סופרסטארית: עדן גולן נולדה להיות כוכבת, למעשה היא כבר נולדה אחת כזו. לקריירה שלה היו מספר גלגולים, אחד מהם ברוסיה - שם הפכה את הבמות הגדולות לשלה והשני? מתרחש ברגעים אלו על הבמה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" (הגמר הגדול הערב, אחרי החדשות, קשת 12) כשבראשה מטרה אחת בלבד - לייצג את ישראל על הבמה הגדולה באירופה. את העונה היא התחילה עם 100 אחוזים, אבל היא לא הורידה את הרגל מהגז, להפך, היא גרמה למחוגים לנוע בשיגעון מוחלט - והגדירה מחדש את סף המהירות המותרת, אם יש כזו בכלל מבחינתה.

גולן הפכה במהרה לשם דבר, צלחה מהמורה אחר מהמורה ואחרי המסע שעברה - היא מכוונת הכי גבוה שאפשר, מבחינתה אין אפשרות אחרת. "אנחנו נזרח לא משנה מה יהיה", אמרה לפני האודישן הראשון שלה לעונה - וכעת, לפני שהיא תעלה בפעם האחרונה על הבמה שבה פרצה בפני אזרחי מדינת ישראל, זו הדרך של עדן גולן לאירוויזיון 2024.

עדן גולן עונה למבקרים: "מרגישה שאני צריכה להוכיח את הישראליות שלי, אבל אין מה להוכיח. אני הכי ישראלית שיש"

מי הכוכבת? צעירה בת 20 עם ווקאל וקילומטראז' של כוכבת בינלאומית, כזו שיודעת להפוך את הבמה לשלה בפאסון נונשלנטי, כאילו הרגע כלום לא קרה. אבל קרה ועוד יקרה, היא תשבה לכם את הלב, תהפוך אתכם למכורים - ותגרום לכם להפעיל שוב ושוב את הביצועים שלה, העיקר להמשיך לשמוע אותה שרה.

וולקאם: בפעם הראשונה שגולן עלתה על הבמה היא הייתה בסך הכל בת עשר - וראו את זה היטב באודישן שלה לעונה. גולן יודעת מה היא עושה, היא לא מאלתרת, היא מכירה את התסריט בעל פה ואם יש צורך היא כותבת פרק חדש תוך כדי תנועה. כבר כשנכנסה לאולפן היה ברור שמדובר במישהי עם סטאר קוואליטי, אבל ברגע שהיא החלה לשיר היה נדמה שהעולם, המורכב מאוד בימים אלו, עצר מלכת - וסיפור חדש נכתב. היא הייתה מרגשת, היא הייתה סוחפת, אבל היא גם נתנה שואו שרק פרפורמרית מקצועית כמוה יכולה לתת והיא לא התביישה על כך. היא השתמשה בכל חלקיק מידע שאספה בדרך כדי להיות הכי טובה - ואכן, בפעם הראשונה בתולדות התחרות מתמודדת גרפה באודישן 100 אחוזים שלמים. "את הזמרת הכי טובה שאני יכולה לשים היום בטופ 5 שלי שהייתה פה ושתהיה בעיניי", אמרה שירי מימון - וסיכמה את הכל.

הרגע שגרם לנו להתאהב בה סופית: אחד גר בדירה במרכז תל אביב, השנייה גרה בבית קרקע עם גג רעפים בקיבוץ עם מרחבים ירוקים, השלישי גר עם שותפים סמוך לחוף הים והרביעי? חולם לשוב הביתה. במדינה שבה אנחנו מגלים כל פעם מחדש כמה חשוב לנו הבית שלנו וכמה צריך לשמור עליו, ראינו את גולן פעם אחר פעם במרחב הבטוח שלה, בבית שלה, על הבמה - מעניקה הצצה לנפש שלה, אינטימית מעט. לפעמים היא שוקקת, לפעמים היא סוערת ולפעמים שקטה אבל הביצוע לשיר "You Raise Me Up" גרם לנו להרגיש איתה בבית, במקום בו אפשר להתפרק מבכי ואפילו לצחוק תוך כדי. "היא אנושית", נאמר לאחר הביצוע בו גולן הרשתה לעצמה, לו לרגע קטן, להתפרק - והראתה כמה חזקה היא באמת.

ביקורת בלתי נשכחת: לאורך העונה, גולן קיבלה לא מעט ביקורות מעולות. זה התחיל משירי מימון ואיתי לוי שכבר באודישן הראשון אמרו שהיא בין הזמרות הטובות ביותר ששמעו, המשיך לרן דנקר שאמר כי לדעתו גולן הכי מתאימה לאירוויזיון כשנכנסה לשמונת הגדולים והגיע עד לחצי הגמר בו קרן פלס אמרה באופן חד וחלק: "מרגישה בטוחה בידיים שלך. שולחת אותך ככה". ולמה המילים של פלס בלתי נשכחות? כי היא סיכמה את הכל, בלי מילים גדולות ותארים גרנדיוזיים, פשוט כמשמעו - אנחנו מרגישים בטוחים בידיים שלך גולן, שולחים אותך ככה, בדיוק כמו שאת.

שיר להיכנס איתו לחופה: אומנם "הלב שלי" מתחיל במשפט: "הלב שלי נקרע לשניים", אבל כשצפינו בגולן מבצעת את השיר המרגש של ישי ריבו בפעם הראשונה באנגלית - הבנו שאנחנו מסתכלים על דבר שלם, כזה שיש בו הכל. התרגשנו, אולי הזלנו דמעה - ולמען האמת פשוט דמיינו את הרגע בו שני חצאים מתאחדים לאחד - וכדי להפוך לאחד שלם, כולנו יודעים שעלינו להיות מלכתחילה כאלו.

לשים בפלייליסט: הדואט הפנומנלי של גולן ופיינליסטית העונה השמינית, ואלרי חמאתי, היה בין המרגשים שחזינו בהם. השתיים ביצעו בהרמוניה יוצאת מן הכלל את הלהיט "Let It Be" ועשו לכולנו צמרמורת. "הדואט הזה היה יפה כמו הדואט של ואלרי ותמיר שעשו הללויה", השווה אסי עזר לאחד הביצועים הזכורים שהיו על בימת "הכוכב הבא" - ובצדק.

גוזמה או הגזמה: לא פעם אזכרנו את האודישן הראשון ו-100 האחוזים המטורפים שגרפה - ולא סתם. זו הייתה הפעם הראשונה שמתמודדת גורפת אחוזים כאלה בשלב כזה ראשוני של התחרות, אבל ככל הנראה ש-100 האחוזים הללו הגיעו כי גולן עלתה לבמה כשהיא מגובשת מבחינת הזהות הבימתית שלה והפגינה יכולות מרשימות שלא קשורות לעובדה שיש לה כישרון בערמות - אלא לקילומטראז' שצברה. פתחה את העונה בסערה, קבעה את הטון - ודהרה עד הגמר הגדול.

כחולים: 57 | אדומים: 2

אז למה מגיע לה לזכות? כשעדן גולן שמה לעצמה מטרה, היא רואה רק אותה, לא משנה כמה הדרך עלולה להיות מורכבת. כשהייתה בת עשר חלמה להפוך לזמרת מצליחה וככל שהשנים עברו, הבמות הגדולות מעבר לים נכבשו - כאלו שעד היום מבוגרים ממנה חולמים לכבוש. כשחזרה לארץ היא חלמה לזכות בהכרה בישראל, עלתה לבמה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" שמה את החלום על שולחן השופטים, הביטה להם בעיניים - והם ידעו בדיוק מי עומדת מולם ואיזו סטארית היא עומדת להיות. היא לא השאירה את החלום במגירה, היא הבהירה לעולם שעדן גולן היא כוכבת מהסוג של פעם, זה שעובד קשה בשביל להגשים את החלומות שלו, אבל נשאר נאמן למי שהוא ולמה שהוא מייצג. ואם נהיה כנים עד הסוף? גולן היא דיווה אמיתית על הבמה: בטוחה בעצמה, נותנת שואו בגאווה ולא מתיימרת לתפוס טייטל עכשווי כלשהו - וכאלה, כבר כמעט שלא מייצרים.