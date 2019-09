View this post on Instagram

לקוחות יקרים ויקרות של הקליניקה! ניסיתי במשך חודשים לא להביא את הפן האישי בחיים שלי לתוך הפן העסקי- הקליניקה, הבייבי שלי. אבל לצערי יש דברים שאין לי שליטה עליהם. אני מודיעה כאן מכיוון שאין לי דרך להגיע לכל אחד מכם באופן אישי- הקליניקה יצאה להפסקה וכרגע לא בפעילות. אני בטוחה שנחזור בהקדם האפשרי וכמובן שאעדכן על כך. מתנצלת בפני כל הלקוחות שמטופלים אצלנו, לכל מי שיש תור בימים הקרובים- ראו אותו כמבוטל. נשתדל לענות לכל פניותיכם במספר הרגיל 0547171711 *חשוב לי להבהיר כי ההודעה על כך הגיעה מכאן מכיוון שאין גישה כרגע למחשבים ולטלפונים הפרטיים של הלקוחות תודה על ההבנה וסליחה מראש