מהחופה ועד ההחלטה: הדרך של זוגות "חתונה ממבט ראשון"

צילום: חתונה ממבט ראשון, קשת 12

מי הזוג: הזוג הראשון שפגשנו העונה עם הכימיה והמשיכה המשוגעת שסוחפת אחריה את כולם

שיר הכניסה לחופה: "Make You Feel My Love"

האתגר בזוגיות: להתגבר על הלחץ של בן מהשיח על רגשות אל מול הצורך של מעין להרגיש נאהבת

הרגע שגרם לנו להתאהב בהם סופית: בארוחה הרומנטית הראשונה שלהם, בה בן הכין את הפירה הקרמי והמושלם שלו ומעין התמוגגה מהמנה המדהימה ומהמחווה הטעימה. הפשטות של הרגע הזה והחיוכים שזרמו שם הם מה שהופכים אותו לכל כך מיוחד ומקסים

הרגע שאנחנו לא מצליחים לשכוח: יום ההולדת של בן שיצא משליטה והוליד דרמה לא נעימה לשני הצדדים, אבל מהר מאוד שינה תפנית: כשבן עשה למעין הפתעה ענקית ולקח אותה לצניחה חופשית. אחרי יום של טלטלות הם סיימו ברגע משחרר ומגבש שחיזק את הקשר שלהם והעניק להם חוויה יוצאת דופן

המשבר: אמנם רק בפרק האחרון ראינו משבר חדש שנולד בעקבות ביקור אצל סבתא של בן, אבל דווקא המשבר הגדול שמור לטיסה של בן לניו יורק - וכל ההתרחשות שקרתה אחר כך. בן נהנה מהזמן שלו לבד ומהחופש, ומעין לעומת זאת הרגישה את הגעגוע לבן זוגה. הפער בין הרגשות שלהם הוביל לערעור הביטחון של מעין ולתחושה של בן שהוא לא יכול להעניק לה את מה שהיא רוצה

מתי הקליק נקלק: בלילה הראשון שלהם יחד, שם הם דיברו עד השעות הקטנות של הבוקר. אנחנו כמובן לא זכינו להיות עדים לשיחה הזאת, אבל הם דיברו עליה לא מעט וסיפרו שמאז, רוב הלילות שלהם מלאים בשיחות נפש עד שהשמש עולה

השיחה הזכורה על ספת המומחים: השיחה של מעין עם דני פרידלנדר אחרי תקרית יום ההולדת. ההתפרקות של מעין הייתה אמיצה כל כך והיא אמרה מבלי לפחד שהיה לה קשה לשמוע מבן שהמשיכה שלו אליה היא שונה

המשפט שלהם: "תודה, גם את"

למה הם צריכים להישאר יחד? למרות שלקראת הסוף צפים קשיים בגזרת הזוג המתוק, הדרך שלהם עד כה מוכיחה שיש כאן פוטנציאל מספיק חזק כדי להצליח ביום שאחרי. התקשורת ביניהם מדהימה, המשיכה קיימת מהיום הראשון, ההומור זורם בשפע - ובגדול, כל פעם שהם ביחד הם ממלאים את החלל באהבה

מי הזוג: השובב, הכייפי, החברותי והמרים. זה שחווה כל דבר בזוגיות על אקסטרים ומפזר מלא אהבה

שיר הכניסה לחופה: "Accidentally In Love"

האתגר בזוגיות: לאזן בין הצורך השונה של כל אחד מהם בזמני קושי ולהפנים שריבים לא מטלטלים את הקרקע היציבה שלהם

הרגע שגרם לנו להתאהב בהם סופית: יש כל כך הרבה רגעים של התאהבות במאי ומשה לאורך העונה, אבל אין ספק שמסיבת האהבה שלהם היא אקט יוצא דופן שלא הצליח להשאיר אף עין יבשה. יחד עם כל החברים הם חגגו את סיום התהליך שלהם ועשו קרנבל אהבה צבעוני, מרגש ומשמח בדיוק בצורה שמאפיינת את האנשים שהם - ואת הזוגיות שלהם

הרגע שאנחנו לא מצליחים לשכוח: חוזה המשמרות של ריי השועל, שלא רק שהיה מצחיק בטירוף - גם סגר מעגל במערכת היחסים המורכבת של אבא משה וריי התינוק. למי שלא זוכר: בירח הדבש משה נלחץ מהעובדה שהוא צריך לקחת חלק בטיפול של ריי וזה אפילו העלה את השאלה אם זה דיל ברייקר בזוגיות של השניים. אבל לאט לאט הוא התאהב בשובב על ארבע שכבש לו את הלב וגרם לו להילחם על משמרות במקרה של פרידה (לא עלינו)

המשבר: הריב הקשה בחוף הים שהגיע גם לטונים לא נעימים משני הכיוונים. התנגשות של שני צרכים שהתגלגלה לאי הבנה. אותה השיחה הוציאה את שניהם מעורערים מהקשר ומהדרך שלהם לדבר את הבעיות בזוגיות, אבל שיחה אמיצה ופתוחה אצל ד"ר יעל דורון העלתה אותם חזרה על הגל ואפילו הסתכמה בחיבוק מרגש

מתי הקליק נקלק: היו הרבה רגעי קליק קטנים לאורך המסע של מאי ומשה, אבל רגע של קליק אמיתי שאפשר היה להרגיש למרחקים קרה בסופ"ש הזוגי שלהם בצימר - כשמאי נכנסה עם משה למים, למרות שפחדה. באותה החופשה משה גם הודה שהוא מתחיל להתאהב במאי, ואין ספק שנמסנו לחלוטין

המשפט שלהם: "מסונכרנים בפיפי"

השיחה הזכורה על ספת המומחים: אחת השיחות המרגשות אצל ד"ר יעל דורון הייתה כשמשה שיתף על רגע של ריב שהיה להם. באותה סיטואציה מאי ניגשה לחבק אותו והוא התחיל להתפרק ולבכות. משה שיתף כמה מאי נכנסה לו ללב ואיך הוא מרגיש בנוח ובבית איתה. בהמשך מאי הצטרפה לשיחה ואותו מפגש על ספת הפסיכולוגים הסתכם במשפט של מאי שקנה אותנו - "יעל, את יכולה ללכת"

למה הם צריכים להישאר יחד? משה ומאי עברו יחד דרך מאוד מטלטלות ומעניינת. זה התחיל בירח דבש שנראה מהחלומות, והמשיך בנחיתה למציאות שגרמה להם להתמודד עם פערי הצרכים שלהם, ואלפי ריבים והתפייסויות. לאורך 42 הימים הם למדו לתקשר טוב יותר, להכיל אחד את ולראות מה הצד השני צריך. הם עדיין לומדים לפצח את סוד הזוגיות הקסום שלהם והם עושים עבודה מעולה

מי הזוג: ד"ר אברבוך והנסיך על הסוס הלבן ליאור אורן - הצמד שיגרום לכם לקנא בזוגיות היפה והמדהימה שלהם

שיר הכניסה לחופה: "Always Remember Us This Way"

האתגר בזוגיות: על פניו הכל אידיאלי אצל הזוג המתוק, אבל יש כמה פערים באידיאולוגיה ובתפיסות סביב ענייני הזיקה לדת, שכנראה בשלב זה או אחר יעלו בזוגיות ויעמתו אותם מול הערכים השונים. ליאור העלה את זה כבר בכמה שיחות עוד בתחילת הדרך, אבל נראה שהם עדיין לא הגיעו לשיחת עומק שבה הם מיישרים קו על הדרך שבה הם מתכוונים להתנהל בבית

הרגע שגרם לנו להתאהב בהם סופית: הרגע שבו קטיה חזרה הביתה אחרי משמרת ארוכה ומתישה בבית החולים וחיכתה לה ארוחה מנחמת ומושלמת. היא מיד התקשרה כמובן לנסיך כדי להודות לו, וכהרגלה - לא הפסיקה לצחוק ממבוכה והתרגשות. השיחה ביניהם הייתה ממיסה והראתה רגע כל כך אותנטי ומתוק בתוך שגרת זוגיות אמיתית

הרגע שאנחנו לא מצליחים לשכוח: את הרגע שבו ליאור וקטיה החליטו לחיות על הקצה ולעצור בדרך לסופ"ש הרומנטי שלהם בדרך מפוקפקת לחלוטין. את הנסיעה מהתצפית למלון הם שמרו לשעה מאוחרת מידי ביום וכמובן שהחושך כבר ירד, ואיתו גם יכולת הראייה בלילה של ליאור. דבר הוביל לדבר והם מצאו את עצמם עם הרכב תלוי באוויר מעל תעלה. הם אמנם פחדו בטירוף (ויילולת התנים לא עזרו לזה), אבל אנחנו לא הפסקנו לצחוק ולהנות מהחוויה שהשניים צברו לאוסף

המשבר: ה"משברון" של הזוג היה כל כך קטן ומינורי שאפילו אין טעם להעלות אותו, וכל שנותר זה לאחל שכל הריבים והוויכוחים בהמשך יהיו כאלה קלילים וזניחים

מתי הקליק נקלק: בשנייה שהעיניים שלהם נפגשו. זאת למעשה - אהבה ממבט ראשון אמיתית

המשפט שלהם: "וימותו הקנאים"

השיחה הזכורה על ספת המומחים: הפגישה הראשונה שלהם עם ד"ר יעל דורון, ברגע שבו קטיה התפוצצה מצחוק ולא הצליחה להירגע בגלל המבוכה מהמצב. כבר אז ד"ר דורון זיהתה שקורה משהו מיוחד וקסום בין השניים - והם הפגינו כימיה מעוררת קנאה

למה הם צריכים להישאר יחד? למה לא בעצם? הם אוהבים אחד את השנייה וכבר הודו על הרגשות החזקים שיש להם. הם מסתדרים מדהים, מדברים באותה השפה ומנהלים את החיים בסינרגיה מושלמת. היום ה-43 של קטיה וליאור צפוי להיראות בדיוק כמו הקודמים לו - מלא באהבה וזוגיות למופת

מי הזוג: זה שעשה היסטוריה ב"חתונה ממבט ראשון" ויודע מה באמת טוב בחיים - התכרבלות על הספה עם נטפליקס

שיר הכניסה לחופה: "להאמין"

האתגר בזוגיות: להתגבר על מחסום המגע ולמצוא את האיזון בקצב ההתקדמות של הזוגיות

הרגע שגרם לנו להתאהב בהם סופית: במפגש הזוגות - כשמתן וגיא הפגינו חיבה בציבור. זה נשמע אולי דבר טריוויאלי, אבל גיא דיבור לא מעט במהלך התכנית על הקושי שלו להפגין חיבה בפומבי ועל זה שמעולם לא הרגיש בנוח להיות קרוב לבן הזוג שלו מול אנשים אחרים. באופן מפתיע ומשמח, עם מתן הוא הרגיש שזה הדבר הנכון לעשות, והוא נתן לו בדיוק את המגע שמתן היה זקוק לו כדי לקבל את הביטחון בקשר שלהם

הרגע שאנחנו לא מצליחים לשכוח: גיא ומתן עבדו על ארוחת שישי מפוארת והתרכזו בהכנות לקראת האירוע החשוב. בזמן שהם שקועים במתכון לצ'ילי קון קרנה מהאגדות, גיא התנגש במקרר וקיבל מכה שגרמה לנו להתפקע מצחוק מצד אחד, ולדאוג לשלומו של החתן מצד שני

המשבר: אחרי שבביקור המשפחתי אצל מתן הם היו בשיא, הביקור באילת אצל המשפחה של גיא היה שונה לחלוטין. הוא גרם לגיא להתערער ולקחת צעד אחורה, ולמתן להרגיש חוסר ביטחון מהפרטנר שמולו

מתי הקליק נקלק: בביקור אצל דודה של גיא. באותו הרגע מתן כבש את כולם, גיא היה גאה בבן הזוג שלצידו, ואפילו האחיינים הקטנים כבר התרגשו מהדוד החדש

המשפט שלהם: "קס קס קס"

השיחה הזכורה על ספת המומחים: ממש רגע אחרי שיחת הטלפון עם ההורים של גיא שבה הם הציפו בפתיחות את הבעיות שלהם בזוגיות, הם הגיעו לדני פרידלנדר לטיפול זוגי. מתן הגיע לשיחה מבולבל ומרוחק והגיע עם אג'נדה מאוד ברורה: הקושי של גיא לא תלוי בו. באותה השיחה גם גיא פתח את הלב והתפרק וזה הוביל לשיתוף מצידו על הפחד שלו לשים את הלב שלו על השולחן במאה אחוז

למה הם צריכים להישאר יחד? למרות שמתן מתחיל להרגיש חוסר ביטחון במקום שלו בקשר ושגיא מסתובב עם תחושה של לחץ ואינטנסיביות בזוגיות שלהם - יש שם משהו מיוחד שקשה להסביר. השיחות שלהם מגיעות לשיאים של פתיחות ועומק, החיבור בולט למרחקים ורואים שחשוב להם אחד מהשני. אם הם רק יקחו את זה קצת לאט יותר ויתנו לזמן לעשות את שלו - יש כאן סיכוי אמיתי לזוגיות מאושרת

מי הזוג: הביטחוניסטים שלוקחים את הזמן ונותן לזוגיות להתפתח על בסיס של חברות עמוקה

שיר הכניסה לחופה: "שמש"

האתגר בזוגיות: להתעלות מעל הפרינדזון ולהצליח לייצר קרבה פיזית

הרגע שגרם לנו להתאהב בהם סופית: במפגש הזוגות, שם הם היפנטו את כל הנוכחים - וגם אותנו. הכנות והרגישות שהם הפגינו, האותנטיות והשיחות העמוקות שהם הגיעו אליהן עם הזוגות האחרים. עידית ורפאל הראו ברגע הזה קרבה חזקה ומדהימה שגרמה לנו להאמין שהזוגיות שלהם חזקה יותר ממה שנדמה

הרגע שאנחנו לא מצליחים לשכוח: הרגע שעידית צחקה על עוגיות הטחינה הלא אפויות של רפאל ולא הצליחה להירגע מזה לאורך כל היום. גם כשהם כבר ישבו בבית קפה והחליפו עשרות נושאי שיחה מאז, היא התעקשה להסביר לרפאל את סוד עוגיות הטחינה הקסומות שלה. אנחנו עדיין מחכים לטעום משני הסוגים ולהגיע להכרעה בנושא

המשבר: לא היה להם ריב סוער או וויכוח שיצא משליטה והם לחלוטין זוג שנמצא במקום יציב ובטוח

מתי הקליק נקלק: החברות הטובה הייתה שם תמיד, אבל הקליק קרה בתחרות התריאטלון של רפאל, שם עידית הסתכלה עליו בהערצה על הגבר שמולה ועודדה אותו לאורך כל התחרות. הוא מצידו התרגש מהתמיכה יוצאת הדופן של הפרטנרית שלו והמחווה המרגשת שהיא עשתה לו בסוף התחרות

המשפט שלהם: "את מקסימה"

השיחה הזכורה על ספת המומחים: השיחה שאחרי מפגש הזוגות. רפאל ועידית אמנם השאירו רושם מטורף על כולם, אבל הם חזרו טיפה מעורערים כשניסו להבין איפה הם עומדים. הם הציפו את בעיית הפרינדזון שהולכת ומאיימת על הקשר, וקיבלו מד"ר דורון כמה טיפים טובים כדי לקחת את הנושא בידיים ולהוביל את הקשר שלהם למקום יותר אינטימי

למה הם צריכים להישאר יחד? אז נכון, הם עדיין לא הגיעו לשיא מבחינה הקרבה הפיזית, אבל הם בדרך לשם - והם בדרך הנכונה. לבסיס החברות המדהים שנבנה ביניהם אין תחליף, והוא זה שיוביל אותם לעבר זוגיות טובה ויציבה - לאט לאט ובביטחון. בינתיים הם מתקדמים גם בפן הרומנטי, ונראה שעידית מתחילה לראות את רפאל באור קצת אחר. הערכים שלהם זהים, יש להם המון תחומי עניין משותפים והם באמת פאוור קאפל אמיתי