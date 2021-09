צילום : Welcome Beyond

90 דקות בארץ הפלאות

אם חלמתם להיכנס למאורת הארנב וליפול לארץ הפלאות של לואיס קרול, כדאי שתקנו כרטיס טיסה לניו יורק. מיום חמישי הקרוב ולמשך שמונה שבועות תתקיים ב-Pekarna NYC באפר ווסט וילג׳ חוויית "The Alice: An Immersive Cocktail Experience", שכבר זכתה להצלחה בסן פרנסיסקו, דנבר וסידני, אוסטרליה. בעבור 50 דולר תוכלו לבלות 90 דקות בחלל המעוצב בהתאם, ללגום שני קוקטיילים (כלולים במחיר), לנשנש עוגות "אכלי אותי" אם תעזו ולצבוע את הוורדים באדום. את האירוע מארגנת חברתExplore Hidden וחובה להזמין מקום מראש.

צילום: באדיבות Explore Hidden

צילום: באדיבות Explore Hidden

וילה בפארוס עם נוף לאיים

מחפשים מקום לנפוש בו בפארוס שבארכיפלג האיים הקיקלאדיים, יוון? הכירו את וילה נאושה (Naousa Villa) שנפתחה הקיץ, עם שלושה חדרי שינה, בריכת מים מלוחים ונוף למיקונוס וסירוש. שני חדרי שינה נמצאים בקומה התחתונה, אחד קטן והשני מתפרש גם לקומה העליונה, בה נמצא חדר השינה הנוסף. בכל החדרים יש מקלחת צמודה ומרפסת פאטיו פרטית שמספקת פרטיות, גם אם הגעתם עם כל המשפחה. המטבח נמצא בקומה העליונה, כמו גם מרפסת טראסה עם נוף לים ושולחן לשישה סועדים, ובגינה שסביב תמצאו צמחי תבלין ועצי הדר.

כדי להגיע אל הווילה משדה התעופה כדאי שתזמינו מונית, אבל בהמשך השהות תוכלו להתנייד ברגל בקלות. שלושה חופי רחצה נמצאים במרחק דקות ספורות מהווילה, ובכפר הדייגים נאושה - 20 דקות ברגל, אין כניסה למכוניות - תמצאו כל מה שאתם זקוקים לו למשך השהות: מאפיות, סופרים, מכולות אורגניות עם מוצרים מהסביבה, מסעדות, ברים ועוד. צילום: Welcome Beyond צילום: Welcome Beyond

ונציה נגישה

מועצת העיר ונציה אישרה לאחרונה תוכנית שתהפוך אתרי-תיירות מרכזיים לנגישים. מהדיווח שפורסם ב-Lonely Planet עולה כי התוכנית כוללת יצירת חמישה כְּבָשִׁים במרכז ההיסטורי שיאפשרו גישה נוחה בין פיאצלה רומא שבכניסה לעיר ופיאצה סן-מרקו. חברת מועצת העיר האחראית על העבודות הציבוריות פרנצ׳סקה זקריוטו, אמרה ל-Lonely Planet שהפרויקט יאפשר למבקרים להגיע לאתרים מרכזיים מבלי להסתמך אך ורק על התחבורה הציבורית לאורך התעלה הגדולה.

הכבש הראשון יותקן בפונטה דה לה קרוצ'ה ליד פיאצלה רומא. חלק זה של התוואי המתוכנן יחייב נסיעה בוופורטו, אוטובוס המים העירוני (נסיעה חינם לנעזרים בכיסא גלגלים), כיוון שהוא מתחבר לתחנת סן-תומא הנמצאת ליד אתרים כמו המתחם בו נמצאים כנסיית סן ג'ובאני אוונגליסטה מהמאה ה-13 שהוקמה על ידי תנועת הפלגלנטים; סקאולה גרנדה די סן-רוקו עם אוסף הציורים של טינטוֹרֶטוֹ; ובזיליקת סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי, המכונה בקיצור פרארי. המסלול הנגיש ימשיך גם לתחנה הבאה, סן סמואלה, ויאפשר ביקור גם בכיכרות סנטו-סטפנו וסנט'אנג'לו, כמו גם בבית האופרה, תאטרו לה-פניצ׳ה, הנגיש באמצעות כבש שהותקן בפונטה דלה פישינה.

במהלך השנתיים-שלוש הקרובות יותקנו כבשים שיאפשרו גישה לאתרים נוספים ברחבי עיר האיים, ויוזמות עירוניות נוספות צפויות להפוך גם את השיט בגונדולות לנגיש לנעזרים בכסא גלגלים, ואחרות יתמקדו בהפיכת העיר לנגישה גם לבעלי לקויות ראייה. צילום: rf123, חדשות