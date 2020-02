כבר מהאודישן הראשון של עדן אלנה היה ברור לכולם שמדובר במתמודדת בולטת, שבזכות ביצועים מלאי עוצמה ונוכחות בימתית אדירה, לא תבלע בין כל השאר. הווקאליות של המתמודדת הצעירה כבשה את השופטים והקהל בבית, ועכשיו בסיומו של אירוע עמוס ביצועים, זיקוקים, מתח וקונפטי אפשר להכריז: עדן אלנה היא הזוכה של גמר הכוכב הבא לאירוויזיון 2020, והיא תייצג אותנו בתחרות האירופית שתתקיים בחודש מאי ברוטרדם.

עדן ביצעה בשלב הדו קרב את השיר "Where Have You Been" של ריהאנה, אך הפסידה לאור עמרמי ברוקמן. למרות זאת, בזכות הצבעות הקהל והשופטים היא המשיכה לשלב האחרון באירוע הגמר. בשלב התלת הקרב התחרתה מול אור עמרמי ברוקמן ואלה-לי להב, שם ביצעה את השיר "Halo" של ביונסה.



בסיום שלב ההצבעות ולאחר שקלול תוצאות השופטים והקהל הגיעה עדן למקום הראשון עם 260 נקודות. אל המקום השני הגיעה אלה-לי להב עם 182 נקודות, ואל המקום השלישי הגיע אור עמרמי ברוקמן עם 158 נקודות. גאיה שאקי, שלא עלתה לתלת קרב, הגיעה למקום הרביעי והמכובד.

"פגשתי אתמול את עדן במסדרון כשעשינו חזרות", סיפרה השופטת שירי מימון רגע אחרי הכרזת הזוכה, "שאלתי אותה מה שלומך, והיא אמרה לי 'אני כל כך רוצה את זה, אני רוצה את זה שירי'. החזקתי לה את הידיים ואמרתי שאני כל כך מקווה בשבילה שהיא תזכה, התחושה הזאת של 'אני רוצה לייצג את ישראל' ובאמת לזכות. את אלופה, באמת כל הכבוד לך". מזל טוב! עדן אלנה | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

עדן אלנה עברה דרך לא מבוטלת בתכנית הכוכב הבא לאירוויזיון 2020. בכל הופעה מחדש היא הוכיחה יכולות ווקאליות מרשימות ושהיא מרגישה הכי נוח על הבמה. בכל פעם שהיא עלתה לבמה היא הביאה איתה קצב, אנרגיות טובות והרבה נשמה. צילום: אורטל דהן צילום: אורטל דהן צילום: אורטל דהן

עכשיו, מחכים לנציגה החדשה שלנו אינספור ראיונות, מסיבות עיתונאים וכמובן שיר אחד שאיתו תעלה לבמה הגדולה בעולם, בניסיון לכבוש את אירופה. האם הקול הגדול של עדן יעזור לה להתבלט מעל השאר והאם היא תצליח להחזיר את האירוויזיון לתל אביב? אין לנו ספק שהיא יכולה לעשות את זה בענק. שיהיה בהצלחה.