תמיר גרינברג הזוכה הגדול בגמר המיליון של "הכוכב הבא" שהדהים אותנו עם ביצוע מטורף לשיר מקורי שלו "Tell Me Where The Light Goes" עדיין מעכל את כל מה שקורה סביבו. אחרי שגר מספר שנים בארצות הברית וניסה להגשים את החלום האמריקאי, ההתפוצצות הגדולה שלו קרתה דווקא כאן בארץ המולדת ומודה שהחזרה לישראל בטיימינג הנכון השתלמה לו.

תקופת הקורונה אילצה את תמיר לשוב הביתה אל ההורים אבל מסתמן שזאת הייתה החלטה ששינתה את חייו "הרגשתי בשל עם עצמי לבוא לתכנית ב-100% עם מלא ביטחון שאני אשאר עצמי לא משנה מה הקהל יגיד או ההפקה תגיד. למזלי קרה ההפך, כולם הרימו והעלו אותי, הדבר הזה פרח ביחד ואין יותר מזליסט ממני" מספר תמיר בראיון ל"גלית ואילנית" (קשת 12) ששודר היום עם גלית וסיוון קליין.

כבר באודישן הראשון שלו, כשנינט סיפרה על נסיעה רנדומלית במונית של אביו בו השמיע לה שיר של תמיר, נחשפנו לתמיכה המדהימה של הוריו. בצניעות המזוהה עם תמיר הוא אומר: "בשבילי הזכייה זה לתת להם איזושהי נחמה, כשמשהו מתקבל בצורה כזאת זה אומר הרבה. אני יודע שאבא שמח בשבילי וזה עושה לי טוב על הלב".

אתה אומר שההורים השקיעו בך הרבה לאורך השנים, איך זה בא לידי ביטוי?

"בהכל. אמא שלי רשמה אותי לבית ספר לאומנויות. בלעדיה לא הייתי חשוף לכל האומנות, למוזיקה ולשפה הזאת. מאז שהתחלתי עם המוזיקה ההורים שלי היו לוקחים אותי לחזרות, לשיעורים, ואינספור דברים. הם תמיד היו שם בשבילי. אני לוקח את הדעה שלהם והם מכירים אותי כל כך טוב שהם מזהים מה אני. יש לי מזל שיש לי אותם".

אמא שלך מוצפת בהצעות בעקבות הלוקים מהעונה הזאת?

"האמת שאני קבלתי לא מעט הודעות אם אפשר לקבל את המספר שלה, לראות את ארון הבגדים ואת הבוטיק שלה. אבל היא עוסקת בתאורה זה תחום קצת אחר".

הלוק האדום שלבשת בביצוע "Crazy In Love" זה גם שלה?

"לא, אני עבדתי עם הסטייליסט איתי בצלאלי על זה. היה לי איזה ויז'ן לאדום המבריק לביצוע של ביונסה והיה לי את המזל שאיתי בנה לי את הז'קט המטורף הזה. ביחד עשינו את כל הלוק, הוא גאון ונראה לי שזה היה מוצלח". "אתה חלום – אתה כוכב" | צילום: מתוך "הכוכב הבא 8", קשת 12

ראינו בגמר את רביב ואלה לי, בוגרי העונה הקודמת. איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה?

"אני לא יודע, אני פשוט מתעסק בלעשות מוזיקה. זה כמו בתכנית, אני לא מתעסק בתחרות. אני לא חושב איפה אני אהיה, אלא בלהביא את עצמי ב100% לעולם. זאת העבודה שלי".

אתה רואה את עצמך בקריירה מעבר לים?

"לחלוטין מכוון. המוזיקה שלי היא באנגלית כרגע, אז מאמין שהרבה מהקהל נמצא שם. אבל עכשיו אני פה, ישראל זה הבסיס שלי, זה הבית שלי. הכל מתחיל מפה ואם זה יקרה יותר בגדול בארה"ב ובמקומות אחרים, אני יותר מאשמח".

לא נשחרר אותך בלי חוב קטן לבנות ישראל, אתה עם ואלרי? אתה רווק?

"ואלרי ואני רק חברים טובים לכל מי שרוצה לדעת. ואני כרגע לא בשום דבר".