יש לנו נציגה לאירוויזיון: בסיום אירוע הגמר המותח והמרגש במיוחד של "הכוכב הבא לאירוויזיון" שנערך הערב (שלישי), עדן גולן, שנתנה את הופעת חייה, הוכתרה כזוכה הגדול ותיסע לייצג אותנו בתחרות בשוודיה בחודש מאי הקרוב, כשהשנה לא מדובר בעוד תחרות בעבור ישראל.

בדו-קרב, מי שסומנה כאחת הבולטות לזכייה מהאודישן הראשון נתנה ביצוע שובה לב, עדין לפרקים ועוצמתי ל"I Have Nothing" של וויטני יוסטון וגרפה 79 אחוזים. "הלכת כמו סכין לחתוך את השיר. את תתני את זה בשלוש דקות. פשוט נהדרת", החמיאה השופטת קרן פלס ועדן המשיכה לשלב האחרון והמכריע. בשלב ביצוע הגמר התחרתה על הניצחון מול אור כהן ומיקה משה, ביצעה את השיר "I Don’t Want To Miss A Thing" של להקת אירוסמית', נתנה שואו כמו שהיא יודעת, חלקה מחווה מיוחדת במיוחד לחטופים שעדיין בעזה - וניצחה את התחרות.

בסופו של שלב ההצבעות הדרמטי במיוחד, ולאחר שקלול תוצאות השופטים והקהל, עדן הגיעה למקום הראשון. אל המקום השני הגיעה אור כהן ואל המקום השלישי הגיעה מיקה משה. דור שמעון, ממנו נפרדנו בתחילת הערב ולא הגיע אל ביצוע הגמר, הגיע למקום הרביעי והמכובד.

אודישן הבכורה של עדן ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" היה הצהרת כוונות במלוא מובן המילה. היא ביצעה את "Rise Up", גרפה ציון היסטורי של 100%, כשהשופטים הבינו מהרגע הראשון כמה טובה היא. תמיד הרגיש שהבמה היא הסביבה הטבעית של עדן, שם היא מרגישה שיכולה להיות מי שהיא, ובמהלך התחרות היא ביצעה את “You Raise Me Up” והראתה גם פגיעות לצד היכולת לתת הופעה מהפנטת.

עדן סימנה מטרה, עשתה הכל לא חשוב כמה מורכבת הדרך, ועכשיו היא בדרך לשוודיה לייצג את ישראל על הבמה הגדולה. עדן היא בדיוק מה שאנחנו רוצים להראות לעולם כיום: בטוחה בעצמה, נותנת שואו בגאווה, ועדיין לא חוששת להראות גם שבריריות. בהצלחה, צאי וכבשי את אירופה.