורה". האם הביצוע העניק לה מקום בחצי הגמר? | צילום: מתוך "הכוכב הבא", קשת 12

את התלת קרב המכריע פתחה דורין, שהחייתה את הקלאסיקה משנות ה-80 של להקת a-ha עם השיר "Take On Me", בביצוע פייתי כמו שרק היא יודעת. מיד אחריה עלתה שי שכבר הוכיחה לא פעם שהשירים המקוריים שלה לא נופלים מאף ביצוע אחר, ושרה את "אני והעיר" אותו כתבה בעצמה. שלישי ואחרון עלה תמיר שחזר אל הפסנתר עם בחירה מפתיעה לשיר של אדל, "When We Were Young", וכרגיל – ריסק לנו את הלב.

אחרי שלושת הביצועים המופתיים האלה, השופטים נדרשו לחלק 6, 8 ו-10 נקודות לכל אחד מהמתמודדים. אחרי ניקוד השופטים, תמיר הגיע למקום הראשון עם 64 נקודות, בעוד שי ודורין הגיעו לתיקו מותח במיוחד עם 52 נקודות. מיד לאחר מכן נחשפו תוצאות הניקוד הסופיות יחד עם הצבעת הקהל: תמיר עלה לגמר עם 87 נקודות ואליו הצטרפה שי עם 78 נקודות. דורין שהגיעה למקום השלישי, סיימה את דרכה בתחרות בהפרש של 5 נקודות בלבד משי, וסיכמה: "אני כל כך גאה בכולם, בכל הדרך שעשינו – אני גאה בי. כל כך שמחה שאני גאה בי. אני מחכה להוציא כבר הכל ולהתחיל את הקריירה הזאת – תודה, תודה, תודה". "את אמיצה שבחרת בשיר הזה" | צילום: מתוך "הכוכב הבא", קשת 12

ביום ראשון הקרוב (אחרי החדשות בקשת 12) ואלרי חמאתי, אנאל משה, מתן לוי וסהר טויטו יתמודדו ראש בראש על שני הכרטיסים האחרונים לגמר המיליון. מי יהיו השניים שיצטרפו לתמיר ושי וממי נאלץ להיפרד רגע לפני האירוע הגדול של השנה? אנחנו כבר לא יכולים לחכות.