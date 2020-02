מחר (שלישי ב-21:00, קשת 12) זה סוף סוף קורה. ארבעת הפיינליסטים של העונה – אור עמרמי ברוקמן, גאיה שאקי, אלה-לי להב ועדן אלנה, יתחרו באירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020. המתמודדים יעלו לבמה במטרה לשכנע אתכם ואת השופטים שהם אלה שצריכים לייצג את ישראל בתחרות האירופית.



הערב (שני) נחשפה רשימת שירי הגמר שלהם. לא כולם יספיקו לבצע את שני השירים שתכננו, כך שלא ברור עדיין מה יהיה השיר הראשון שישירו ומי יבצע רק את אחד מהשירים שבחר. אז איזה שירים בחרו המתמודדים לבצע ברגע האמת? הנה הרשימה:

גאיה שאקי

"Amy Winehouse – "Rehab

כל מתמודד קיבל טיפ מאחד השופטים שבחר, ושאקי החליטה לקבל את שלה מאיתי לוי. "גאיה זאת בת טיפוחיי", הודה השופט. "נסיכה יפה שלנו, קטונתי מלתת טיפים אבל אני אוכל להגיד לך דבר אחד שלמדתי בדרך, וזו היכולת ליהנות מהדרך. לפעמים אנחנו שוכחים מזה, לפעמים נסגרות דלתות, יש עליות ומורדות אבל הכי חשוב זה ליהנות, גם לפעמים כשזה לא מגניב ולא טוב. תדעי תמיד שהעתיד צופן לך דברים ענקיים. אני אוהב אותך, בהצלחה".

אור עמרמי ברוקמן

שלומי שבת - "אבא"

אור בחר לקבל את הטיפ שלו לקראת הגמר הגדול מקרן פלס, שיתעלה על טיפ האמבטיות החמות. השופטת החליטה לתת דווקא טיפ ליום של אחרי הכוכב הבא לאירוויזיון 2020, ואמרה: "אני חושבת שאתה זמר שיכול לעשות כאן דרך אמתית בתעשייה, ובשביל שתוכל לעשות את זה, אתה צריך לקנות מחברת ועט ולכתוב את המחשבות שלך בלי לחשוב שיום אחד זה יהיה שיר. במקביל לקחת שיעורי נגינה על פסנתר או גיטרה".

עדן אלנה

"Rihanna – "Where Have You Been

עדן החליטה לקבל שניים במחיר של אחד, וביקשה לקבל את הטיפ שלה מהצמד סטטיק ובן אל. "קודם כל קחי נשימה עמוקה", התחיל סטטיק, "לפנטז, לחלום הכי רחוק שרק אפשר. בסוף אנחנו התוצאה של החלומות הכי גדולים שלנו. יש לך את הכל, את נראית, שרה ומבצעת מצוין, אז לפני הגמר קחי לך איזה רגע עם המראה ותגידי לעצמך 'היא הולכת לייצג אותנו באירוויזיון השנה". "אני חושב שהיא יכולה לתת הרבה טיפים לאנשים אחרים" הוסיף בן אל, "סומך עלייה בעיניים עצומות".

אלה-לי להב

"Katy Perry – "Roar

אחרונה חביבה, אלה-לי קיבלה את הטיפ שלה מאסף אמדורסקי, והודיעה שהייתה בוחרת בו גם מבלי שהיה נשאר האחרון. "את רוצה טיפים ממני?" התפלא השופט, "אני אמציא משהו. אני חושב שאת שרה מדהים, את מרוכזת ויש לך את כל התכנית מוכנה. את לא מוסחת מרעשי רקע וזה אדיר. כל הלחץ הזה שעומד לקרות פה מחר, תכבי את הרעשים האלו, תהיי בתוך הדבר שלך ותיהני".