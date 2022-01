החוף בה׳ הידיעה נפתח למבקרים

ארבע שנים לאחר סגירתו של אחד היעדים התיירותיים הכי מזוהים עם תאילנד, בתחילת החודש הודיע המשרד למשאבים טבעיים ואיכות הסביבה, על פתיחתו המחודשת של מאיה ביי (Maya Bay). פתיחתה המחודשת של שמורת הטבע התאפשרה אחרי מאמצי שיקום נרחבים, וכדי להימנע מפגיעה נוספת ולאפשר לאזור להמשיך להשתקם, הקימו הרשויות תשתיות חדשות שיאפשרו ביקור בר-קיימא וקבעו נהלי-ביקור מעודכנים. הפתיחה מגיעה במקביל לפתיחת המדינה מחדש לתיירים ובתמונות ניתן לראות שהוא התמלא מחדש בתיירים.

View this post on Instagram A post shared by Pitchaya K. (@iiyaa_pitchaya)

View this post on Instagram A post shared by (@adinoslife)

במשך ארבע שנים ניקו הרשויות את הררי האשפה שהצטברו בחוף ובמים, נטעו עצים, שתלו צמחים ו"שתלו" אלמוגים בשמורה, שכמחציתה נכחדה בגלל עומס המבקרים. מהדיווח של Lonely Planet עולה, כי בזכות פעולות אלו מתחילים גם בעלי החיים לחזור למקום וקהילת הכרישים שחורי-השוליים גדלה משישה בלבד ב-2018 לכמאה.

התקנות החדשות קובעות מכסה של עד 300 מבקרים ב-7-8 משמרות ביום, ובסך הכל צפוי המספר המקסימלי לעמוד על כשלושת אלפים מבקרים ביום. תקנות נוספות כוללות חובת הורדת הנוסעים במעגן הצף, שחייה באזור תחום, וצפייה במרחק בטוח מפגיעה בחול או בצמחייה על טיילת שהותקנה במסגרת עבודות התשתית.

שמורת מאיה ביי השייכת לאי פיפי לה שבקו פיפי, כיכבה לצד ליאונרדו די קפריו בסרט "החוף" (2000). משנה לשנה עלה מספר המבקרים בגן העדן הטרופי, עד שהגיע לשיא של כששת-אלפים תיירים מדי יום ב-2018. פרסומן של תמונות שתיעדו את ערימות האשפה שהושארו מאחור וגם הפנו זרקור לנזק העצום שגרמו התיירים - ותעשיית התיירות - למערכת האקולוגית של המפרץ הקטן, הביאו לסגירתו. תהליך השיקום ששמורת הטבע נזקקה לו, היה ארוך מהערכת החסר של הרשויות, ונמשך ארבע שנים במקום ארבעה חודשים. עומס המבקרים הביא לאסון אקולוגי. מאיה ביי, תאילנד | צילום: JRP Studio, shutterstock

כשממלכת השוקולד של צ׳רלי פוגשת מעבדה למדעי הבוטניקה

מסעדה משובבת נפתחה באזור המיועד למשפחות בגנים הבוטניים המלכותיים בקיו, שתגרום לכם להרגיש קטנטנים כמו נמלים. הביקור במסעדת Family Kitchen & Shop כולל חוויית למידה פלאית ורב-חושית לכל הגילאים על עולם הטבע ומקורות המזון.

כדי שהמבנה החדש ישתלב בצורה המיטבית בסביבתו בגני קיו, השתמשה חברת האדריכלות HOK בעץ חשוף. "מסגרת העץ מספקת קשר בר-מגע עם חומר טבעי השופע בגנים שמסביב, ומאפשרת לילדים לזהות את הקשר בצורה פשוטה וברורה".

פסלי פטריות גבוהים ארוגים מעץ מרחפים מעל ראשי האורחים, פסל עץ אנסט ("בננה מזויפת") ענק, ותפוח עץ - עשוי מעץ - בתוכו נמצא שולחן שיכול להכיל משפחה (מרחב ייעודי לבעלי מוגבלויות נוירולוגיות) - יוצרים חלל קסום ומשובב נפש מעין, "ממלכת השוקולד של צ׳רלי פוגשת מעבדה למדעי הבוטניקה", במילותיהם של המעצבים מ-Mizzi Studio.

חלל קסום ומשובב נפש | צילום: Courtesy of Kew Gardens תפוח עץ בתוכו נמצא שולחן שיכול להכיל משפחה | צילום: Courtesy of Kew Gardens

ומה עוד מחכה לכם בפנים? המסעדה מחולקת לארבעה אזורים מקודדים בצבעים-עזים, כל אחד מתכתב עם עונת-שנה, ואלמנט טבעי או תחום מחקרי הקשור לעבודת חוקרי הגנים. בכל אזור תמצאו מתקנים אינטראקטיביים העוסקים במערכת האקולוגית. התפריט כולל מנות חמות, סנדביצ׳ים, בר סלטים, דוכן גלידה ופיצות אפויות בתנור אבן, אותן תוכלו להרכיב בעצמכם. מתקנים אינטראקטיביים העוסקים במערכת האקולוגית | צילום: Courtesy of Kew Gardens

האכסנייה הטובה בעולם?

"מה קורה כשאחד השפים הכי מפורסמים בעולם מחליט לפתוח בית הארחה? אם השף הוא מסימו בוטורה, התוצאה - Casa Maria Luigia - היא שלמות שובבה", כך פותחת לורה בויסייר (Laura Beausire) מקונדה נסט טרוול את סיכום ביקורה השני במלון הבוטיק של בוטורה ואשתו, לארה גילמור (Lara Gilmore). מבחוץ נדמה המבנה של קאזה מריה לואיג׳ה כמו וילה מוקפת בגנים פרטיים מהמאה ה-18, ואת חוויית האירוח תיארה בויסייר כמו ביקור אצל זוג חברים מתוחכמים ומהנים במיוחד. באכסדרה הראשית מעל הכניסה לביתם הכפרי מונחים שני כדים מפוארים שהפכו לגביעי גלידה ססגוניים עם כפיות. כמו וילה מוקפת בגנים פרטיים מהמאה ה-18. קאסה מריה לואיג'יה | צילום: Casa Maria Luigia תצלום אווירי של קאסה מריה לואיג'יה | צילום: Casa Maria Luigia

במלון שנפתח במודנה בפברואר 2019, יש בסך הכל 12 חדרים. ב-FESTINA LENTE יש אזור ישיבה, חדר רחצה עם קרמיקה עבודת יד ומקלחון, אמנות מודרנית, רהיטים של מעצבים איטלקים; ב-ML BELLA VITA תוכלו לשדרג לאמבטיה מברזל יצוק; ב-ML ALCOVE PENTHOUSE סלון, חדר שינה עם מרפסת פרטית, חדר רחצה עם מקלחות ואמבטיה וחדר-במגדל עם מיטת-אורח ונקודת תצפית מושלמת על נופי הכפר. בחדרים ימצאו האורחים גם מכונות אספרסו ומיני בר מצוייד, כמו גם גוש גבינת פרמז'ן מיושנת ובקבוק למברוסקו כמתנת ברוכים הבאים. לאחרונה נפתח גם ML LUIGINA, בית נופש עם שלושה חדרי-שינה הנמצא במרחק הליכה קצרצר מהמתחם המרכזי, וכולל גם ארבעה חדרי רחצה, מטבח, אזורי אכילה בפנים ובחוץ ובריכה פרטית. חדר האמבטיה של קאסה מריה לאויג'יה | צילום: Casa Maria Luigia חדר השינה בקאסה מריה לואיג'יה | צילום: Casa Maria Luigia

ומה אוכלים? ארוחת הבוקר - שכלולה במחיר - כוללת מנות אופייניות לאזור אמיליה רומנה, כמו נקניקיית קוטקינו (Cotechino) המבושלת בתנור עצים, ניוקי מטוגן עם ריקוטה ונקניק מורטדלה, עוגות ארבצונה (erbazzone) וריבות ודבש תוצרת בית. במסעדת FRANCESCANA at MARIA LUIGIA מוגשת ארוחת טעימות בת תשע מנות ביניהן “The Crunchy Part of the Lasagna,” ו-“Oops! I Dropped the Lemon Tart" המוכרות, ובמודנה ובמחוז כולו, תמצאו עוד אינספור אפשרויות טעימות. האורחים ייהנו ממנות אופייניות לאזור אמיליה רומנה | צילום: Casa Maria Luigia

מחיר:החל מ-500 אירו ללילה.