חטפה איפון: בתור ספורטאית שאף מחזיקה במדליה אולימפית, ירדן ג'רבי יודעת שלפעמים אפשר לתת את כל מה שיש בך, אבל גם זה עלול לא להספיק. זה מה שקרה הערב (ד') בשידור חי, כשהיא ודני יוחטמן סיימו את דרכם ב"רוקדים עם כוכבים". השניים הודחו לאחר שרקדו קוויקסטפ לצלילי השיר "I Wan'na Be like You" שעליו קיבלו 33 נקודות.

בפתיחת התחרות, ג'רבי ויוחטמן רקדו ואלס אנגלי שצעק: בג'ודוקאית הקשוחה יש גם נפש עדינה ורכה. השופטים לא האמינו למראה עיניהם והשופת אנה ארונוב סיכמה זאת בצורה הטובה ביותר. "הרבה אנשים ישבו עכשיו בבית בשביל לראות אותך רוקדת, זה שונה לגמרי מהעולם שלך. התנועות היו מדויקות", החמיאה. זה הסכם ב-31 נקודות שהיוו נקודת פתיחה מצוינת בתחרות.

ואם מישהו חשב שג'רבי תתבשם ממחמאות ותסתפק בזה, אז הוא הצחיק אותה מאוד וכנראה פשוט לא הבין עם מי יש לו עסק. גם כשנפצעה בחדר החזרות היא לא עצרה, למדה להתמסר לפרטנר שלצידה והשתפרה ככל שהתקדמה בתחרות. אחד הריקודים הבולטים של ג'רבי ויוחטמן היה בריקוד האחרון שלפני הביצועים החיים. הטנגו של השניים הובל את דוד להודות: "פשוט התפוצצת היום. את חרוצה, מדייקת ויש פה התקדמות בכל פעם".

במהלך דרכה בתחרות, ג'רבי הכניסה אותנו למנטליות שליוותה אותה לאורך שנותיה כספורטאית. מהשנים שבהן לעגו לה על המראה וענף הספורט שנחשב גברי, אבל גם בקשיים ובלחצים איתם התמודדה. רגע כן ומרגש במיוחד היה כשהודתה כי בגלל הניתוק שהרגילה את עצמה לפני תחרויות, היא לא הקשיבה למוזיקה כשרקדה. ג'רבי למדה להשתחרר, להתמסר ולקחת את האתגר בשתי ידיים מבלי לפחד.

האמת, שאם ספורטאית בקנה המידה של ג'רבי תשמע את המחמאות והניחומים, כנראה שזה רק יעליב אותה. היא רצתה להתנסות בתחום שבו היא לא מכירה, אבל האופי שלה רוצה לנצח. ואולי, הניצחון האמיתי הוא האומץ להופיע ולהתחרות בתחום שאין לה כל ניסיון בו. להיות אנדרדוג שרוב הסיכויים נגדו, ועדיין ללכת על זה בכל הכוח ובראש מורם. טוב, היא כבר הגיעה לכאן אלופה.