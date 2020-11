לונדון: שובו של בית העלמין היהודי

בית הקברות היהודי בווילסדן (Willesden), שבצפון-מערב לונדון, נפתח מחדש לביקורים לאחר קרוב ל-150 שנים. בית העלמין, שנבנה בסגנון הפארק של ה-Magnificent Seven, הכינוי הלא רשמי שניתן לשבעה בתי קברות בעיר מהתקופה הוויקטוריאנית, נפתח במקור ב-1837 ובו קרוב ל-30,000 קברים. סגנון הפארק אינו אופיינו לבתי עלמין יהודים אחרים בעולם, וכולל גנים שלווים שמזמינים שיטוטים, קברים משוכללים ומאוזוליאומים מעוטרים במוטיבים מורכבים. מבקרים בבית העלמין יכולים להצטרף לסיור מודרך, לבקר בתערוכה הסוקרת את ההיסטוריה העשירה של המקום ומוצגת בבית החיים, או לשוטט בין מבני הקבורה העתיקים שזכו לשיפוץ. בית הקברות היהודי בווילסדן הוא מקום מנוחתם של 23 מבני משפחת רוטשילד, רוזלינד (רחל) פרנקלין הידועה בזכות עבודתה על המבנה המרחבי של ה-DNA, הצייר שמעון סלומון, התכשיטן ה.סמואל ויהודים בעלי שם נוספים. הסיורים המודרכים שמים דגש נרחב גם על סיפוריהם של אנשים מן השורה ובחלק מהמקרים מועברים על ידי בני המשפחה עצמם. "רבים מהקברים המקוריים של של ילדי פליטים", סיפרה מדריכת הסיורים בבית העלמין אינגריד סלאמן (Ingrid Sellma) ל-Lonely Planet, ״אנחנו רוצים שאנשים ידעו עד כמה אנחנו גאים להיות אנגלים וגם גאים בשושלת היוחסין היהודית שלנו. המתים זוכים לכבוד עצום. אנחנו מאמינים שאתה הולך כפי שבאת - בלי כלום״.

בית העלמין היהודי ווילסדן פתוח בימים שני עד חמישי בין השעות 10:00-13:00 וביום ראשון עד השעה 16:00 ביום ראשון. הכניסה והסיורים מודרכים הינם ללא תשלום, אך מוצעת תרומה של 8 ליש"ט. בית הקברות מפעיל גם אירועים וירטואליים ברשת במהלך מגפת נגיף הקורונה.

חדוות הבוב-רוס

בית העמודים הלבנים ששימש כאתר הצילומים של תוכנית הטלוויזיה הפופולרית The Joy Of Painting, הפך למוזיאון המוקדש כולו לבוב רוס, המנחה האגדי שלה. רוס זכה לפרסום בינלאומי בזכות תוכנית הטלוויזיה ששודרה בין 1983 ל-1994, שבה לימד את הצופים לצייר תמונות נוף. תערוכת הקבע Bob Ross Experience כוללת שחזור של הסט המיתולוגי בו עבד רוס, מבחר מיצירותיו המוכרות Gray Mountain ו-Sunset Aglow, כמו גם חפציו האישיים: צרור מפתחות, מסרק התלתלים המפוארים, כן הציור, פלטת הצבעים וסט המברשות - חלקם זמינים למישוש. מי שרוצה לתרגל ציור מוזמן לבניין נוסף בשטח קמפוס מינטריסטה (Minnetrista) השוכן במרחק כ-800 מטרים בהמשך הרחוב, בו מתקיימות כמה פעמים בחודש סדנאות אמן על ידי "מדריכי רוס מוסמכים".

רוס האמין שלכל אדם יש כישרון אמנותי, ובמהלך למעלה מ-400 פרקים הנחה את הצופים כיצד לצייר בשיטת אלה פרימה (Wet on Wet). לדידו, כל מי שיקדיש חצי שעה מזמנו לצפייה ומעקב אחרי הוראותיו בתוכנית, יצליח לצייר תמונת נוף מרהיבה שיתגאה לתלות על קירות ביתו. עד שייפתחו השמיים ותשימו פעמיכם לעיר מנסי (Muncie) שבמחוז דלאוור, אינדיאנה אתם מוזמנים לבקר בערוץ היוטיוב המלא בפרקי העבר ולנסות לצייר בעצמכם. מוזיאון בוב רוס | צילום: courtesy of Minnetrista מוזיאון בוב רוס | צילום: courtesy of Minnetrista

מניו יורק לקנדה בין גבעות ואגמים

עד סוף השנה האזרחית צפוי להיפתח ה-Empire State Trail, מסלול של כ-1,200 ק״מ שמחבר בין מדינת ניו יורק לקנדה. שביל האמפייר סטייט מורכב מחיבור בין שני מסלולי הליכה ורכיבה קיימים בצורת T, מהעיר ניו יורק לגבול קנדה בסמוך לאגם שמפליין (Lake Champlain) ומתעלת ימת אירי (Lake Erie), שבבאפלו עד ל-Capital District של ניו יורק. "לאחר השלמתו יהיה שביל האמפייר סטייט רשת השבילים הגדולה ביותר במדינה, שיספק לתושבים ולמבקרים כאחד גישה חסרת תקדים לאוצרות הטבע של ניו יורק, יניע את התיירות והפעילות הכלכלית לקהילות ברחבי המדינה ויסייע בהגנה על המשאבים הסביבתיים שלנו לדורות הבאים", אמר המושל קואומו ב-2017 עם השקת הפרויקט. השבילים, שכבר כעת זמינים ברובם למטיילים ברגל, באופניים ונגישים על פי חוק ה-Americans with Disabilities, עוברים בין הפארקים הלאומיים שוקדק (Schodack Island) ונמל באפלו (Buffalo Harbor), פורט טיקונדרוגה (Fort Ticonderoga), שמורת חיות הבר מונטזומה (Montezuma) ומגוון מבשלות בירה, יקבים ואטרקציות נוספות. מסלול אמפייר סטייט | צילום: courtesy of Minnetrista, צילום מסך