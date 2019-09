מייקל קביה פורגוד אהרוני, רקדן ברייקדאנס מחונן בן 25, יעלה בשבת הקרובה (אחרי החדשות, ערוץ 12) על מסלול נינג'ה ישראל. מייקל הוא בנו המאומץ של השף ושופט מאסטר שף, ישראל אהרוני. מייקל נולד בקונגו, התייתם מהוריו בגיל צעיר והגיע לישראל בגיל שנתיים עם דודתו. הוא למד עם בנו הביולוגי של אהרוני באותה הכיתה וכך פגש את השף האהוב. לפני עשר שנים אימץ אהרוני את מייקל אל חיק משפחתו. "זה לא פשוט לאמץ ילד בן 14 לתוך משפחה", הודה אהרוני בשיחה עם אסי עזר ורותם סלע, "וזה עוד יותר מסובך כשהוא שחור, פליט ובלי מעמד. הוא שקוף, בלי זכויות. קוראים לעברו 'קוף, תחזור לאפריקה' והוא מפחד מכל צל של שוטר. זו סיטואציה לא פשוטה". אהרוני סיפר על מאמציו להסדיר את המעמד של בנו והאטימות שגילה ברשויות: "במשך ארבע-חמש שנים ניסינו הכל אבל כלום לא קרה. פשוט לא קיבלנו תשובה. אף אחד לא התייחס לזה ברצינות. לא היה לו שום מעמד, הוא פשוט לא היה קיים. היום הוא תושב קבע". View this post on Instagram A post shared by Michael Kabia Forgod Aharoni (@michael_kabia_aharoni) on Dec 21, 2018 at 2:02am PST אהרוני הבן סיפר על ההערכה הרבה שהוא רוחש למשפחתו המאמצת: "אף אחד לא היה צריך להילחם עלי, אבל עדיין הם נלחמו. זה השפיע על מי שאני בתור בן אדם. היום אני יכול לצאת לעולם ולהגיד, 'שלום, אני מייקל קביה פורגוד אהרוני ואני גאה להיות שחור. אני מבסוט על הצבע הזה ועל היכולת להיות שזוף כל השנה". ביום שבת אהרוני יתמודד על מסלול הנינג'ה וינסה להוכיח לכולם שגם את האתגר הזה הוא יכול לצלוח. {title}





