הארכיון לא שוכח: אי אפשר באמת להיות כוכב מצליח מבלי לתחזק חשבון אינסטגרם ולעדכן את המעריצים במתרחש - ותודה לאל על כך. על מה עוד תודה לאל? על זה שלפעמים המפורסמים שלנו לא תמיד ממהרים או לחלופין זוכרים למחוק תמונות מהעבר, ופה אנחנו נכנסים לתמונה.

במוצאי שבת הקרובה, זוגות נוספים יעלו לרחבה הכי מדוברת במדינה - ויעשו הכל כדי להישאר בתחרות (אחרי החדשות, ערוץ 12). לפני שזה יקרה, החלטנו לקחת רגע ולגלול עד שנגיע לאוצרות האמיתיים שבחשבונות, אלו שהעלו בלי לחשוב יותר מדי ומצאנו זהב. אז, איך און רפאלי נראה בתור ילד? ולמה לדור הררי הייתה קרחת? והכי חשוב - איך חזי דין קשור לפיג'מות? גלילה נעימה.

מאיה קיי

נתחיל עם הדוגמנית וכוכבת הרשת מאיה קיי. בטוח התאהבתם בה כשעלתה לרחבה, ואין שום סיכוי שלא תתאהבו גם בגרסת הבייבי שלה. מה, עוד לא זיהיתם? התינוקת בעלת העיניים הגדולות והכחולות זו לא אחרת מקיי ואנחנו רק יכולים לדמיין איזה בייבי יפה יכול להיוולד לה בעתיד. אגב, זו אחת מהתמונות הראשונות אי פעם שמאיה פרסמה באינסטגרם שלה.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Maja Kravarusic • מאיה‎‏ (@‏‎maya.keyy‎‏)‎‏

רומי פרנקל

מדוגמנית אחת בקאסט - לדוגמנית אחרת. פרנקל, אומנם רק בת 21 אבל היא מתחזקת קריירה מצליחה ועמוסה במיוחד, מה שכמובן יוצר לא מעט קשרים. מפה לשם, מצאנו תמונה שלה עם מישהו נוספת שכולכם מכירים, אנה זק, וכנראה שהשתיים התחברו במהלך צילומים. בינינו? הן לגמרי נראות כמו BFF.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎ROMI‎‏ (@‏‎the_romi_frenkel‎‏)‎‏

דור הררי

את דור הררי אנחנו מכירים מהטלוויזיה אבל לבימת התיאטרון הוא שומר מקום קרוב מאוד ללב. לפני מספר שנים, הררי כיכב במחזמר קומי שנקרא "רינגו" וחלק מהגדרות התפקיד כללו קרחת. אל דאגה, הררי לא נאלץ להוריד אפילו שערה אחת מראשו - כי התמזל מזלו והייתה לו מאפרת סופר מקצועית, שידעה היטב איך לעשות זאת.

דנית גרינברג

למרות שדנית גרינברג מסתובבת בביצה כבר לא מעט זמן, את אורטל עמר היא פגשה דווקא שעוד הייתה רק דנית (או רק-דנית כמו שהחמיאה לאה ינאי). שנים שהשתיים מתחזקות ידידות אמיצה שהולכת אחורה שנים רבות אחורה. גם סכסוך שעבר בין השתיים והוביל לנתק של מספר שנים נפתר בסופו של דבר, והשתיים בקשר אוהב ובריא. ככה זה עם חברים מהילדות, חלקם נשארים לנצח בטוב וברע.

View this post on Instagram A post shared by Danit Greenberg (@danitgreenberg)

דניאל גל

בשביל רבים מאיתנו, הרגע שבו התאהבנו סופית ורשמית בדניאל גל היה כשהופיעה כרותם הפרמדיקית בסדרה "תאג"ד". הקיץ היא תפגוש הרבה את אלישע בנאי על הרחבה - אבל השניים כבר רגילים לזה, שכן בנאי השתתף גם הוא בסדרה המדוברת. לא סתם, בין השניים היה קשר דם כששיחקו אחים. אין בן שאין לו תמונה כזו עם אחותו הגדולה מיום הולדתו ה-18.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Gal (@daniel.gal_87)

טל מורד

אומנם את החודשים האחרונים הוא העביר בהרבה מאוד מילואים, אבל עד לפני כמה שנים בודדות הצבא היה חלק מרכזי מאוד בחיים של טל מורד. נכון שעכשיו הוא תחת ידיה של סנה סוקול, מפקדת קשוחה לכל הדעות, אבל בשנת 2020 מצאנו את פוסט השחרור מהצבא שבו עשה את הדבר הכי ישראלי כמעט שיש: גזר חוגר. סטוק מעמיק יותר בחשבון יחשוף תמונות עוצרות נשימה של עוד פעילות כל ישראלית: טיול גדול בחו"ל.

און רפאלי

און רפאלי אוהב את החיים הטובים. הוא מטופח, מלא בסטייל ואוהב גלישה. בתמונה ששיתף משהיה ילד צעיר ניתן לזהות חלק מהדברים שיהפכו להיות הגבר שמככב על רחבת "רוקדים עם כוכבים" לאחרונה. הילד עם הבלורית הבלונדינית והמבט הכובש בתיעוד בטיסה ממטוס פרטי. האם ארזת לבד?

View this post on Instagram A post shared by On Refaeli (@onrefaeli)

לירז צ'רכי

את בן זוגה ואבי ילדיה של צ'רכי כולנו מכירים טוב מאוד מאז שהיה ילד קטן וכיכב על במות התיאטרון כמוגלי - אבל חשבתם כיצד היה מגיבה לו אם היה רואה את הילדה שתהפוך לאשתו בעתיד? כל זמן שהחיבור המתוק בין תום ולירז הצעירים כמוגלי ובאנה נשאר בתאוריה (שמישהו ירים את הכפפה ב-AI דחוף), הנה תמונה של לירז כילדה צעירה בת 5. "באנה, המון דברים, הרגשתי כבר ביער".

View this post on Instagram A post shared by LIRAZ (@liraz_naz)

חזי דין

חזי דין, שחקן? כן, כן לא התבלבלנו. הקוסם המדופלם שמצליח לגרום להמם את הקהל בכל פעם מחדש התנסה גם בעמידה מול מצלמה. ב-2013, התארח בפרק מיוחד של "הפיג'מות". בסדרה אגב, הוא שיחק את עצמו כקוסם שמוכר לחבורה את הטלוויזיה שלו ומכניס קצת קסם לחייהם. למטיבי לכת: חזי צילם את הפרק במה שנראה כמו מצלמת הנייד שלו והעלה לעמוד היוטיוב הרשמי שלו.

View this post on Instagram A post shared by Hezi Dean (@hezidean)

נטע בזרילי

בואו נודו באמת, מפגש ענקים כמו שהיה ב"כוכב הבא לאירוויזיון 2018" ייקח הרבה זמן לשחזר. בפינה אחת, הזמרת והלופר (והרקדנית שלא ידעה שהיא רקדנית) נטע ברזילי כשמולה הילד שהפך לגבר בין רגע, יהונתן מרגי. כזכור, נטע ניצחה, ואחר כך גם כבשה את כל אירופה - אבל התמונה הזו של השניים מחזירה אותנו לתקופה פשוטה וטובה יותר.

View this post on Instagram A post shared by Netta Barzilai (@nettabarzi)

יזהר כהן

ואם כבר באירוויזיון עסקינן, אי אפשר לשכוח את הביצוע המרגש של כוכב התחרות האגדי יזהר כהן שהיה הראשון להביא את הגביע הנכסף לישראל בשנת 1978 עם השיר "אבניבי". אומנם אינסטגרם לא היה קיים אז אבל יזהר דאג להעלות תמונה מהתחרות מיד כשפתח את חשבון ברשת החברתית.





אורי ששון

כשנתיים לפני שהפך להיות מדליסט אולימפי שמביא כבוד עצום לישראל על הבמה הכי גדולה של הספורט העולמי, אורי ששון היה עדיין ג'ודוקא עטור הישגים שחולם לעשות את זה בגדול. בקיץ 2014, שיחק לו המזל כשביציאה מקרית עם חברים, הוא פגש את מי שכבר עשה את זה 40 שנה קודם לכן, זוכה אירוויזיון, יזהר כהן. מהמפגש יצאה תמונה מרגשת במיוחד, אלופי ישראל זה לצד זה, כל אחד בתחומו.

View this post on Instagram A post shared by Ori Sasson (@ori_sasson)

גאולה אבן

הרבה לפני שהייתה מגישת חדשות ואשת טלוויזיה, גאולה שירתה בכלל ברדיו. את הצעדים הראשונים בעולם התקשורת עשתה ככתבת ומגישה בגלי צה"ל ומשם כזכור התפתחה והמשיכה את דרכה בעולם התקשורת. כעת היא מקווה להפוך לרקדנית, ואנחנו בטוחים שאם תציג על הבמה רבע מהנחישות שיש כאן בתמונה, היא תגיע רחוק.

View this post on Instagram A post shared by Geulaeven (@geulaeven)

אלישע בנאי

אנחנו מקווים שבשידורים הבאים נזכה לראות את אלישע רוקד בתחפושת המתוקה הזאת. בנאי שיתף תמונה עם אימו אורלי זילברשץ בפורים כשהיה ילד. מיותר לציין שתחפושת הפיל החמודה גרפה מחמאות ואפילו פרס בבית הספר. מודים שזאת אחת התמונות הכי מתוקות שראינו של בנאי.



View this post on Instagram A post shared by Elisha Banai - אלישע בנאי (@elisha_banai)

אבי אבורומי

וידוע שכדי לסיים במשהו מרגש או מצחיק. החלטנו לשלב בין השניים ולקחת סרטון מרגש של אחד הכוכבים המצחיקים ביותר שעולים על הרחבה בשבועות האחרונים. אבי אבורומי העלה ביצוע לשיר "חלום אחד", ואפילו העלה לאינסטגרם. כנראה שהנער שזכה ל-15 תגובות וכ-350 לייקים עוד לא ידע איזה אהוב הוא הולך להיות, בעתיד הלא רחוק בכלל.

View this post on Instagram A post shared by Avi Aburomi (@aviaburomi)