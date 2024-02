תגידו להם מזל טוב: אור כהן, דור שמעון, עדן גולן ומיקה משה העפילו לגמר "הכוכב הבא לאירוויזיון 2024". ביום שלישי הקרוב (אחרי החדשות, ערוץ 12), בגמר העונה, אחד או אחת מהם ייצאו כמנצחים וייזכו לייצג אותנו השנה באירוויזיון בשוודיה. שי טמינו סיימה הערב את דרכה בתחרות, במקום החמישי והמכובד מאוד.

אור הייתה הראשונה לזכות בכרטיס לגמר, מוקדם יותר השבוע. הערב ביצעו מיקה, עדן, דור ושי נאמבר אחד, כשהצבעת הקהל והשופטים נפתחה בסיום ארבעת הביצועים. הראשונה לשיר הייתה מיקה שביצעה את "יש לך אותך", השיר הראשון שהוציאה יחד עם מירי מסיקה. "אני רוצה להקדיש את השיר לנשים במלחמה ובמילואים, בשביל להעצים אותן", אמרה.

רן דנקר החמיא אחרי הביצוע: "אני אוהב את הניקיון שלך, את חוסר המאמץ שלך. את חץ ללב". קרן פלס הוסיפה: "מירי השמיעה לי את השיר הזה כשהיינו בבריכת הפלסטיק שלי בחצר. היא אמרה שיש ילדה נהדרת מ'בית ספר למוסיקה', דיברה עלייך ללא הרף. תודה שבאת הנה, את ההמשך. את הדור הבא". אסף אמדורסקי פרגן: "בתחילת העונה היו לך כמה מניירות שלא אהבתי, אבל לא רציתי להפריע. עכשיו, כששרת, הייתה לך שבירה בפזמון הראשון וויתרת על המניירה. היית נקייה לחלוטין וזה היה הכי מרגש, יפה ומחמיא לך".

אחרי מיקה שרה שי את "What About Us" שביצעה פינק במקור. שירי מימון פרגנה: "עשית פה דרך מדהימה, אני ממש גאה בך. ריגש אותי בשבילך, לעמוד ככה על הבמה ולבצע את השיר הזה". עדן חסון היה מסויג מעט: "התחלת השיר הייתה מאוד קסומה ואלגנטית, הכל היה נורא אסוף. בבית השני קצת איבדת את עצמך וזה נורא מפחיד אותי. אנחנו בשלב מאוד מתקדם. אם את הנציגה שלנו באירוויזיון, אין מקום לדברים כאלה. אין מצב שאת לא בקצב, לא בסולם או נכנסת בהיסוס. חוץ מזה - את מושלמת".

דור שר את "כשהלכת" שכתבה וביצעה מימון והקדיש אותו לחבר טוב שנפל בקרב: "הבטחתי לעצמי שאני נמצא על הבמה הזו בשליחות. יש לי חברים שהאחים שלהם נהרגו. קיבלתי הודעה מחבר שכתב: 'תזכיר את אחי על הבמות'. קוראים לו דביר פימה, הוא אחד האנשים הכי מדהימים שהכרתי בחיים. הוא היה קצין בשריון ונפל לא מזמן. הוא הקריב את עצמו, נפל על בור ממולכד, כדי שלחברים מאחור לא יקרה כלום".

אמדורסקי אהב מאוד: "דור נתן את אחד הביצועים הכי טובים ששמעתי ממנו העונה. הוא שר נפלא, הגיש נהדר את הטקסט, מדובר בביצוע יפהפיה. הוכחת שוב שאתה זמר מהשורה הראשונה". מימון החמיאה: "אתה זמר ענק, הביצוע היה מדהים. אתה מגיע לגבהים שלא שמעתי בחיים. תודה לך על הביצוע הזה".

אחרונה לשיר הערב הייתה עדן שביצעה את "Beautiful" של כריסטינה אגילרה. "הכי יפה לעדן ככה. אם הייתי באירוויזיון, הייתי רוצה לראות אותך עם שיר כזה", אמר דנקר. אמדורסקי חיזק: "היא שמה את הרגש קדימה, זה יפה מאוד. זו הייתה בחירה יפה ופוטוגנית שעובדת לטובתה לטעמי". פלס סיכמה: "הכישורים שלך, האקסטרים שיש בך, יכולים לפעמים לבוא לנו בצורה זועקת לעיניים, אולי מסנוורת מדי, אבל בביצוע הזה הם שירתו אותך מאוד. הרגשתי שאת אומנית שמחזיקה מכחול ומציירת. אהבתי את הציור ששירטטת, מרגישה בטוחה בידיים שלך. הייתי אורזת את זה ככה ושולחת אותך ככה לאירוויזיון".

בסיום הביצועים השופטים חילקו ניקוד לרביעייה: 7, 8, 10 ו-12 נקודות. עדן קיבלה מהשופטים 70 נקודות, מיקה 62 נקודות, דור 46 נקודות ושי לא הרחק מאחור עם 44 נקודות. לפי התוצאות המשוקללות בין השופטים לקהל, מי שזכתה לניקוד הנמוך ביותר, 51 נקודות, הייתה שי שסיימה את דרכה בתחרות.

"אני רוצה להגיד תודה לשופטים, למדתי מלא דברים על עצמי", סיכמה שי את המסע שלה ב"הכוכב הבא לאירוויזיון", "קיבלתי פה אהבה ללא תנאים וזה היה לי ממש כיף". דנקר ביקש להודות לה: "עשית פה דרך מדהימה, נכנסת לי מאוד ללב. אני בטוח שנכונה לך דרך יפה". לוי סיכם: "תודה שזכינו בך, בכישרון שלך ובאישה שבך".