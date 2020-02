הדבר הכי קרוב לשירותים שחלמנו עליהם

ביקור בתא השירותים במטוס הוא אף פעם לא חוייה נוחה ומרווחת במיוחד, וזה נכון ביתר שאת לכל מי שזקוק למעט יותר מרחב; עובדה שאולי תשתנה בעתיד הלא רחוק. בהדמיית הווידאו שפרסמה ST Engineering הסינגפורית מוצג תא הנוסעים שעיצבה חברת Acumen, שמשנה צורה אחרי ההמראה. בעוד אזור המעבר נותר על כנו, מתרחבים קירות תא השירותים בחלקו האחורי של המטוס לכיוון המטבח. התרחבות הקירות באה לידי ביטוי בגידול השטח הכולל בכ-40% ורוחב דלת של כ-60 ס״מ והוא מאפשר הן כניסתו של אדם נוסף למי שזקוק לסיוע ומדף החתלה מתקפל. מהדיווח של וויל הורטון (Will Horton) ב-Runaway Girl Network עולה עוד, כי העיצוב מיועד למטוסים ממשפחת איירבוס 320 ובואינג 737, ובעקבות חשיפתו בסלון האווירי בסינגפור, כבר מתקיימים מגעים עם 2 חברות תעופה אמריקאיות.



להישען או לא להישען: המדריך להתנהגות נאותה

האינטרנטים סערו בחודש האחרון בדיונים בעקבות פרסום סרטון של הנוסעת וונדי וויליאמס, שמתעד במשך 105 שניות כיצד הנוסע שמאחוריה חובט במשענת מושבה שהעזה להשעין. אכן, שאלת הלגיטימיות בנוגע להשענת גב המושב לאחור חשובה וקצת נשכחה בעידן הלואו-קוסט והמושבים הסטטיים, אבל בדיוק בשביל זה התכנסו מיטב המוחות. קירק מילר (Kirk Miller) מאתר Inside Hook פנה למומחים לנימוסין והליכות במטרה למצוא את התשובה. המדריך כולל טיפים להישענות נטולת עימותים - עם ובלי קשר מילולי עם הנוסע שמאחור, מוֺעדים מוּעדים לפורענות, מה עושים - ומה לא - כשהמושב שלפניכם מונע מכם לאכול או לעבוד, וגם תשובה לשאלה: אז מי אשם? בשורה תחתונה: הישענות אחורה היא זכות שמגיעה לכל נוסע, רק יידעו מראש את מי שיושב מאחוריכם ובדקו שהוא לא אוכל או שיש איזו בעיה אחרת מצדו. אל תהססו לקרוא לדיילת במקרה הצורך.

A little concerned that @AmericanAir didn’t feel this was a problem.



Not sure about the rest of you, but I would surely consider someone continually tapping on the back of my seat to be a nuisance. https://t.co/DmRKUpA36O pic.twitter.com/Xts7hfQAcw — Amica Ali (@AmicaAli) February 8, 2020

דו״ח: ההונאות הנפוצות ב -Airbnb

אתר Vice פירסם דו״ח חדש המפרט את מגוון ההונאות השונות שננקטו תקופה ארוכה על ידי מארחים חסרי מצפון ב-Airbnb. קרוב לאלף אנשים שלחו את סיפורי ההונאה האישיים שלהם למערכת וקריאה בכולם העלתה דפוסים חוזרים. "הסיפורים נפלו במהירות לקטגוריות מובחנות. נדמה שנוכלים בכל רחבי העולם, הבינו איך לנצל בצורה המיטבית את הפלטפורמה של Airbnb", נכתב בפתיחת הדו״ח שהתמקד בשיטות פיתיון ותפנית פתאומית (תמונות מזויפות, בעיית צנרת). שיטות נוספות היו חיוב אורחים על נזקים מוגזמים או שקריים (ניקוי שטיחים, מפתח שאבד); שכנוע אורחים לשלם מחוץ לאפליקציה (שהות ארוכה, פיקדון); והצבת דרישות מאיימות לדירוג 5 כוכבים להסתרת הראיות. אותם מארחים מנצלים פרצות בתהליכים של Airbnb כדי להימנע מבדיקה קפדנית, כמו לטעון שהנכס אינו זמין בשל "נסיבות בלתי נמנעות" - טענה שמזכה אותם בפטור מתשלום דמי ביטול; אחרים מורחים את הזמן מול האורחים עד שתם הזמן בו הם יכולים לפרסם את ביקורתם על הנכס והמארח. גם מארחים מצידם שלחו תלונות על הונאות אורחים נפוצות, ועל קשיים בקבלת דמי הביטוח המובטחים בפלטפורמה. באוקטובר אשתקד פורסם ב-vice דו״ח ראשוני על הונאה באתר, ובתגובה הבטיחו ב-Airbnb לאמת את כלל הרשומות (כ-7 מיליון ברחבי העולם) באתר עד סוף 2020. קריאת הדו״ח המלא (מומלץ לשמור לסוף השבוע) מעלה את השאלה האם הם בכלל מסוגלים. airbnb