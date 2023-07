חלקו השני של גלגל ההצלה יצא לדרך. הזוגות נתנו את הכל בחדר החזרות כדי לחזרות לתחרות ולעלות לשלב השידורים החיים, הם חרכו את הרחבה, אבל רק זוג אחד הוכתר כמנצח של הערב הגורלי - יוגב מלכה וג'וליה שחר שזכו בכרטיס לנבחרת המאוחדת.

כשחובת ההוכחה היא עליהם, יוגב וג'וליה עלו על הרחבה ופתחו בריקוד ג'ייב מהפנט לצלילי הלהיט "One Way Or Another" של הלהקה האהובה - והראו לכולם איך עושים את זה נכון. "איזה כיף שחזרת אלינו, שחזרנו לקבל את יוגב כמו שאנחנו רגילים לקבל אותך", אמרה אנה ארונוב, "נתתם נאמבר מהסרטים". "יוגב הזה יהרוג אותי, הוא חיה כזאת, נותן עד הטיפה האחרונה. לא משאיר טיפת זיעה אחת בגוף שלו. תודה שחזרת אלינו - את המלאך שלו", הוסיף דוד דביר.

לאחר אינספור המחמאות, הגיע שלב הדו-קרב. אז יוגב וג'וליה נתנו פייט מול הכרישה יסמין לוקץ' ודני יוחטמן. זה היה צמוד, שני הביצועים היו מרהיבים - אבל רק אחד מהם הפך לזוג העשירי שסגר את הנבחרת. "יוגב יצא בלבל אחר, אני חייב ללכת איתו", אמר אלי מזרחי לאחר הביצוע ורונה לי הוסיפה: "אני אלך עם יוגב כי אני חושבת שהוא עשה כל כך מפואר בתוכנית". "אני לא רואה את התוכנית ממשיכה בלי יוגב", סיכם דוד דביר.

"אני רוצה להגיד ליסמין ודני שזה היה כבוד ענק להתחרות מולכם", אמר יוגב בתגובה, "אני ממש אוהב אתכם. אני רוצה להגיד גם תודה ענקית לג'וליה בזכותה הגענו לרמה הזאת. אני שמח שהחזרת אותנו לתחרות, אז תודה".

כזכור, יוגב נפרד מהתחרות לאחרונה כשהודח בדו-קרב מול אלה לי להב. הוא הגיע לתחרות בתור הנינג'ה הישראלי השני וה-20 בעולם, זה ששורף מסלולים. לאחרונה מדינת ישראל גילתה רקדן מחונן, ואין דבר שאנחנו מחכים לו יותר מאשר לראות את השנייה חורכים את הרחבה בשידורים החיים.