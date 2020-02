מיורקה מנסה להקטין את מימדי תיירות האלכוהול

האם יעלמו בשנה הקרובה מהרשתות החברתיות תיעודים מביכים של תיירים שיכורים וסרוחים מהאיים הבלאריים? הממשלה האזורית של האיים חוקקה "חוק ראשון מסוגו באירופה" האוסר על סיבובי ברים (Pub Crawls) ו-Happy Hours בחוף דה פלמה ומגלוף במיורקה וסנט-אנטוני באיביזה, שלושה אתרים פופולריים בקרב תיירי האלכוהול. מארגני מסיבות-סירה לא יורשו עוד לפרסם אירועים בשלושת האזורים, כמו גם לאסוף או להוריד נוסעים. החוק החדש אוסר גם על מכונות ממכר אוטומטיות לאלכוהול, פירסום משקאות וקובע כי חנויות למכירת אלכוהול חייבות להיסגר בין 21:30 ל-8:00. עסקים שיעברו על החוק צפויים לעמוד בפני קנס בגובה 600,000 יורו או צו-סגירה לעד 3 שנים.

התקנות החדשות גם מוציאות מחוץ לחוק את הקפיצה ממרפסות, פרקטיקה נודעת לשמצה החביבה על תיירי האלכוהול, שעלתה לכמה מהם בחייהם. מי שייתפס יאלץ לעזוב את המלון באופן מיידי, ולשלם קנס של עד 60,000 אירו. איביזה | צילום: shutterstock, Nadezda Barkova

איירבוס מדמיינת (ומפתחת) מטוסים (וטיסות) פחות מזהמים

יצרנית המטוסים איירבוס הציגה בשבוע שעבר את מאבריק (MAVERIC -Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), מטוס צר-גוף עתידי עם צריכת דלק משופרת. המטוס הוצג במסגרת הסלון האווירי בסינגפור, במודל מוקטן באורך 2 מטר, רוחב של 3.2 מטר ופני שטח של כ-2.25 מ״ר. לדברי איירבוס, העיצוב המשבש טומן פוטנציאל הפחתת צריכת דלק בשיעור של עד 20 אחוזים לעומת מטוסים צרי-גוף אחרים.

״תצורת גוף הכנף פותחת אפשרויות חדשות לסוג ואינטגרציה של מערכות הנעה, כמו גם תא נוסעים רב-תכליתי לחוויית נוסעים חדשה לחלוטין״, נכתב בהודעה לעיתונות של חברת איירבוס. טיסות המבחן של המאבריק יימשכו עד אמצע השנה. זהו לא הפרויקט היחיד שנמצא על שולחן העבודה של יצרנית המטוסים האירופית. בתוכנית המחקר AirbusUpNext עמלים בימים אלו גם על פרויקטים נוספים ובהם: E-FAN X, מטוס מבוסס הנעה היברידית-חשמלית; fello’fly "מבנה" טיסה בהשראת נדידת ציפורים, שיאפשר למטוס אחד לטוס על זרמי האוויר של מטוס שלפניו; ו-ATTOL, מערכת נחיתה והמראה אוטומטית. איירבוס | צילום: Airbus

לופט עם נוף ובריכה סודית בטוסקנה

מחפשות מקום לחופשה שלווה? אולי תמצאו את מבוקשכן ב-Umamma, לופט דו קומתי עם נוף פנורמי לטוסקנה ובריכה סודית. בית הנופש שוכן בסן-מיניאטו (San Miniato), עיר בעלת כ-28 אלף תושבים השוכנת על רכס גבעי, בין עמקי הנחלים של אגולה (Egola) ואלזה (Elsa), בין פירנצה לחוף הים התיכון. שטחו הכולל של הלופט הינו 235 מ״ר והוא כולל חדר שינה, סלון ומטבח בקומה הראשונה ובשניה חדר שינה, לאונג׳ ומרפסת. התוכנית הפתוחה של החללים מאפשרת לנוף, לאוויר ולאור הטוסקני, כמו גם לריחות הכרמים הסובבים, למלא את החלל. הרבה דברים יפים יש ב-Umamma, אבל גולת הכותרת היא הבריכה הפנימית הנחבאת מתחת לדלת צונחת. פתיחת הדלת מתבצעת באמצעות סיבוב גלגל ששימש בעבר במפרסת פרושוטו ועבר הסבה ושדרוג עם מנגנון קינטי. מדרגות יובילו אתכן לקומת המרתף עם הספא והבריכה הפנימית, שאפילו זכתה אשתקד במקום הראשון בתחרות בריכות-פנים של מגזין תעשיית הבריכות והספא באיטליה. מחיר: החל מ-440 יורו ללילה. מינימום שלושה לילות. אוממה | צילום: Welcome Beyon אוממה | צילום: Welcome Beyon